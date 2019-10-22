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Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 18 тра, 2020 07:19
Striker У ТАС Б5...вроді % на залишок влашних коштів уже 7%...ні?
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vovamuha007
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Додано: Пон 18 тра, 2020 07:48
ingtrans написав: Striker написав:
А если в грн у нас покупать, то лучше УкрСиб, но для Али он уже не катит из-за тройной конвертации, так на сайте самого Сиба написано, что невыгодно покупать заграницей.
В каком смысле "тройная" конвертация? Для Али катит, просто фактически будет не 5%, а на 1-1,5% меньше из-за завышенного курса доллара. Так, например, у Укрсиба сейчас 27,12, у моно - 26,80, у О.Банка - 26,85.
Ой, то DCC, если ин. сайт предлагает в UAH, сам себя запутал.
Выгоднее тогда с валютной Аллы по нормальному курсу с кэшбэком. А если нет кэшбэка в Алле, то тогда УкрСиб.
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Striker
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Додано: Пон 18 тра, 2020 07:54
vovamuha007 написав:Striker
У ТАС Б5...вроді % на залишок влашних коштів уже 7%...ні?
Уже 7.
Только об этом узнал.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, STYLUS, iHerb, INTERTOP, Фокстрот, Цитрус и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
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Striker
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Додано: Пон 18 тра, 2020 08:00
Striker написав:
Ой, то DCC, если ин. сайт предлагает в UAH, сам себя запутал.
Так в большинстве случаев (например, за исключением Wizzair) на иностранных сайтах можно ставить в долларах/евро и не попадать на двойную конвертацию.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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Додано: Пон 18 тра, 2020 09:02
Striker
все, что меньше 12/15 не особо-то интересно.. так что не страшно что только узнал
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Пон 18 тра, 2020 09:25
коллеги подскажите кто-то даёт кешбэк на комуналку?
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vitaliian
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Додано: Пон 18 тра, 2020 09:28
vitaliian написав:
коллеги подскажите кто-то даёт кешбэк на комуналку?
Укрсиббанк дает 5% при оплате через сторонние сервисы (не через UKRSIB online).
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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Додано: Пон 18 тра, 2020 10:00
vitaliian написав:
коллеги подскажите кто-то даёт кешбэк на комуналку?
изипей дает 3% и 25 грн за регистрацию по ссылке
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Вів 19 тра, 2020 02:39
Алла даёт 3 года 0.4%. Иногда большое.
Возьмите экспортно импортный банк. За кешбэк найти россиянку или афро-украинку молодую и заставьте ее глотать весь сложно добываемый экспорт товаров.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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proftpd66
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