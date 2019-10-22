Лучшая карта для cashback'а

Додано: Нед 03 тра, 2020 17:27

proftpd66 написав: Платина оборот 10к.

На 3 года стоит 1000грн. Это будет 27 грн в месяц , платина почти так же как Нью карт от Сибба. Платина оборот 10к.На 3 года стоит 1000грн. Это будет 27 грн в месяц , платина почти так же как Нью карт от Сибба.

За прошлый месяц я потратил меньше 10к в сумме по всем картам даже с учётом коммуналки. А по платине надо 10к. Ладно, прошлый месяц был совсем не показательным, но не люблю, когда меня заставиляют тратить больше, чем мне нужно тратить. К тому же мне не нравится получать бонусы да ещё и с ограниченным сроком действия. А так программа интересная, но тоже подойдёт не всем.А New Card по сути 0 грн в месяц, 15 грн не обязательный платёж.