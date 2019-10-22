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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:47

  proftpd66 написав:банка зарабатывает реально 0.5% на тем МСС, которые, платит Сима 0.5%.
Если я не прав, то можете меня подправить.

Может и прав, просто трудно мысли понять
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 08:36

Re: Лучшая карта для cashback'а

  proftpd66 написав:банка зарабатывает реально 0.5% на тем МСС, которые, платит Сима 0.5%

Не совсем понял... Откуда Укрэксим знает, сколько зарабатывает банк, который обслуживает Aliexpress?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:26

Re: Лучшая карта для cashback'а

Ethereum написав:А доларова дає оріхи за алі?

Так.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:09

  ingtrans написав:
  proftpd66 написав:банка зарабатывает реально 0.5% на тем МСС, которые, платит Сима 0.5%

Не совсем понял... Откуда Укрэксим знает, сколько зарабатывает банк, который обслуживает Aliexpress?


наоборот, MCC выплачивает банку эмитерну карты.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:34

  proftpd66 написав:MCC выплачивает банку эмитерну карты.

Не надо Вам ничего писАть, не Ваше это )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:37

Re: Лучшая карта для cashback'а

  proftpd66 написав:MCC выплачивает банку эмитерну карты

Не, ну если код MCC что-то выплачивает банку, то, конечно, любой банк не даст больше 0,5% или, немного перефразируя "классика", - давать 0,5% могут не только лишь все, мало кто может это делать.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:34

ingtrans

верно.

Если я банк, я нашел клиентов, которые, пригласят друзей по 50грн. И у каждого будет карта. Я как эмитерт этих карта (т.е. я банк) зарабатывают, если вы платите картой, я получаю 0.5% с этой MCC. Что тут не понятного?

UPD:
Сейчас пишут что метро супермаркет, поставил категории НЕ продукты, которые, платят 0.5% максимум. Это чтобы не платить свинорылам 2%-3%+.


или я не прав? :roll:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:50

Re: Лучшая карта для cashback'а

proftpd66 написав:ingtrans

верно.

Если я банк, я нашел клиентов, которые, пригласят друзей по 50грн. И у каждого будет карта. Я как эмитерт этих карта (т.е. я банк) зарабатывают, если вы платите картой, я получаю 0.5% с этой MCC. Что тут не понятного?


Все не так, и у вас проблемы с терминологией.
В любой операции участвует три стороны - платежная система (МПС), эквайр (тот банк, что обслуживает терминал, в том числе и виртуальный), эмитент карты.
В зависимости от типа карты (кредитная/дебетная, то что зафиксировано в БИНе), ее уровня, вида (какой платёжной системы), и МСС терминала - платежная система начислит за совершение операции комиссию - интерчейндж - с эквайра (а он, в свою очередь, спишет с торговца в соответствии уже с договором с ним). Небольшую часть этой комиссии эквайр оставит себе, большую часть - отдаст МПС. МПС оставляет себе тоже малую часть, а остальное - отдает эмитенту карты. Вот с этих средств эмитент зарабатывает и обычно и платит всякие бонусы. Обычно - потому что вообще не всегда эмитент получет достаточно, чтобы выплатить всякие акционные кешбеки.
И МПС и эквайру вообще до лампочки, какой там у плательщика кешбек,это проблемы банка-эмитента. Именно потому, когда доля свинорылов среди клиентов превышает некий порог, и кешбек оборачивается убытками, начинается срезание ставок по популярным категориям, вводятся ограничения, какими средствами платить, чтобы получить кешбек, снижают ставки самым свинлрылистым и т п.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:08

Re: Лучшая карта для cashback'а

  proftpd66 написав:ingtrans

верно.

Ну я как бы написал муть, основанную на Ваших текстах, с добавлением фраз известных личностей, а оказалось, что это верно. :mrgreen:
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:43

  Faceless написав:Обычно - потому что вообще не всегда эмитент получет достаточно, чтобы выплатить всякие акционные кешбеки.
И МПС и эквайру вообще до лампочки, какой там у плательщика кешбек,это проблемы банка-эмитента. Именно потому, когда доля свинорылов среди клиентов превышает некий порог, и кешбек оборачивается убытками, начинается срезание ставок по популярным категориям, вводятся ограничения, какими средствами платить, чтобы получить кешбек, снижают ставки самым свинлрылистым и т п.


спасибо. Я вроде бы почти тоже самое написал. Что MCC (5999 или какая она там?) которая, платит (вместе с МПС) - для клиентов симы 0.5%, то это максимум который, MCC и МПС МОЖЕТ выплатить для всех клиентов любых банков. Но ingtrans написал, что: "давать 0,5% могут не только лишь все, мало кто может это делать."

т.е. еще раз: максимум МПС и :!: MCC-5999 :!: платит 0.5% максимум . И мы не может тут получить 5% от МПС или МСС. Если они, МПС и MCC, платят 0.5%.

Причем тут, то что мало кто может это делать? :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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