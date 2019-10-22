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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:00

  proftpd66 написав:MCC (5999 или какая она там?) которая, платит (вместе с МПС) - для клиентов симы 0.5%, то это максимум который, MCC и МПС МОЖЕТ выплатить для всех клиентов любых банков.

У меня щас кровь из глаз пойдёт, прекращайте )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:01

Re: Лучшая карта для cashback'а

  proftpd66 написав:Но ingtrans написал, что: "давать 0,5% могут не только лишь все, мало кто может это делать."

Это не я, это сказал другой человек, а я просто подставил нужную цифру.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:16

Re: Лучшая карта для cashback'а

proftpd66 написав:
  Faceless написав:Обычно - потому что вообще не всегда эмитент получет достаточно, чтобы выплатить всякие акционные кешбеки.
И МПС и эквайру вообще до лампочки, какой там у плательщика кешбек,это проблемы банка-эмитента. Именно потому, когда доля свинорылов среди клиентов превышает некий порог, и кешбек оборачивается убытками, начинается срезание ставок по популярным категориям, вводятся ограничения, какими средствами платить, чтобы получить кешбек, снижают ставки самым свинлрылистым и т п.


спасибо. Я вроде бы почти тоже самое написал. Что MCC (5999 или какая она там?) которая, платит (вместе с МПС) - для клиентов симы 0.5%, то это максимум который, MCC и МПС МОЖЕТ выплатить для всех клиентов любых банков. Но ingtrans написал, что: "давать 0,5% могут не только лишь все, мало кто может это делать."

т.е. еще раз: максимум МПС и :!: MCC-5999 :!: платит 0.5% максимум . И мы не может тут получить 5% от МПС или МСС. Если они, МПС и MCC, платят 0.5%.

Причем тут, то что мало кто может это делать?

UPD:

Мы получаем рекламные 4.5% от банки + 0.5% от МПС и :!: MCC-5999 :!: = 5%
Вы понимаете вообще, что МСС - это настройка, и она никому ничего не платит? Или вы потроллить просто?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:27

  Faceless написав:
proftpd66 написав:
спасибо. Я вроде бы почти тоже самое написал. Что MCC (5999 или какая она там?) которая, платит (вместе с МПС) - для клиентов симы 0.5%, то это максимум который, MCC и МПС МОЖЕТ выплатить для всех клиентов любых банков. Но ingtrans написал, что: "давать 0,5% могут не только лишь все, мало кто может это делать."

т.е. еще раз: максимум МПС и :!: MCC-5999 :!: платит 0.5% максимум . И мы не может тут получить 5% от МПС или МСС. Если они, МПС и MCC, платят 0.5%.

Причем тут, то что мало кто может это делать?

UPD:

Мы получаем рекламные 4.5% от банки + 0.5% от МПС и :!: MCC-5999 :!: = 5%
Вы понимаете вообще, что МСС - это настройка, и она никому ничего не платит? Или вы потроллить просто?


на сколько мне известно, то кассовый аппарат берет из продавца 2%. Я не знаю зачем он берет, но думал что это комиссия МПС. (МПС==МСС)
Если я хочу спец. приемущества от МПС, сдам Вам автомобиль в прокат, то я заплачу МПС около 7%-20% (точно не знаю, спорить не буду, но много)


Тогда Какая Ваша версия? При каких услових MCC-5999 платит 2% или 5%, если Вы считаете что эта настройках и она платит больше 0,5% вместе МПС?

другим простым языком:
Какую мне карту взять чтобы платеж 100к грн или 500к грн или в долларах 3к-18к USD провелся по MCC-5999. Карта VISA. И что бы у меня больше больше 0.5%??

