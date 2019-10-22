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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 14:50

  proftpd66 написав:если онлайн реальный 4% чистый.

Черный рынок сейчас продает доллары по 27.03
А Сибба - 27.25

27.25 от 27.03 = будет 0.8% разница. Верно?

4% минус 0.8% = 3.2% чистые. Если у Сибба 27.25, а черныш - 27.03

Во-первых, 5%, а не 4%, а, во-вторых, коммуналку мы не долларами платим. А для валютных покупок выгода от New Card да, падает.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 14:55

  ingtrans написав:
  proftpd66 написав:если онлайн реальный 4% чистый.

Черный рынок сейчас продает доллары по 27.03
А Сибба - 27.25

27.25 от 27.03 = будет 0.8% разница. Верно?

4% минус 0.8% = 3.2% чистые. Если у Сибба 27.25, а черныш - 27.03

Во-первых, 5%, а не 4%, а, во-вторых, коммуналку мы не долларами платим. А для валютных покупок выгода от New Card да, падает.


спасибо. Налогов 19.5% там нету??
Но они выплачивают гривнами КБ и не платят налоги?
Их могут прикрыть и будет 4% из 5%.

Я имеел ввиду, что мне надо долларами платить...!

Коммуналка хорошо, если 5-квартир с отоплением ИЛИ бизнес помещение. А если 1 квартира, то удобно прихватом для классики.



  ingtrans написав: А для валютных покупок выгода от New Card да, падает.


почему падает?
Из-за % конвертации и валюты по 0.8% спред?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 15:05

Re: Лучшая карта для cashback'а

  proftpd66 написав:спасибо. Налогов 19.5% там нету??
Но они выплачивают гривнами КБ и не платят налоги?
Их могут прикрыть и будет 4% из 5%.

Они-то наверняка налоги платят, но дают из расчета 5% чистыми.

  proftpd66 написав:почему падает?
Из-за % конвертации и валюты по 0.8% спред?

Из-за невыгодного курса. Я не знаю, откуда Вы взяли 27,25, у Укрсиба на данный момент 27,47 по картам. Как таковой комиссии за конвертацию нет.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 15:15

  ingtrans написав:
  proftpd66 написав:спасибо. Налогов 19.5% там нету??
Но они выплачивают гривнами КБ и не платят налоги?
Их могут прикрыть и будет 4% из 5%.

Они-то наверняка налоги платят, но дают из расчета 5% чистыми.

  proftpd66 написав:почему падает?
Из-за % конвертации и валюты по 0.8% спред?

Из-за невыгодного курса. Я не знаю, откуда Вы взяли 27,25, у Укрсиба на данный момент 27,47 по картам. Как таковой комиссии за конвертацию нет.



Спасибо не знал что 27.5

Нужно считать чистый КБ , зачем мне налоги ?

Чистый 4%, спред 27.47-27.03= ~1,6%.

Реальные КБ в долларах около 2-2.5%
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 03 тра, 2020 15:17, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 15:16

Re: Лучшая карта для cashback'а

  ingtrans написав:Я не знаю, откуда Вы взяли 27,25, у Укрсиба на данный момент 27,47


мабуть мова йшла про онлайн обміни валют

супер таблиця тут

https://mustbe.ml/kurs/
27.15 на моменті: http://prntscr.com/sa4aqt
+50грн !
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 15:17

Re: Лучшая карта для cashback'а

  proftpd66 написав:Чистый 4%

Так я же говорю - чистый 5%.

  greenozon написав:мабуть мова йшла про онлайн обміни валют

Ну обмен валют не имеет никакого отношения к кешбэку. По картам у Укрсиба другой курс, похуже.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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