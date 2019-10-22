Например, идете
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 02 тра, 2020 19:39
Re: Лучшая карта для cashback'а
Например, идете
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Нед 03 тра, 2020 07:41
Приложение у меня есть , спасибо)
Вопрос , что такое аппликация , которая даёт 5% скидки в Сильпо? Технология какова? Выбрать сертификат и оплатить его Карт Бланш Белой , чтобы получить 5%?
Додано: Нед 03 тра, 2020 08:06
Аппликация - это и есть приложение Только оно не даёт скидку. 5% - это кешбэк, который даёт определённые карты, например Card Blanche Online, при оплате через приложение Сильпо.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Нед 03 тра, 2020 08:51
То есть в приложении Сильпо привязать эту карту для оплаты? Ок, спасибо)
Додано: Нед 03 тра, 2020 08:55
Re: Лучшая карта для cashback'а
Подскажите , плиз, есть ли какие-то карты у Укрсиб с кешбеком? Если есть, то какие и с какими условиями? Спасибо)))
Додано: Нед 03 тра, 2020 09:23
New Card, кешбэк 5% на онлайн-платежи на год.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Нед 03 тра, 2020 14:05
SAndriy1 зайди в ветку Укрсиба и сразу все увидешь
Кешбечные карты!
Додано: Нед 03 тра, 2020 14:22
валюта только грн?
платить в долларах - будет плана за конвертацию 1%?
5% грязные? реальные 4% и до 400грн...?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 03 тра, 2020 14:24
в приложении "Сильпо" привязать можно только карту Идея и Сибба?
там чистые 4% из 5%? с обеих карт чистые 800грн ? 400+400?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 03 тра, 2020 14:32
если онлайн реальный 4% чистый.
Черный рынок сейчас продает доллары по 27.03
А Сибба - 27.25
27.25 от 27.03 = будет 0.8% разница. Верно?
4% минус 0.8% = 3.2% чистые. Если у Сибба 27.25, а черныш - 27.03
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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