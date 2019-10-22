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Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 22 лют, 2020 13:22
Maksi2 написав:
Это не правда
Не стоит так говорить, если не уверены на 100%! Или для вас мнение какой-то дуры из отделения важнее опыта форумчан?
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Vorlon
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Додано: Суб 22 лют, 2020 13:25
ol_zy написав: clientage написав:
Даа, 5%, но при ОЧ кредитка, по сути на год превращается в карту 1--2х покупок. Грейс вырождается в 30-дневный.
не просто в 30-дневный - это еще пол беды, а вот то что надо в 0 выводить вот это основная проблема, которая ОЧ сводит на нет, если использовать КЛ по полной, а погашать частями с одновременными тратами.
Вывод - не использовать КЛ привата при ОЧ и ложить на карту перед списанием. А у мони - гасить в течении 30 дней после списания.
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Striker
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Додано: Суб 22 лют, 2020 13:50
Maksi2 написав: Faceless написав:
klug написав:clientage
На Пудру потрібно ще довірену панянку привести, яку скоринг не забракує - такий ресурс не усім доступний.
Пудру можна оформити як додаткову до Б5, тобто не потрібно ніякого повторного скорингу
Это не правда, цитата менеджера отделения: "пудру выдают как отдельную карту и только
женщинам".
Врете опять.
И у целой кучи форумчан пудра как допка, и у меня в том числе
Выдают женщинам, но ничто не мешает выдать женщине допку к карте мужчины.
И даже неименную (у меня так)
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Faceless
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Додано: Суб 22 лют, 2020 20:30
Vorlon написав: Maksi2 написав:
Это не правда
Не стоит так говорить, если не уверены на 100%! Или для вас мнение какой-то дуры из отделения важнее опыта форумчан?
Где ты видел неувереность в моем тексте? Бабская карта, выдают бабам. Это смешно даже, допки в том понимании к которым мы привыкли есть в других, нормальных банках, в примате и прочих. А карта которую тебе дают как допку, но не тебе в руки, а женщине, это полудопка чтоли? Как ее оформляют на тебя если владелец не ты. Если ты не можешь ее получить на себя, значит она не твоя? Можешь получить свою допку без женщины? Нет? Как это? Парадокс, да?
Это не допка, это не пойми что, потому что выдают тебе, но не тебе, а женщине в руки и только ей.
А насчет дур, так это не ко мне, а в Таскомбанк.
Faceless написав:
Врете опять.
И у целой кучи форумчан пудра как допка, и у меня в том числе
Выдают женщинам, но ничто не мешает выдать женщине допку к карте мужчины.
И даже неименную (у меня так)
С проповедями - в тас, где тебе платят. Прочтите еще раз, я процитировал менеджера Таса. Так что хоть головой об стенку, за тас - родину продашь.
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Maksi2
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