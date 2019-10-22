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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 51525354
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 23:00

Вкладчик1234, ну еще и православные под ногами путаются :)
И дето Спортмены шкутыльгают
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 05:04

  clientage написав:Зображення

А хде Unex? :o У меня практически такой же набор карт, кроме Вики, а вместо КБО есть О.Карта, правда пока без лимита, как и Б5. :( Ещё в ближайшее время планируется пополнение второй жёлтой КоКохой для жены и КБ Вайт для мну.
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 07:36

clientage
Как по мне - если транспонировать эту таблицу, то будет более наглядно.
И, да, в бога надо верить )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 07:40

  Striker написав:вместо КБО есть О.Карта...
КБ Вайт для мну.

Как вторую кредитку - я бы взял не КБВ, а КБО
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 07:44

  Вкладчик1234 написав:в банковских ветках ещё про аккорд вспоминают. Надо и этот инструмент освоить :)

Хотел зайти в Аккорд. Не налили кредлим, а без него - смысла нет.
Впрочем - у меня КИ не айс, думаю, что причина в этом
mustbe
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  #<1 ... 51525354
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