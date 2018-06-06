В Росії почали блокувати VPN-сервіси

Додано: Чет 02 лис, 2017 14:21

"Не пускайте детей в интернет, он от этого тупеет"(с)



помню исход вконтактеров и одноклассников в фб - это была жесть. лучше пусть дети продолжают сидеть вконтакте, он действительно функционально лучше для этого подходит, чем фб.

я как-то заходил ресторил свой профиль вытащить пару старых фоток и слить плейлист - вконтакт показался каким-то корявым и неудобным, дело в привычке.



вконтакте была хорошая группа, там оперативно бросали обзоры матчей прошедшего игрового дня ЛЧ, ЛЕ и топ-первенств по выходным. нашел альтернативу, но она не равноценна, есть еще каналы в ютубе, но там очень быстро выпиливают копирасты.



касательно опасений что наши начнут закручивать гайки - очень сомневаюсь. украинцы вообще не склонны к коллективизму и тоталитарным режимам. даже если все могут дружно мобилизоваться на какое-то время, потом опять начинаются внутренние терки. Так было когда дореволюционные "зрадофилы" скинули Скоропадского, ибо медленно проводил реформы и "росiйськомовних" офицеров держал в армии. И когда ОУН расклеилась на 2 части с взаимным мочиловом, в результате чего в Бабьем Яру помимо евреев, упокоилось еще несколько сотен "бандеровцев". Не факт что выстоим и сейчас.



молодняк не юзает фб не потому что сложно (они в массе своей еще с малых лет умеют в компьютер лучше, чем пенсионное поколение), а потому что он более взрослый и скучный, а контакт более "мультяшный".