У меня ответ: Visa, почти любой класс и до 100к грн и 0.5% . Сима.
РАНЕЕ: Алла, MC, 0,5%, но многие в исключениях. (т.е. тоже самое что Виза в Симе до 0.5%)

В чем причина спора?????
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 15 тра, 2020 22:32, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:32

  proftpd66 написав:на сколько мне известно, то кассовый аппарат платит берет из продавца

Кассовый аппарат - никакие береты из продавца не платит.
Просто примите это как факт, научитесь с этим жить
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:36

  mustbe написав:
  proftpd66 написав:на сколько мне известно, то кассовый аппарат платит берет из продавца

Кассовый аппарат - никакие береты из продавца не платит.
Просто примите это как факт, научитесь с этим жить


Берет!
я открыл магазин, поставил продукты. Я плачу 2%.

Я купил биток или ферму, из моего этого продавца МПС/МСС берет 2%, они говорят что, "это нафига нам не нужна эта комиссия", типо "Плати сам". Я заплатил по категории продукты. Но продавец из меня взял 2% за то что от него МПС/МСС берет 2%! (они предупредили заранее в форме оплаты, что я буду платить 2%, потому что с них дерет комиссию МПС )

А Вы написали, что нет :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:40

Re: Лучшая карта для cashback'а

proftpd66 написав:
на сколько мне известно, то кассовый аппарат берет из продавца 2%. Я не знаю зачем он берет, но думал что это комиссия МПС. (МПС==МСС)
Если я хочу спец. приемущества от МПС, сдам Вам автомобиль в прокат, то я заплачу МПС около 7%-20% (точно не знаю, спорить не буду, но много)


Тогда Какая Ваша версия? При каких услових MCC-5999 платит 2% или 5%, если Вы считаете что эта настройках и она платит больше 0,5% вместе МПС?

другим простым языком:
Какую мне карту взять чтобы платеж 100к грн или 500к грн или в долларах 3к-18к USD провелся по MCC-5999. Карта VISA. И что бы у меня больше больше 0.5%??

У меня ответ: Visa, почти любой класс и до 100к грн и 0.5% . Сима.
РАНЕЕ: Алла, MC, 0,5%, но многие в исключениях. (т.е. тоже самое что Виза в Симе до 0.5%)

В чем причина спора?????


Кассовый аппарат ни с кого ничего не берет. И терминал тоже. И МСС.
МСС не равно МПС, это настройка терминала, определяющая сферу деятельности торговца, и которая в частности определяет и интерчейндж (но не только она).
Конкретные расходы торговца за терминал определяет только его договор с банком, который терминал поставил (эквайр). Бывает и 0 (знаю случаи).
МПС не даёт никаких "преимуществ" крнкре ным торговцам, они вообще никаких отношений не имеют. МПС общается с банками.
Кешбек платит ТОЛЬКО банк, выдавший карту. Точка. Это не версия, это факт. Он может получить от МПС всего 0.5%, но поатит кешбек чисто по маркетингу.

Спора тут нет. Вы просто используете некорректную терминологию
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:41

Re: Лучшая карта для cashback'а

proftpd66 написав:
  mustbe написав:
  proftpd66 написав:на сколько мне известно, то кассовый аппарат платит берет из продавца

Кассовый аппарат - никакие береты из продавца не платит.
Просто примите это как факт, научитесь с этим жить


Берет!
я открыл магазин, поставил продукты. Я плачу 2%.

Я купил биток или ферму, из моего этого продавца МПС/МСС берет 2%, они говорят что, "это нафига нам не нужна эта комиссия", типо "Плати сам". Я заплатил по категории продукты. Но продавец из меня взял 2% за то что от него МПС/МСС берет 2%! (они предупредили заранее в форме оплаты, что я буду платить 2%, потому что с них дерет комиссию МПС )

А Вы написали, что нет :)


Закругляйтесь, MCC ничего никогда не берет.
MCC (Merchant category code) - просто четырёхзначный код, используется для отправления категории операции.
Согласен, сейчас просто кровь из глаз пойдет.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:57

В какую тему можно спросить?

1) почему сима платит 0.5 по 5999 и аналогичных МСС и не платит 5-7 ?
2) почему метро супер Маркет поменял МСС на 5999 или другие из категории продуктов?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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