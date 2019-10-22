Лучшая карта для cashback'а

Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:50

proftpd66 написав: ingtrans



верно.



Если я банк, я нашел клиентов, которые, пригласят друзей по 50грн. И у каждого будет карта. Я как эмитерт этих карта (т.е. я банк) зарабатывают, если вы платите картой, я получаю 0.5% с этой MCC. Что тут не понятного?

Все не так, и у вас проблемы с терминологией.В любой операции участвует три стороны - платежная система (МПС), эквайр (тот банк, что обслуживает терминал, в том числе и виртуальный), эмитент карты.В зависимости от типа карты (кредитная/дебетная, то что зафиксировано в БИНе), ее уровня, вида (какой платёжной системы), и МСС терминала - платежная система начислит за совершение операции комиссию - интерчейндж - с эквайра (а он, в свою очередь, спишет с торговца в соответствии уже с договором с ним). Небольшую часть этой комиссии эквайр оставит себе, большую часть - отдаст МПС. МПС оставляет себе тоже малую часть, а остальное - отдает эмитенту карты. Вот с этих средств эмитент зарабатывает и обычно и платит всякие бонусы. Обычно - потому что вообще не всегда эмитент получет достаточно, чтобы выплатить всякие акционные кешбеки.И МПС и эквайру вообще до лампочки, какой там у плательщика кешбек,это проблемы банка-эмитента. Именно потому, когда доля свинорылов среди клиентов превышает некий порог, и кешбек оборачивается убытками, начинается срезание ставок по популярным категориям, вводятся ограничения, какими средствами платить, чтобы получить кешбек, снижают ставки самым свинлрылистым и т п.