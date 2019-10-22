Лучшая карта для cashback'а

clientage написав:Даа, 5%, но при ОЧ кредитка, по сути на год превращается в карту 1--2х покупок. Грейс вырождается в 30-дневный.
не просто в 30-дневный - это еще пол беды, а вот то что надо в 0 выводить вот это основная проблема, которая ОЧ сводит на нет, если использовать КЛ по полной, а погашать частями с одновременными тратами.
Вывод - не использовать КЛ привата при ОЧ и ложить на карту перед списанием. А у мони - гасить в течении 30 дней после списания.
Alpha1251 ну в моно оплата онлайн пойдет в категории продукты 2%, если еще хочешь сэкономить, закажи через сервис гриваси, регистрация https://grivasi.com/welcome/?user=13750 - дадут кешбек свой за покупку. Сам я оплатил нью кард, в надежде, что сиб не подведет
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omb написав:Alpha1251 ну в моно оплата онлайн пойдет в категории продукты 2%, если еще хочешь сэкономить, закажи через сервис гриваси, регистрация https://grivasi.com/welcome/?user=13750 - дадут кешбек свой за покупку. Сам я оплатил нью кард, в надежде, что сиб не подведет
З якого часу Розетка онлайн йде як продукти? Який МСС дають?