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Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 18 тра, 2020 07:19
Striker У ТАС Б5...вроді % на залишок влашних коштів уже 7%...ні?
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vovamuha007
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Додано: Пон 18 тра, 2020 07:48
ingtrans написав: Striker написав:
А если в грн у нас покупать, то лучше УкрСиб, но для Али он уже не катит из-за тройной конвертации, так на сайте самого Сиба написано, что невыгодно покупать заграницей.
В каком смысле "тройная" конвертация? Для Али катит, просто фактически будет не 5%, а на 1-1,5% меньше из-за завышенного курса доллара. Так, например, у Укрсиба сейчас 27,12, у моно - 26,80, у О.Банка - 26,85.
Ой, то DCC, если ин. сайт предлагает в UAH, сам себя запутал.
Выгоднее тогда с валютной Аллы по нормальному курсу с кэшбэком. А если нет кэшбэка в Алле, то тогда УкрСиб.
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Striker
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Додано: Пон 18 тра, 2020 07:54
vovamuha007 написав:Striker
У ТАС Б5...вроді % на залишок влашних коштів уже 7%...ні?
Уже 7.
Только об этом узнал.
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Регистрируйся по ссылке:
https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
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Striker
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- Повідомлень: 444
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 24 раз.
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