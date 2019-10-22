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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 17:07

  proftpd66 написав:Мне удобно ходить в определенные дни, зачем себе БДСМ устраивать, если можно пойти купить в АТБ и заплатит платина Инфинит от Сима 5-7%

Только не нужно забывать, что платина и инфинт все-таки денег стоят, требует определённого оборота для бесплатного обслуживания и дают кешбэк бонусами. А New Card в худшем случае обойдётся в 15 грн в месяц и кешбэк деньгами.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 17:11

  ingtrans написав:
  proftpd66 написав:Мне удобно ходить в определенные дни, зачем себе БДСМ устраивать, если можно пойти купить в АТБ и заплатит платина Инфинит от Сима 5-7%

Только не нужно забывать, что платина и инфинт все-таки денег стоят, требует определённого оборота для бесплатного обслуживания и дают кешбэк бонусами. А New Card в худшем случае обойдётся в 15 грн в месяц и кешбэк деньгами.


Платина оборот 10к.
На 3 года стоит 1000грн. Это будет 27 грн в месяц , платина почти так же как Нью карт от Сибба.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 17:27

  proftpd66 написав:Платина оборот 10к.
На 3 года стоит 1000грн. Это будет 27 грн в месяц , платина почти так же как Нью карт от Сибба.

За прошлый месяц я потратил меньше 10к в сумме по всем картам даже с учётом коммуналки. А по платине надо 10к. Ладно, прошлый месяц был совсем не показательным, но не люблю, когда меня заставиляют тратить больше, чем мне нужно тратить. К тому же мне не нравится получать бонусы да ещё и с ограниченным сроком действия. А так программа интересная, но тоже подойдёт не всем.
А New Card по сути 0 грн в месяц, 15 грн не обязательный платёж.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 20:12

  proftpd66 написав:в приложении "Сильпо" привязать можно только карту Идея и Сибба?
там чистые 4% из 5%? с обеих карт чистые 800грн ? 400+400?


Сильпо + SiB - чистые 5%
еще сильпо +1,5%
и еще ловить сильпо баллы*3 (это помимо 1,5), покупать сертификаты и потом расплачиваться ими - итого 1,5 + 3 + 5 %

с Идеей посчитайте сами

а еще вот zakaz.atbmarket.com - но тут только обещан онлайн, пока по старинке, на кассе
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:45

  proftpd66 написав:
  chipmunk написав:В кишені теж укрсиб рулить


Где про это инфа? Не реклами, нифига . Кроме это Вас этого никто не знает :mrgreen:

В кишени и в велмарте укрсиб рулит через приложение Pick&go.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:53

  rollo написав:
  proftpd66 написав:
  chipmunk написав:В кишені теж укрсиб рулить


Где про это инфа? Не реклами, нифига . Кроме это Вас этого никто не знает :mrgreen:

В кишени и в велмарте укрсиб рулит через приложение Pick&go.


http://app.velmart.ua/

на сайте про Сиб карты ничего не написано. В Pick&go приложении можно добавить Симу, тоже?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 23:00

Re: Лучшая карта для cashback'а

proftpd66 написав:
  rollo написав:
  proftpd66 написав:[quote="4954233:chipmunk"]В кишені теж укрсиб рулить


Где про это инфа? Не реклами, нифига . Кроме это Вас этого никто не знает :mrgreen:

В кишени и в велмарте укрсиб рулит через приложение Pick&go.

http://app.velmart.ua/

на сайте про Сиб карты ничего не написано. В Pick&go приложении можно добавить Симу, тоже?

Юзается кошелек MasterPass, а в него можно добавить любую карту Mastercard или Visa.

Если вам действительно интересна New card от Укрсиба, зайдите в тему Укрсиба и почитайте несколько последних страниц, там все расписано где начисляют кешбек, а где нет...
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 23:56

  proftpd66 написав:
  rollo написав:
  proftpd66 написав:
Где про это инфа? Не реклами, нифига . Кроме это Вас этого никто не знает :mrgreen:

В кишени и в велмарте укрсиб рулит через приложение Pick&go.


http://app.velmart.ua/

на сайте про Сиб карты ничего не написано. В Pick&go приложении можно добавить Симу, тоже?

В прошлом месяце активно пользовал карту Форварда, после праздников посмотрим на кешбэк. Приложение удобное.
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