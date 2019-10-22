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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 19 тра, 2020 08:22
Мда... Это не алкоголь и не типичная "дурь". Что-то похожее на синтетические"соли", именно с них так долго может не попускать, до недели. Если пойдёт вторая неделя, то нужно вызывать санитаров.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Суб 01 сер, 2020 08:56
Re: Лучшая карта для cashback'а
Станом на серпень по моїм карткам найщедріший форвард на кешбек, а 15% на освіту за кредитні у серпні, коли здійснюють проплати за навчання, це взагалі вражає.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 01 сер, 2020 11:58
Re: Лучшая карта для cashback'а
Много закладiв принимает оплату за учёбу через пос терминал?
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