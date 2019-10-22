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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 21:49

  proftpd66 написав:У меня 3 покупки одежда и техника прошли по 5% в платине.

А какие были мсс у покупок ? И в каком именно магазине ?
Что ли подумать в сторону симы ? В надежде на кошерные мсс ?
Хотя - хотелось бы чего-то стабильного, без минного поля. И без акций от месяца к месяцу.
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:32

  mustbe написав:
  proftpd66 написав:У меня 3 покупки одежда и техника прошли по 5% в платине.

А какие были мсс у покупок ? И в каком именно магазине ?
Что ли подумать в сторону симы ? В надежде на кошерные мсс ?
Хотя - хотелось бы чего-то стабильного, без минного поля. И без акций от месяца к месяцу.


MCC я не смотрел. В выписке было просто 5%. Там есть MCC, которые, дают 0.5%. По этому ЛЮБОЙ банк не даст больше 0.5%. Если сима дает 0.5%, то больше никто не даст.

Вроде бы были акции от ТАС и Сибба. 5%, но там реальных около 3-4%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:39

Re: Лучшая карта для cashback'а

  proftpd66 написав:MCC я не смотрел. В выписке было просто 5%. Там есть MCC, которые, дают 0.5%. По этому ЛЮБОЙ банк не даст больше 0.5%. Если сима дает 0.5%, то больше никто не даст.

Вроде бы были акции от ТАС и Сибба. 5%, но там реальных около 3-4%

А чего тот же Укрсиббанк больше не даст? В соответствующей теме писали, что покупали на Али с 5%. Но, конечно, нужно учитывать их не совсем адекватный курс.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:44

ingtrans

значит даст, да. Такая же акция была в ТАС, где 5%. Но из-за курса 3-4%. Но если пойдет по симме, то будет 5%.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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