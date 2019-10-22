Может и прав, просто трудно мысли понять
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 14 тра, 2020 23:47
Может и прав, просто трудно мысли понять
Додано: П'ят 15 тра, 2020 08:36
Re: Лучшая карта для cashback'а
Не совсем понял... Откуда Укрэксим знает, сколько зарабатывает банк, который обслуживает Aliexpress?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:26
Re: Лучшая карта для cashback'а
Так.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:09
наоборот, MCC выплачивает банку эмитерну карты.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:34
Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:37
Re: Лучшая карта для cashback'а
Не, ну если код MCC что-то выплачивает банку, то, конечно, любой банк не даст больше 0,5% или, немного перефразируя "классика", - давать 0,5% могут не только лишь все, мало кто может это делать.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:34
ingtrans
верно.
Если я банк, я нашел клиентов, которые, пригласят друзей по 50грн. И у каждого будет карта. Я как эмитерт этих карта (т.е. я банк) зарабатывают, если вы платите картой, я получаю 0.5% с этой MCC. Что тут не понятного?
UPD:
Сейчас пишут что метро супермаркет, поставил категории НЕ продукты, которые, платят 0.5% максимум. Это чтобы не платить свинорылам 2%-3%+.
или я не прав?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:50
Re: Лучшая карта для cashback'а
Все не так, и у вас проблемы с терминологией.
В любой операции участвует три стороны - платежная система (МПС), эквайр (тот банк, что обслуживает терминал, в том числе и виртуальный), эмитент карты.
В зависимости от типа карты (кредитная/дебетная, то что зафиксировано в БИНе), ее уровня, вида (какой платёжной системы), и МСС терминала - платежная система начислит за совершение операции комиссию - интерчейндж - с эквайра (а он, в свою очередь, спишет с торговца в соответствии уже с договором с ним). Небольшую часть этой комиссии эквайр оставит себе, большую часть - отдаст МПС. МПС оставляет себе тоже малую часть, а остальное - отдает эмитенту карты. Вот с этих средств эмитент зарабатывает и обычно и платит всякие бонусы. Обычно - потому что вообще не всегда эмитент получет достаточно, чтобы выплатить всякие акционные кешбеки.
И МПС и эквайру вообще до лампочки, какой там у плательщика кешбек,это проблемы банка-эмитента. Именно потому, когда доля свинорылов среди клиентов превышает некий порог, и кешбек оборачивается убытками, начинается срезание ставок по популярным категориям, вводятся ограничения, какими средствами платить, чтобы получить кешбек, снижают ставки самым свинлрылистым и т п.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:08
Re: Лучшая карта для cashback'а
Ну я как бы написал муть, основанную на Ваших текстах, с добавлением фраз известных личностей, а оказалось, что это верно.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:43
спасибо. Я вроде бы почти тоже самое написал. Что MCC (5999 или какая она там?) которая, платит (вместе с МПС) - для клиентов симы 0.5%, то это максимум который, MCC и МПС МОЖЕТ выплатить для всех клиентов любых банков. Но ingtrans написал, что: "давать 0,5% могут не только лишь все, мало кто может это делать."
т.е. еще раз: максимум МПС и MCC-5999 платит 0.5% максимум . И мы не может тут получить 5% от МПС или МСС. Если они, МПС и MCC, платят 0.5%.
Причем тут, то что мало кто может это делать?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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