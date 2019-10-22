Лучшая карта для cashback'а

Додано: Суб 01 сер, 2020 08:56

Станом на серпень по моїм карткам найщедріший форвард на кешбек, а 15% на освіту за кредитні у серпні, коли здійснюють проплати за навчання, це взагалі вражає.

Не так добре з грошима, як погано без них.