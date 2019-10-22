|
|
|
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 16 тра, 2020 09:27
Чел просто неадекват - хорошо что он Наймана или Охри не приплёл как знак равенства к МСС
Додано: Суб 16 тра, 2020 12:21
Я спросил 6 раз, ответ не получил.
Если не знает, то надо промолчать или написать в документе , что я не знаю , написать имя и фамилия, подписать и сегодняшняя дата дата .
Вы не меняли по 28, словите 23 опять . Надо слушать экспертов , и делать противоположно. Эрик говорит что будет 30, это значит что будет 26
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 16 тра, 2020 12:25
Re: Лучшая карта для cashback'а
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 16 тра, 2020 12:26
Re: Лучшая карта для cashback'а
Так вот же ответы
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Суб 16 тра, 2020 16:05
Re: Лучшая карта для cashback'а
Во дилера накрыло, второй день не отпускает
Не надо бросаться в него банановой кожурой, он забавный
Додано: Суб 16 тра, 2020 19:22
Мы про кешбэк общаемся или про меня ?
По теме ничего нету ?
Если про меня, то я хочу афро-украинку. Клео.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 17 тра, 2020 20:26
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, STYLUS, iHerb, INTERTOP, Фокстрот, Цитрус и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
Додано: Нед 17 тра, 2020 20:35
Striker
дозвольте поцікавитись що значить кольористика в вашій крутій таблиці
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|