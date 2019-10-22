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Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 02 кві, 2020 16:37
KVV, набивається
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:28
clientage
А КартБланшВайт не используете?
Никак не пойму в чём её преимущества...
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:37
clientage написав:
хавиры живу
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greenozon
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 05:59
greenozon написав: clientage написав:
хавиры живу
??
Хавира, це хфатыра (квартира).
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 10:31
swan forever написав:clientage
А КартБланшВайт не используете?
Никак не пойму в чём её преимущества...
Кафе и топливо 2,4%
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:46
Алка даёт до завтра 10 грязными на все продукты - макс 1000 гривен кешбека! Можно юзать было две недели )))
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SAndriy1
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