Лучшая карта для cashback'а

Вкладчик1234, ну еще и православные под ногами путаются
И дето Спортмены шкутыльгают
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 01 сер, 2020 23:00
Вкладчик1234, ну еще и православные под ногами путаются
И дето Спортмены шкутыльгают
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 02 сер, 2020 05:04
Додано: Нед 02 сер, 2020 07:36
clientage
Как по мне - если транспонировать эту таблицу, то будет более наглядно.
И, да, в бога надо верить )
Додано: Нед 02 сер, 2020 07:40
Как вторую кредитку - я бы взял не КБВ, а КБО
Додано: Нед 02 сер, 2020 07:44
Хотел зайти в Аккорд. Не налили кредлим, а без него - смысла нет.
Впрочем - у меня КИ не айс, думаю, что причина в этом
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