Во-первых, 5%, а не 4%, а, во-вторых, коммуналку мы не долларами платим. А для валютных покупок выгода от New Card да, падает.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 03 тра, 2020 14:50
Во-первых, 5%, а не 4%, а, во-вторых, коммуналку мы не долларами платим. А для валютных покупок выгода от New Card да, падает.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Нед 03 тра, 2020 14:55
спасибо. Налогов 19.5% там нету??
Но они выплачивают гривнами КБ и не платят налоги?
Их могут прикрыть и будет 4% из 5%.
Я имеел ввиду, что мне надо долларами платить...!
Коммуналка хорошо, если 5-квартир с отоплением ИЛИ бизнес помещение. А если 1 квартира, то удобно прихватом для классики.
почему падает?
Из-за % конвертации и валюты по 0.8% спред?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 03 тра, 2020 15:05
Re: Лучшая карта для cashback'а
Они-то наверняка налоги платят, но дают из расчета 5% чистыми.
Из-за невыгодного курса. Я не знаю, откуда Вы взяли 27,25, у Укрсиба на данный момент 27,47 по картам. Как таковой комиссии за конвертацию нет.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Нед 03 тра, 2020 15:15
Спасибо не знал что 27.5
Нужно считать чистый КБ , зачем мне налоги ?
Чистый 4%, спред 27.47-27.03= ~1,6%.
Реальные КБ в долларах около 2-2.5%
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 03 тра, 2020 15:17, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 03 тра, 2020 15:16
Re: Лучшая карта для cashback'а
мабуть мова йшла про онлайн обміни валют
супер таблиця тут
27.15 на моменті:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 03 тра, 2020 15:17
Re: Лучшая карта для cashback'а
Так я же говорю - чистый 5%.
Ну обмен валют не имеет никакого отношения к кешбэку. По картам у Укрсиба другой курс, похуже.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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