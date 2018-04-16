Фахівці американської автомобільної асоціації (ААА) підрахували вартість експлуатації машин за класами.
Дивися повний текст Які автомобілі найдешевші в обслуговуванні - дослідження.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 жов, 2017 18:29
Які автомобілі найдешевші в обслуговуванні - дослідження
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які автомобілі найдешевші в обслуговуванні - дослідження.
Додано: Нед 29 жов, 2017 21:29
Ну блин Америку открыли) понятно что компактные седаны будут наиболее дешёвыми в обслуге...
Додано: Пон 30 жов, 2017 06:50
Статья где кто то далеко чтото тратит и получает. Вы еще статейку про стоимость отопления в Зимбабве накатайте.
Додано: Пон 30 жов, 2017 08:18
Re: Які автомобілі найдешевші в обслуговуванні - дослідження
Но что интересно - электромобили оказался дороже в обслуживании даже от компактных кроссоверов на 20% и на 30% от компактных седанов. Интересная таблица. Ведь везде пишут, что электромобиль гораздо выгоднее бензинового авто.
Додано: Пон 30 жов, 2017 08:29
Електромобілі виявилися «дорожчими в обслуговуванні» тому що враховувалася страховка (є в США в деяких штатах преценденти коли страховка електромобіля в рази вище ніж бензинового) та трати на кредит при купівлі... А ще в таблиці помилка - двічі вказано середньо розмірні седани із різною вартістю обслуговування доречі...
Додано: Вів 17 кві, 2018 14:14
я купил нового ланоса с надеждой на то, что он дешевый в обслуживании, но вряд ли у меня он поломается в скором времени, новый все-таки, щас то и пробег небольшой, за 2 года накатал только 44 тыс. По опыту знаю, что после 80 тыс уже что-то происходит, а пока только масло могу поменять, резанки на дворниках, такое.. покупал его через группу, по программе Авто так, очень доволен. выплатил полную стоимость раньше, чем предполагалось, потому переплатил пустяковую сумму. рекомендую
Додано: Чет 31 тра, 2018 14:09
у меня Chery tiggo. Все поначалу фукали, типа китаец, на наших дорогах крякнет. а вот и нет. Два года уже езжу, регулярные диагностики - и все гуд. еще поднакоплю и жене возьму, и опять через автотак. Удобный способ быстро получить нормальную машину, в том случае если бюджет довольно ограничен
|