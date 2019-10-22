Лучшая карта для cashback'а

Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:40

proftpd66 написав:

на сколько мне известно, то кассовый аппарат берет из продавца 2%. Я не знаю зачем он берет, но думал что это комиссия МПС. (МПС==МСС)

Если я хочу спец. приемущества от МПС, сдам Вам автомобиль в прокат, то я заплачу МПС около 7%-20% (точно не знаю, спорить не буду, но много)





Тогда Какая Ваша версия? При каких услових MCC-5999 платит 2% или 5%, если Вы считаете что эта настройках и она платит больше 0,5% вместе МПС?



другим простым языком:

Какую мне карту взять чтобы платеж 100к грн или 500к грн или в долларах 3к-18к USD провелся по MCC-5999. Карта VISA. И что бы у меня больше больше 0.5%??



У меня ответ: Visa, почти любой класс и до 100к грн и 0.5% . Сима.

РАНЕЕ: Алла, MC, 0,5%, но многие в исключениях. (т.е. тоже самое что Виза в Симе до 0.5%)



В чем причина спора?????

Кассовый аппарат ни с кого ничего не берет. И терминал тоже. И МСС.МСС не равно МПС, это настройка терминала, определяющая сферу деятельности торговца, и которая в частности определяет и интерчейндж (но не только она).Конкретные расходы торговца за терминал определяет только его договор с банком, который терминал поставил (эквайр). Бывает и 0 (знаю случаи).МПС не даёт никаких "преимуществ" крнкре ным торговцам, они вообще никаких отношений не имеют. МПС общается с банками.Кешбек платит ТОЛЬКО банк, выдавший карту. Точка. Это не версия, это факт. Он может получить от МПС всего 0.5%, но поатит кешбек чисто по маркетингу.Спора тут нет. Вы просто используете некорректную терминологию