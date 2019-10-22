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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 13:22

  Maksi2 написав:Это не правда

Не стоит так говорить, если не уверены на 100%! Или для вас мнение какой-то дуры из отделения важнее опыта форумчан?
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 13:25

  ol_zy написав:
  clientage написав:Даа, 5%, но при ОЧ кредитка, по сути на год превращается в карту 1--2х покупок. Грейс вырождается в 30-дневный.

не просто в 30-дневный - это еще пол беды, а вот то что надо в 0 выводить вот это основная проблема, которая ОЧ сводит на нет, если использовать КЛ по полной, а погашать частями с одновременными тратами.

Вывод - не использовать КЛ привата при ОЧ и ложить на карту перед списанием. А у мони - гасить в течении 30 дней после списания.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 13:50

Re: Лучшая карта для cashback'а

Maksi2 написав:
  Faceless написав:
klug написав:clientage
На Пудру потрібно ще довірену панянку привести, яку скоринг не забракує - такий ресурс не усім доступний.
Пудру можна оформити як додаткову до Б5, тобто не потрібно ніякого повторного скорингу

Это не правда, цитата менеджера отделения: "пудру выдают как отдельную карту и только женщинам".


Врете опять.
И у целой кучи форумчан пудра как допка, и у меня в том числе
Выдают женщинам, но ничто не мешает выдать женщине допку к карте мужчины.
И даже неименную (у меня так)
Faceless
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  #<1 ... 33343536
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