Лучшая карта для cashback'а

Додано: Нед 17 тра, 2020 21:21

greenozon написав: Striker

дозвольте поцікавитись що значить кольористика в вашій крутій таблиці дозвольте поцікавитись що значить кольористика в вашій крутій таблиці

Цвета означают какой картой пользоваться в этом месяце по конкретной категории. По аптекам у Моно сейчас 3.2%, но его нет в табличке, так как у Пудры 3% за кредитные, что выгоднее, чем за свои. По инет оплатам 3.2% чистыми даёт Альфа и ней можно платить на Али. А если в грн у нас покупать, то лучше УкрСиб, но для Али он уже не катит из-за тройной конвертации, так на сайте самого Сиба написано, что невыгодно покупать заграницей.Табличка создана по образу и подобию таблички Clientage. Сделал для себя, чтобы не путаться.