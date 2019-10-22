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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:28
clientage
А КартБланшВайт не используете?
Никак не пойму в чём её преимущества...
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:37
Re: Лучшая карта для cashback'а
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 03 кві, 2020 05:59
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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