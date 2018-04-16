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Які автомобілі найдешевші в
обслуговуванні - дослідження

Які автомобілі найдешевші в обслуговуванні - дослідження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 жов, 2017 18:29

Які автомобілі найдешевші в обслуговуванні - дослідження

Пропонуємо до обговорення:
Фахівці американської автомобільної асоціації (ААА) підрахували вартість експлуатації машин за класами.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 жов, 2017 18:29

Ця стаття для нас не актуальна. Аби що писати
kislenkoigor
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Повідомлення Додано: Нед 29 жов, 2017 21:29

Ну блин Америку открыли) понятно что компактные седаны будут наиболее дешёвыми в обслуге...
sashakruchan
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Повідомлення Додано: Пон 30 жов, 2017 06:50

Статья где кто то далеко чтото тратит и получает. Вы еще статейку про стоимость отопления в Зимбабве накатайте.
lavidenko
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Повідомлення Додано: Пон 30 жов, 2017 08:18

Re: Які автомобілі найдешевші в обслуговуванні - дослідження

Но что интересно - электромобили оказался дороже в обслуживании даже от компактных кроссоверов на 20% и на 30% от компактных седанов. Интересная таблица. Ведь везде пишут, что электромобиль гораздо выгоднее бензинового авто.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 жов, 2017 08:29

Електромобілі виявилися «дорожчими в обслуговуванні» тому що враховувалася страховка (є в США в деяких штатах преценденти коли страховка електромобіля в рази вище ніж бензинового) та трати на кредит при купівлі... А ще в таблиці помилка - двічі вказано середньо розмірні седани із різною вартістю обслуговування доречі...
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:14

я купил нового ланоса с надеждой на то, что он дешевый в обслуживании, но вряд ли у меня он поломается в скором времени, новый все-таки, щас то и пробег небольшой, за 2 года накатал только 44 тыс. По опыту знаю, что после 80 тыс уже что-то происходит, а пока только масло могу поменять, резанки на дворниках, такое.. покупал его через группу, по программе Авто так, очень доволен. выплатил полную стоимость раньше, чем предполагалось, потому переплатил пустяковую сумму. рекомендую
fgzfgzfghh
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:09

у меня Chery tiggo. Все поначалу фукали, типа китаец, на наших дорогах крякнет. а вот и нет. Два года уже езжу, регулярные диагностики - и все гуд. еще поднакоплю и жене возьму, и опять через автотак. Удобный способ быстро получить нормальную машину, в том случае если бюджет довольно ограничен
saleksandrov690
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