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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 46474849>
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 21:49

  proftpd66 написав:У меня 3 покупки одежда и техника прошли по 5% в платине.

А какие были мсс у покупок ? И в каком именно магазине ?
Что ли подумать в сторону симы ? В надежде на кошерные мсс ?
Хотя - хотелось бы чего-то стабильного, без минного поля. И без акций от месяца к месяцу.
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:32

  mustbe написав:
  proftpd66 написав:У меня 3 покупки одежда и техника прошли по 5% в платине.

А какие были мсс у покупок ? И в каком именно магазине ?
Что ли подумать в сторону симы ? В надежде на кошерные мсс ?
Хотя - хотелось бы чего-то стабильного, без минного поля. И без акций от месяца к месяцу.


MCC я не смотрел. В выписке было просто 5%. Там есть MCC, которые, дают 0.5%. По этому ЛЮБОЙ банк не даст больше 0.5%. Если сима дает 0.5%, то больше никто не даст.

Вроде бы были акции от ТАС и Сибба. 5%, но там реальных около 3-4%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:39

Re: Лучшая карта для cashback'а

  proftpd66 написав:MCC я не смотрел. В выписке было просто 5%. Там есть MCC, которые, дают 0.5%. По этому ЛЮБОЙ банк не даст больше 0.5%. Если сима дает 0.5%, то больше никто не даст.

Вроде бы были акции от ТАС и Сибба. 5%, но там реальных около 3-4%

А чего тот же Укрсиббанк больше не даст? В соответствующей теме писали, что покупали на Али с 5%. Но, конечно, нужно учитывать их не совсем адекватный курс.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:44

ingtrans

значит даст, да. Такая же акция была в ТАС, где 5%. Но из-за курса 3-4%. Но если пойдет по симе по 5%, то будет 5%.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 14 тра, 2020 22:47, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:46

  proftpd66 написав:Там есть MCC, которые, дают 0.5%. По этому ЛЮБОЙ банк не даст больше 0.5%. Если сима дает 0.5%, то больше никто не даст

Это почему ? Далеко не у всех 5399/5999 в исключениях
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:51

  mustbe написав:
  proftpd66 написав:Там есть MCC, которые, дают 0.5%. По этому ЛЮБОЙ банк не даст больше 0.5%. Если сима дает 0.5%, то больше никто не даст

Это почему ? Далеко не у всех 5399/5999 в исключениях


ТАТ, Симма дает из-за акции. до 400-500грн. Они дает как бы для рекламы, временно.
МСС выплачивает банку реально 0.5%, но банка платит 5% чисто для реклами.

например, если для бизнеса купить на 1.000.000грн, то они НЕ дадут более 400грн. А симма даст 1400грн с одной карты до 100к. 10 карт по 100к, дадут ~1400-1700грн = 14-17к грн кешбэка

А Сибба/ТАС дает только 400/500, мне надо 50-100 карт и гемор с ними.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:58

  proftpd66 написав:
например, если для бизнеса купить на 1.000.000грн, то они НЕ дадут более 400грн. А симма даст 1400грн с одной карты до 100к. 10 карт по 100к, дадут ~1400-1700грн = 14-17к грн кешбэка

А Сибба/ТАС дает только 400/500, мне надо 50-100 карт и гемор с ними.

Как по мне, какие-то фантастические сценарии с десаткамм карт. Бизнес этого бизнеса случайно заключается не в заработке на кешбэка? :)
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:01

ingtrans
я привел просто к примеру.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:14

  proftpd66 написав:По этому ЛЮБОЙ банк не даст больше 0.5%. Если сима дает 0.5%, то больше никто не даст.

Лолшто. На валютной Б5 ТАСа стабильно 1% чистыми. У меня сейчас Альфа 3.2% чистыми за кредитные на Маркетплейсы, % Форварда перекрывает повышенный карточный курс. Плюс ещё юзаю МЕГАБОНУС, там в самом начале уже около 1% дают кэшбэка, со временем больше и больше.
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:40

  Striker написав:
  proftpd66 написав:По этому ЛЮБОЙ банк не даст больше 0.5%. Если сима дает 0.5%, то больше никто не даст.

Лолшто. На валютной Б5 ТАСа стабильно 1% чистыми. У меня сейчас Альфа 3.2% чистыми за кредитные на Маркетплейсы, % Форварда перекрывает повышенный карточный курс. Плюс ещё юзаю МЕГАБОНУС, там в самом начале уже около 1% дают кэшбэка, со временем больше и больше.


на сколько мне известно, то банка зарабатывает реально 0.5% на тем МСС, которые, платит Сима 0.5%. Если я не прав, то можете меня подправить.

остальные 4.5% из 5% - это рекламный КБ.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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