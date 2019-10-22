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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:37

KVV, набивається
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:28

clientage
А КартБланшВайт не используете?
Никак не пойму в чём её преимущества...
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Re: Лучшая карта для cashback'а

  clientage написав:хавиры живу

??
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 05:59

  greenozon написав:
  clientage написав:хавиры живу

??

:mrgreen:
Хавира, це хфатыра (квартира).
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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