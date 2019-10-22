Посоветуйте долларовую карту, которая даёт максимальный кешбек при покупках у китайцев (ебей и али).
А лучше - несколько, так как многие банки уже окучены гривней.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 14 тра, 2020 16:21
Посоветуйте долларовую карту, которая даёт максимальный кешбек при покупках у китайцев (ебей и али).
А лучше - несколько, так как многие банки уже окучены гривней.
Додано: Чет 14 тра, 2020 18:07
Re: Лучшая карта для cashback'а
Як варіант від Альфи будь-яку доларову в якомусь із пакетів чи безкоштовну Fastcard, якщо нема в арсеналі. В цьому місяці 3-4% по категорії "Маркетплейси", куди входить Алі.
Додано: Чет 14 тра, 2020 18:14
Увы, Алла - не вариант.
Никогда не юзал орехи, за всё время накосил аж 0.5 ореха, сам не знаю за что.
Маркетплейса - нет.
Додано: Чет 14 тра, 2020 18:16
А вариант с баксовой симой? Или они только грн карты кешбечат?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 14 тра, 2020 18:23
Не, валюту тоже прекрасно кешбечат.
Но печаль в том, что за 5399/5999 сима даёт только 0.5%.
Это - унизительно для коллектива )
Додано: Чет 14 тра, 2020 18:47
Моно банк 1,6%
У меня 3 покупки одежда и техника прошли по 5% в платине.
Последний раз платил ещё не начислили
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Чет 14 тра, 2020 18:52
Остаётся идти методом исключения. Остаются по идее только гривневые карты.
1. Идея-онлайн
2. Сибас-онлайн
3. Тигипко, викенд например, если есть
4. Форвард - сейчас нет категории
5. Юнекс - сейчас нет категории, непонятки с картами-условиями, но можно выяснить
6. Аккорд - сейчас нет категории, кешбек только на кредитку (попробуй получи)
7. Кобренды с партнёрами "на любителя". ИМХО, ничего интересного
Вроде ничего не забыл
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 14 тра, 2020 20:53
А доларова дає оріхи за алі?
Додано: Чет 14 тра, 2020 21:45
Я лоханулся, 1,6 в моно за продукты .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Чет 14 тра, 2020 21:46
Хотелось бы именно долларовую карту, чтоб не морочиться с курсами.
И КБО, сибас и вика - уже полностью покрыты гривней, хотелось бы что-то отдельное.
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