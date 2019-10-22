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Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 24 лют, 2020 14:15
V2
Mcc не знаю, знаю только что в абанке она идет как универмаг
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Пон 24 лют, 2020 14:31
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Додано: Вів 25 лют, 2020 15:03
Подскажите, кто кроме тазика даёт на всё, хотя бы единичку?
Размер имеет значение.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 15:09
2XL
todobank, Конкорд (но здесь вроде много исключений)...
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Vorlon
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Додано: Вів 25 лют, 2020 15:09
2XL
Платіжна картка «EasyPay кобренд» от Форвард банка 1%, но там конечно лучше открыть вместе с кредиткой и депозиткой
и условия хорошие и доплату за открытие получите
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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