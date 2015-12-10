RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 50515253
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 08:22

:mrgreen:
Мда... Это не алкоголь и не типичная "дурь". Что-то похожее на синтетические"соли", именно с них так долго может не попускать, до недели. Если пойдёт вторая неделя, то нужно вызывать санитаров.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
Повідомлень: 837
З нами з: 27.05.15
Подякував: 149 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 08:56

Re: Лучшая карта для cashback'а

Станом на серпень по моїм карткам найщедріший форвард на кешбек, а 15% на освіту за кредитні у серпні, коли здійснюють проплати за навчання, це взагалі вражає.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3569
З нами з: 19.04.12
Подякував: 48 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:58

Re: Лучшая карта для cashback'а

Ой+ написав:Станом на серпень по моїм карткам найщедріший форвард на кешбек, а 15% на освіту за кредитні у серпні, коли здійснюють проплати за навчання, це взагалі вражає.


Много закладiв принимает оплату за учёбу через пос терминал?
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3264
З нами з: 24.06.15
Подякував: 57 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 13:19

Re: Лучшая карта для cashback'а

Aps написав:
Ой+ написав:Станом на серпень по моїм карткам найщедріший форвард на кешбек, а 15% на освіту за кредитні у серпні, коли здійснюють проплати за навчання, це взагалі вражає.


Много закладiв принимает оплату за учёбу через пос терминал?
Много но не у всех банков это пройдет как образование, лучше сначала сделать пробный 0 подход.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2410
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 13:37

Re: Лучшая карта для cashback'а

  anis написав:Много но не у всех банков это пройдет как образование, лучше сначала сделать пробный 0 подход.

Если Вы под оплатой обучения в банках имеете в виду перевод по реквизитам, то, ИМХО, практически нигде не пройдет, как образование. Другое дело, если есть какой-то вариант онлайн-оплаты (но опять же не явным переводом) или оплаты через терминал, то тогда шансы были бы выше.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1364
З нами з: 31.07.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 50515253
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: V2 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банковская карта Украины для иностранца имеющего временный в
Kanev » П'ят 03 лип, 2020 12:59
1 173
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лип, 2020 14:47
Вкладчик1234
Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15 1 ... 7, 8, 9
Вкладчик1234 » Вів 22 жов, 2019 18:57
84 18139
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 чер, 2020 16:35
Tyffon
Finance.ua: Карта в руки 1, 2
D2 » П'ят 06 кві, 2018 11:11
10 6512
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 чер, 2020 15:15
aleksandrovskaya

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.