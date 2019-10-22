Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 22 лют, 2020 13:22
Maksi2 написав:
Это не правда
Не стоит так говорить, если не уверены на 100%! Или для вас мнение какой-то дуры из отделения важнее опыта форумчан?
Vorlon
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Додано: Суб 22 лют, 2020 13:25
ol_zy написав: clientage написав:
Даа, 5%, но при ОЧ кредитка, по сути на год превращается в карту 1--2х покупок. Грейс вырождается в 30-дневный.
не просто в 30-дневный - это еще пол беды, а вот то что надо в 0 выводить вот это основная проблема, которая ОЧ сводит на нет, если использовать КЛ по полной, а погашать частями с одновременными тратами.
Вывод - не использовать КЛ привата при ОЧ и ложить на карту перед списанием. А у мони - гасить в течении 30 дней после списания.
Striker
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Додано: Суб 22 лют, 2020 13:50
Maksi2 написав: Faceless написав: klug написав: clientage На Пудру потрібно ще довірену панянку привести, яку скоринг не забракує - такий ресурс не усім доступний.
Пудру можна оформити як додаткову до Б5, тобто не потрібно ніякого повторного скорингу
Это не правда, цитата менеджера отделения: "пудру выдают как отдельную карту и
только
женщинам".
Врете опять.
И у целой кучи форумчан пудра как допка, и у меня в том числе
Выдают женщинам, но ничто не мешает выдать женщине допку к карте мужчины.
И даже неименную (у меня так)
Faceless
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Додано: Суб 22 лют, 2020 21:44
Faceless написав:
Врете опять.
И у целой кучи форумчан пудра как допка, и у меня в том числе
Выдают женщинам, но ничто не мешает выдать женщине допку к карте мужчины.
И даже неименную (у меня так)
не задолбался мои сообщения удалять? как же тебе ответить если ты все подчищаешь?
Vorlon написав: Maksi2 написав:
Это не правда
Не стоит так говорить, если не уверены на 100%! Или для вас мнение какой-то дуры из отделения важнее опыта форумчан?
Не вижу никакой неуверености.
Именно так, привык дурам доверять получается, особенно в отделениях банков, сам не понимаю чего так. Вы не знаете?
Maksi2
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Додано: Нед 23 лют, 2020 07:55
Striker написав:
Скажите, есть ли какая-то разница между тем, чтобы оформить все 4-5 карт сразу, в течении пару дней, или желательно с каким-то интервалом оформлять?
Если банк подключен к УБКИ, то при запросе кредитки или повышение лимита банк будет к ним подавать запрос на кредит.
УБКИ ведёт статистику сколько запросов было подано в час, день, неделю, месяц, квартал, год. Чем больше таких запросов на короткое время, тем меньше кредитный рейтинг.
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MASolomko
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Додано: Нед 23 лют, 2020 15:54
MASolomko Понял, спасибо.
Striker
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Додано: Пон 24 лют, 2020 10:31
Коллеги, посоветуйте, пожалуйста, что (и как) можно выжать из розетки (онлайн).
Набор выжималок: сима, welcome, mono, A
Alpha1251
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Додано: Пон 24 лют, 2020 11:47
Alpha1251
ну в моно оплата онлайн пойдет в категории продукты 2%, если еще хочешь сэкономить, закажи через сервис гриваси, регистрация
https://grivasi.com/welcome/?user=13750
- дадут кешбек свой за покупку. Сам я оплатил нью кард, в надежде, что сиб не подведет
Есть вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: Пон 24 лют, 2020 12:42
omb
спасибо
По
правильному
lety-коду здесь ставка будет лучше и вывод на тел. от 0.
https://letyshops.com/ua/soc/sh-1?r=7256018
Alpha1251
Повідомлень: 245
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Подякував: 78 раз.
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