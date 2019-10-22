RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:15

V2 Mcc не знаю, знаю только что в абанке она идет как универмаг :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 339
З нами з: 08.04.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:31

Re: Лучшая карта для cashback'а

Розетка онлайн 5399
Alpha1251
 
Повідомлень: 247
З нами з: 02.04.12
Подякував: 80 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:03

Re: Лучшая карта для cashback'а

Подскажите, кто кроме тазика даёт на всё, хотя бы единичку?
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3246
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:09

2XL
todobank, Конкорд (но здесь вроде много исключений)...
Vorlon
 
Повідомлень: 8025
З нами з: 14.06.13
Подякував: 395 раз.
Подякували: 818 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:09

2XL Платіжна картка «EasyPay кобренд» от Форвард банка 1%, но там конечно лучше открыть вместе с кредиткой и депозиткой :) и условия хорошие и доплату за открытие получите :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 339
З нами з: 08.04.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 19:44

  2XL написав:Подскажите, кто кроме тазика даёт на всё, хотя бы единичку?

ТАСька-то чистими дає, а решта ще надкусить.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4107
З нами з: 18.08.14
Подякував: 193 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 34353637
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15 1, 2, 3, 4, 5
Вкладчик1234 » Вів 22 жов, 2019 17:57
42 9211
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 лют, 2020 22:30
vitaliy_berdinskikh
Кредитная (CREDIT BIN) карта с кредитным лимитом, какие банк 1, 2, 3
deniska » Вів 26 лис, 2019 23:18
26 3325
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 лют, 2020 12:04
Stringer
Finance.ua: Железная карта monobank. Первые впечатления
D2 » Пон 03 лют, 2020 15:29
6 1855
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 13:26
Stringer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.