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Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 22 лют, 2020 10:59
clientage написав:
да, как допку можно. Я оформил
Но таки д.б. особь женского полу... ну и 2-е, а скока седня стоит та допка, 200грн?
Надо идти в отделение со своей девушкой, я правильно понимаю?
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Striker
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Додано: Суб 22 лют, 2020 12:18
Striker написав: clientage написав:
да, как допку можно. Я оформил
Но таки д.б. особь женского полу... ну и 2-е, а скока седня стоит та допка, 200грн?
Надо идти в отделение со своей девушкой, я правильно понимаю?
да, и будет приятно обоим
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 22 лют, 2020 12:26
clientage
Мы уже договорились, что она отдельно на себя попробует оформить. Посмотрели КР, 470 с чем-то, высокий, только без КИ. Я надеюсь, тыс. 5 дадут, или просить больше? Так, кстати, бесплатно будет, только я не понял, это бесплатно обычная карта или с чипом. Если что придется доплатить.
п.с. Пудра в Еве работает?
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Striker
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Додано: Суб 22 лют, 2020 12:40
Striker написав: Faceless написав:
Striker написав:clientage
На счёт Б5 не уверен. Читал, что раз в квартал происходит обнуление кешбэка, т.е. надо успевать выводить. Это так? Отстойное приложение, та и банк как-то не привлекает. И ещё - если не подписывать страховку 1%, то карту не дадут?
Нет никакой проблемы успевать выводить, выводить можно хоть каждый день от 1 гривны, одну кнопку нажать, в чем сложность зайти хотя бы раз в квартал?
Приложение не идеал, но в принципе нормальное, не понимаю, что в нем такого ужасного.
Страховку всегда можно отключить.
Никакой сложности, если знать, что надо выводить раз в 3 мес. Я просто на сайте такой информации не находил, а люди в плеймаркете жаловались, что не знали об этом.
То есть карту без страховки не взять, но потом можно отключить через сайт или приложение?
По идее можно взять и без страховки, я Б5 без страховки оформлял, но даже если и будут упираться, можно не париться и отключить потом.
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Faceless
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Додано: Суб 22 лют, 2020 12:41
Striker написав:clientage
Мы уже договорились, что она отдельно на себя попробует оформить. Посмотрели КР, 470 с чем-то, высокий, только без КИ. Я надеюсь, тыс. 5 дадут, или просить больше? Так, кстати, бесплатно будет, только я не понял, это бесплатно обычная карта или с чипом. Если что придется доплатить.
п.с. Пудра в Еве работает?
Работает везде, а в Еве ещё и кешбек повышенный дает!
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anis
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Додано: Суб 22 лют, 2020 12:50
Striker написав:clientage
Тут не всё так просто, как кажется. С ростом моего лимита в привате рос также и лимит на оплату частями (36к сейчас на ОЧ), и главное, лимит на максимальный размер покупки. Сейчас это 15к, было меньше. Считай, что можно сделать 2 крупные покупки. Если срезать КЛ, то и лимиты по ОЧ тоже теряешь. Так что я не вижу пока большого смысла брать Б5 Таси из-за каких-то 2% и терять при этом плюхи привата. Если оформить 4 карты, что я выше писал, то там и так будут выпадать разные категории, что будет вполне достаточно, для начала так точно. Я посмотрел, ОЧ предлагает ещё и Моня, но если я хочу купить себе новый телефон, то с привата это 15 платежей, а с Мони 7. В общем, не отдам я своего бегемота.
Не путайте ОЧ от Привата (где все без %, если все правильно делать) и рассрочки от остальных и от того же привата тоже.
По-моему, аналога ОЧ от привата пока еще ни у кого нет. Альфа что-то похожее вроде начала мутить, но там все не так просто чуть ли не по звонку активировать надо и было на уровне эксперимента.
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ol_zy
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Додано: Суб 22 лют, 2020 12:55
clientage написав:
Даа, 5%, но при ОЧ кредитка, по сути на год превращается в карту 1--2х покупок. Грейс вырождается в 30-дневный.
не просто в 30-дневный - это еще пол беды, а вот то что надо в 0 выводить вот это основная проблема, которая ОЧ сводит на нет, если использовать КЛ по полной, а погашать частями с одновременными тратами.
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ol_zy
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Додано: Суб 22 лют, 2020 13:13
Faceless написав:
По идее можно взять и без страховки, я Б5 без страховки оформлял, но даже если и будут упираться, можно не париться и отключить потом.
Ок, спасибо.
anis написав:
Работает везде, а в Еве ещё и кешбек повышенный дает!
Отлично, оформляем.
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Striker
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Додано: Суб 22 лют, 2020 13:16
Faceless написав:
klug написав:clientage
На Пудру потрібно ще довірену панянку привести, яку скоринг не забракує - такий ресурс не усім доступний.
Пудру можна оформити як додаткову до Б5, тобто не потрібно ніякого повторного скорингу
Это не правда, цитата менеджера отделения: "пудру выдают как отдельную карту и только
женщинам".
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Maksi2
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Додано: Суб 22 лют, 2020 13:20
ol_zy написав: Striker написав:clientage
Тут не всё так просто, как кажется. С ростом моего лимита в привате рос также и лимит на оплату частями (36к сейчас на ОЧ), и главное, лимит на максимальный размер покупки. Сейчас это 15к, было меньше. Считай, что можно сделать 2 крупные покупки. Если срезать КЛ, то и лимиты по ОЧ тоже теряешь. Так что я не вижу пока большого смысла брать Б5 Таси из-за каких-то 2% и терять при этом плюхи привата. Если оформить 4 карты, что я выше писал, то там и так будут выпадать разные категории, что будет вполне достаточно, для начала так точно. Я посмотрел, ОЧ предлагает ещё и Моня, но если я хочу купить себе новый телефон, то с привата это 15 платежей, а с Мони 7. В общем, не отдам я своего бегемота.
Не путайте ОЧ от Привата (где все без %, если все правильно делать) и рассрочки от остальных и от того же привата тоже.
По-моему, аналога ОЧ от привата пока еще ни у кого нет. Альфа что-то похожее вроде начала мутить, но там все не так просто чуть ли не по звонку активировать надо и было на уровне эксперимента.
А где я путал, собственно? ОЧ есть и у Монобанка, там даже свои плюсы в виде списания регулярного платежа без снятия % в счёт лимита, в отличии от 4% привата. И грейс нормальный. Минус только в том, что там, где у привата 15 платежей, у мони - 7, и меньше магазинов.
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Striker
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