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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 09:27

Чел просто неадекват - хорошо что он Наймана или Охри не приплёл как знак равенства к МСС ;)
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 12:21

  SAndriy1 написав:Чел просто неадекват - хорошо что он Наймана или Охри не приплёл как знак равенства к МСС ;)


Я спросил 6 раз, ответ не получил.

Если не знает, то надо промолчать или написать в документе , что я не знаю , написать имя и фамилия, подписать и сегодняшняя дата дата . :mrgreen:

Вы не меняли по 28, словите 23 опять . Надо слушать экспертов , и делать противоположно. Эрик говорит что будет 30, это значит что будет 26 :mrgreen:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 12:25

Re: Лучшая карта для cashback'а

  proftpd66 написав:Эрик говорит что будет 30, это значит что будет 26

Кухар говорить наоборот
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 12:26

Re: Лучшая карта для cashback'а

  proftpd66 написав:Я спросил 6 раз, ответ не получил.

Так вот же ответы :mrgreen:
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http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 16:05

Re: Лучшая карта для cashback'а

Во дилера накрыло, второй день не отпускает :mrgreen:
Не надо бросаться в него банановой кожурой, он забавный
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 19:22

  Stringer написав:Во дилера накрыло, второй день не отпускает :mrgreen:
Не надо бросаться в него банановой кожурой, он забавный


Мы про кешбэк общаемся или про меня ?
По теме ничего нету ? :lol:

Если про меня, то я хочу афро-украинку. Клео.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:26

Расширяемся потихоньку. :)
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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:35

Striker
дозвольте поцікавитись що значить кольористика в вашій крутій таблиці
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 21:21

  greenozon написав:Striker
дозвольте поцікавитись що значить кольористика в вашій крутій таблиці

Цвета означают какой картой пользоваться в этом месяце по конкретной категории. По аптекам у Моно сейчас 3.2%, но его нет в табличке, так как у Пудры 3% за кредитные, что выгоднее, чем за свои. По инет оплатам 3.2% чистыми даёт Альфа и ней можно платить на Али. А если в грн у нас покупать, то лучше УкрСиб, но для Али он уже не катит из-за тройной конвертации, так на сайте самого Сиба написано, что невыгодно покупать заграницей.
Табличка создана по образу и подобию таблички Clientage. Сделал для себя, чтобы не путаться.
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  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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