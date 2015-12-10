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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 19 тра, 2020 08:22
Мда... Это не алкоголь и не типичная "дурь". Что-то похожее на синтетические"соли", именно с них так долго может не попускать, до недели. Если пойдёт вторая неделя, то нужно вызывать санитаров.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Суб 01 сер, 2020 08:56
Re: Лучшая карта для cashback'а
Станом на серпень по моїм карткам найщедріший форвард на кешбек, а 15% на освіту за кредитні у серпні, коли здійснюють проплати за навчання, це взагалі вражає.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 01 сер, 2020 11:58
Re: Лучшая карта для cashback'а
Много закладiв принимает оплату за учёбу через пос терминал?
Додано: Суб 01 сер, 2020 13:19
Re: Лучшая карта для cashback'а
Много но не у всех банков это пройдет как образование, лучше сначала сделать пробный 0 подход.
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Суб 01 сер, 2020 13:37
Re: Лучшая карта для cashback'а
Если Вы под оплатой обучения в банках имеете в виду перевод по реквизитам, то, ИМХО, практически нигде не пройдет, как образование. Другое дело, если есть какой-то вариант онлайн-оплаты (но опять же не явным переводом) или оплаты через терминал, то тогда шансы были бы выше.
Додано: Суб 01 сер, 2020 15:45
Re: Лучшая карта для cashback'а
По реквизитам онлайн и имел ввиду, тот же next
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Суб 01 сер, 2020 22:34
Любимые карты в августе
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 01 сер, 2020 22:42
clientage, что-то в строчке "акційний кешбек" не то по-моему?
В чём её суть?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Суб 01 сер, 2020 22:54
Я туда тулю самый большой КБ по карте, который в принципе возможен
Это типа напоминалка, про нераскрытые возможности
ПС. Кстати Сибаса тут нет, потому как я про него и так помню
Эту талбицу я реально таскаю у себя в смарте. Но частично ее рисую и в коментах карты в Г-Пэе
ППС. Альфа даж со своими смешными 2% грязными стала интерестна из-за вернувшейся Рассрочки на 6 мес, нуу на объемах от 500грн
Востаннє редагувалось clientage в Суб 01 сер, 2020 22:59, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 01 сер, 2020 22:58
clientage, в банковских ветках ещё про аккорд вспоминают. Надо и этот инструмент освоить
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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