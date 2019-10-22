RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 16:21

Посоветуйте долларовую карту, которая даёт максимальный кешбек при покупках у китайцев (ебей и али).
А лучше - несколько, так как многие банки уже окучены гривней.
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3932
З нами з: 27.12.17
Подякував: 91 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 18:07

Re: Лучшая карта для cashback'а

mustbe написав:Посоветуйте долларовую карту, которая даёт максимальный кешбек при покупках у китайцев (ебей и али).
А лучше - несколько, так как многие банки уже окучены гривней.
Як варіант від Альфи будь-яку доларову в якомусь із пакетів чи безкоштовну Fastcard, якщо нема в арсеналі. В цьому місяці 3-4% по категорії "Маркетплейси", куди входить Алі.
stryzhko
 
Повідомлень: 1092
З нами з: 04.10.16
Подякував: 254 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 18:14

Увы, Алла - не вариант.
Никогда не юзал орехи, за всё время накосил аж 0.5 ореха, сам не знаю за что.
Маркетплейса - нет.
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3932
З нами з: 27.12.17
Подякував: 91 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 18:16

А вариант с баксовой симой? Или они только грн карты кешбечат?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11337
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6798 раз.
Подякували: 3039 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 18:23

  Вкладчик1234 написав:А вариант с баксовой симой? Или они только грн карты кешбечат?

Не, валюту тоже прекрасно кешбечат.
Но печаль в том, что за 5399/5999 сима даёт только 0.5%.
Это - унизительно для коллектива )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3932
З нами з: 27.12.17
Подякував: 91 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 18:47

  mustbe написав:
  Вкладчик1234 написав:А вариант с баксовой симой? Или они только грн карты кешбечат?

Не, валюту тоже прекрасно кешбечат.
Но печаль в том, что за 5399/5999 сима даёт только 0.5%.
Это - унизительно для коллектива )


Моно банк 1,6%

У меня 3 покупки одежда и техника прошли по 5% в платине.

Последний раз платил ещё не начислили
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2820
З нами з: 22.12.16
Подякував: 195 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 18:52

  mustbe написав:
  Вкладчик1234 написав:А вариант с баксовой симой? Или они только грн карты кешбечат?

Не, валюту тоже прекрасно кешбечат.
Но печаль в том, что за 5399/5999 сима даёт только 0.5%.
Это - унизительно для коллектива )

Остаётся идти методом исключения. Остаются по идее только гривневые карты.
1. Идея-онлайн
2. Сибас-онлайн
3. Тигипко, викенд например, если есть
4. Форвард - сейчас нет категории
5. Юнекс - сейчас нет категории, непонятки с картами-условиями, но можно выяснить
6. Аккорд - сейчас нет категории, кешбек только на кредитку (попробуй получи)

7. Кобренды с партнёрами "на любителя". ИМХО, ничего интересного

Вроде ничего не забыл
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11337
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6798 раз.
Подякували: 3039 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 44454647
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15 1 ... 6, 7, 8
Вкладчик1234 » Вів 22 жов, 2019 18:57
77 14918
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 тра, 2020 18:15
Maksi2
Кредитная (CREDIT BIN) карта с кредитным лимитом, какие банк 1, 2, 3
deniska » Сер 27 лис, 2019 00:18
26 3907
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 лют, 2020 13:04
Stringer
Finance.ua: Железная карта monobank. Первые впечатления
D2 » Пон 03 лют, 2020 16:29
6 2100
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 14:26
Stringer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.