Лучшая карта для cashback'а

Додано: Суб 22 лют, 2020 20:30

Vorlon написав: Maksi2 написав: Это не правда Это не правда

Не стоит так говорить, если не уверены на 100%! Или для вас мнение какой-то дуры из отделения важнее опыта форумчан? Не стоит так говорить, если не уверены на 100%! Или для вас мнение какой-то дуры из отделения важнее опыта форумчан?

Faceless написав: Врете опять.

И у целой кучи форумчан пудра как допка, и у меня в том числе

Выдают женщинам, но ничто не мешает выдать женщине допку к карте мужчины.

И даже неименную (у меня так) Врете опять.И у целой кучи форумчан пудра как допка, и у меня в том числеВыдают женщинам, но ничто не мешает выдать женщине допку к карте мужчины.И даже неименную (у меня так)

Где ты видел неувереность в моем тексте? Бабская карта, выдают бабам. Это смешно даже, допки в том понимании к которым мы привыкли есть в других, нормальных банках, в примате и прочих. А карта которую тебе дают как допку, но не тебе в руки, а женщине, это полудопка чтоли? Как ее оформляют на тебя если владелец не ты. Если ты не можешь ее получить на себя, значит она не твоя? Можешь получить свою допку без женщины? Нет? Как это? Парадокс, да?Это не допка, это не пойми что, потому что выдают тебе, но не тебе, а женщине в руки и только ей.А насчет дур, так это не ко мне, а в Таскомбанк.С проповедями - в тас, где тебе платят. Прочтите еще раз, я процитировал менеджера Таса. Так что хоть головой об стенку, за тас - родину продашь.