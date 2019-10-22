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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 41424344>
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 19:39

Re: Лучшая карта для cashback'а

  SAndriy1 написав:Поясните, плиз, откуда взять эту аппликацию?

Например, идете сюда и идете по нужной Вам ссылке в зависимости от ОС.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 07:41

  ingtrans написав:
  SAndriy1 написав:Поясните, плиз, откуда взять эту аппликацию?

Например, идете сюда и идете по нужной Вам ссылке в зависимости от ОС.

Приложение у меня есть , спасибо)
Вопрос , что такое аппликация , которая даёт 5% скидки в Сильпо? Технология какова? Выбрать сертификат и оплатить его Карт Бланш Белой , чтобы получить 5%?
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 08:06

  SAndriy1 написав:Приложение у меня есть , спасибо)
Вопрос , что такое аппликация , которая даёт 5% скидки в Сильпо? Технология какова? Выбрать сертификат и оплатить его Карт Бланш Белой , чтобы получить 5%?

Аппликация - это и есть приложение :) Только оно не даёт скидку. 5% - это кешбэк, который даёт определённые карты, например Card Blanche Online, при оплате через приложение Сильпо.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 08:51

  ingtrans написав:
  SAndriy1 написав:Приложение у меня есть , спасибо)
Вопрос , что такое аппликация , которая даёт 5% скидки в Сильпо? Технология какова? Выбрать сертификат и оплатить его Карт Бланш Белой , чтобы получить 5%?

Аппликация - это и есть приложение :) Только оно не даёт скидку. 5% - это кешбэк, который даёт определённые карты, например Card Blanche Online, при оплате через приложение Сильпо.

То есть в приложении Сильпо привязать эту карту для оплаты? Ок, спасибо)
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 08:55

Re: Лучшая карта для cashback'а

Подскажите , плиз, есть ли какие-то карты у Укрсиб с кешбеком? Если есть, то какие и с какими условиями? Спасибо)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 09:23

  SAndriy1 написав:Подскажите , плиз, есть ли какие-то карты у Укрсиб с кешбеком? Если есть, то какие и с какими условиями? Спасибо)))

New Card, кешбэк 5% на онлайн-платежи на год.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 14:05

SAndriy1 зайди в ветку Укрсиба и сразу все увидешь :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 14:22

  ingtrans написав:
  SAndriy1 написав:Подскажите , плиз, есть ли какие-то карты у Укрсиб с кешбеком? Если есть, то какие и с какими условиями? Спасибо)))

New Card, кешбэк 5% на онлайн-платежи на год.


валюта только грн?
платить в долларах - будет плана за конвертацию 1%?
5% грязные? реальные 4% и до 400грн...?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 14:24

  SAndriy1 написав:
  ingtrans написав:
  SAndriy1 написав:Приложение у меня есть , спасибо)
Вопрос , что такое аппликация , которая даёт 5% скидки в Сильпо? Технология какова? Выбрать сертификат и оплатить его Карт Бланш Белой , чтобы получить 5%?

Аппликация - это и есть приложение :) Только оно не даёт скидку. 5% - это кешбэк, который даёт определённые карты, например Card Blanche Online, при оплате через приложение Сильпо.

То есть в приложении Сильпо привязать эту карту для оплаты? Ок, спасибо)


в приложении "Сильпо" привязать можно только карту Идея и Сибба?
там чистые 4% из 5%? с обеих карт чистые 800грн ? 400+400?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 14:32

если онлайн реальный 4% чистый.

Черный рынок сейчас продает доллары по 27.03
А Сибба - 27.25

27.25 от 27.03 = будет 0.8% разница. Верно?

4% минус 0.8% = 3.2% чистые. Если у Сибба 27.25, а черныш - 27.03
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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