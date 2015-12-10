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Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 19 тра, 2020 08:22
Мда... Это не алкоголь и не типичная "дурь". Что-то похожее на синтетические"соли", именно с них так долго может не попускать, до недели. Если пойдёт вторая неделя, то нужно вызывать санитаров.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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Додано: Суб 01 сер, 2020 08:56
Станом на серпень по моїм карткам найщедріший форвард на кешбек, а 15% на освіту за кредитні у серпні, коли здійснюють проплати за навчання, це взагалі вражає.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Суб 01 сер, 2020 11:58
Ой+ написав:Станом на серпень по моїм карткам найщедріший форвард на кешбек, а 15% на освіту за кредитні у серпні, коли здійснюють проплати за навчання, це взагалі вражає.
Много закладiв принимает оплату за учёбу через пос терминал?
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Aps
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Додано: Суб 01 сер, 2020 13:19
Aps написав:
Ой+ написав:Станом на серпень по моїм карткам найщедріший форвард на кешбек, а 15% на освіту за кредитні у серпні, коли здійснюють проплати за навчання, це взагалі вражає.
Много закладiв принимает оплату за учёбу через пос терминал?
Много но не у всех банков это пройдет как образование, лучше сначала сделать пробный 0 подход.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
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anis
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Додано: Суб 01 сер, 2020 13:37
anis написав:
Много но не у всех банков это пройдет как образование, лучше сначала сделать пробный 0 подход.
Если Вы под оплатой обучения в банках имеете в виду перевод по реквизитам, то, ИМХО, практически нигде не пройдет, как образование. Другое дело, если есть какой-то вариант онлайн-оплаты (но опять же не явным переводом) или оплаты через терминал, то тогда шансы были бы выше.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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ingtrans
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