В Росії почали блокувати VPN-сервіси

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freeze написав:Думаю, и у нас такое сделают. А то дети все как сидели В контакте, так и сидят. И почты mail.ru работают.
Перед тем как что то выбросить, нужно что то купить. Не помните кто сказал? Привет детям, они оказались умнее своих ...
Тут же надо понимать в чем ошибка. Почему дети не смотря ни на что пользуются В контакте. Ответ же примитивен - им так удобно, удобное построение и функции. Фейсбук для них заумный и принадлежит к миру взрослых. У многих есть друзья - казахи, белорусы, устойчивые сообщества по интересам - футбол, мода и тд. Создание украинской социальной сети провалилось, нерентабельно, узкий охват друзей.
Как можно заставить отказаться от друзей за бугром и от удобства пользования - только репрессивными методами, иначе никто на это не пойдет. Можно было бы создать замену, но это вряд ли по описанным выше причинам. Вот есть замена mail.ru в виде gmail.com - я без проблем перешел, да еще с функциями переадресации со старых почт вообще никаких удобств не испытывается.
freeze написав:Думаю, и у нас такое сделают. А то дети все как сидели В контакте, так и сидят. И почты mail.ru работают.
Перед тем как что то выбросить, нужно что то купить. Не помните кто сказал? Привет детям, они оказались умнее своих ...
Тут же надо понимать в чем ошибка. Почему дети не смотря ни на что пользуются В контакте. Ответ же примитивен - им так удобно, удобное построение и функции. Фейсбук для них заумный и принадлежит к миру взрослых. У многих есть друзья - казахи, белорусы, устойчивые сообщества по интересам - футбол, мода и тд. Создание украинской социальной сети провалилось, нерентабельно, узкий охват друзей.
Как можно заставить отказаться от друзей за бугром и от удобства пользования - только репрессивными методами, иначе никто на это не пойдет. Можно было бы создать замену, но это вряд ли по описанным выше причинам. Вот есть замена mail.ru в виде gmail.com - я без проблем перешел, да еще с функциями переадресации со старых почт вообще никаких удобств не испытывается.
Да ладно, миграции юзеров с ВК в фейс не заметили? Вместо нормальных постов фейсе теперь приходится пролистывать выпечку, 95 квартал и всякую зраду. Когда в ВК нету друзей смысла в этой соц. сети тоже не будет. Одноклассники еще как-то еще юзают и то только на планшетах. Т.к. стандартное приложение обходит запрет. Насчет друзей казахов и белорусов поржал. Не вижу смысла искать друзей в пост СНГ, так как своих комьюнити хватает.
upd: Добавлю, как вы писали дети не могут юзать Фейс из-за замудренности, а юзать vpn или ТОр могут, там же все просто)))).
vadim9482 написав:Да ладно, миграции юзеров с ВК в фейс не заметили?
Не то, что не заметил, а не имею понятия. Так как не пользуюсь сам соцсетями. По отзывам детей моих никто из знакомых им из В контакте не спрыгнул. Но это чисто моё субъективное, не могу экстраполировать моё на весь мир, согласен.
Насчет друзей казахов и белорусов, то уже ваше субъективное. Сын постоянно общается именно с ними, и активно переписываются, у него группы какие-то по боксу и футболу.
vadim9482 написав:Да ладно, миграции юзеров с ВК в фейс не заметили?
Не то, что не заметил, а не имею понятия. Так как не пользуюсь сам соцсетями. По отзывам детей моих никто из знакомых им из В контакте не спрыгнул. Но это чисто моё субъективное, не могу экстраполировать моё на весь мир, согласен.
Насчет друзей казахов и белорусов, то уже ваше субъективное. Сын постоянно общается именно с ними, и активно переписываются, у него группы какие-то по боксу и футболу.
Солидарен, что субьективно, но скажу что может быть я и сидел бы в ВК, но моих там не осталось, захожу и вижу что все оффлайн. Даже есть ОДНА интересная группа которую я не против почитать в ВК, т.к. в фейсе только англоязычная версия. Но только из-за этого ставить впн нет желания, поэтому и сложилась такая точка зрения.
galex написав: предлагаю на сотку для ровного счета. хотя не принципиально, тем более спор между виртуальными личностями. До 31.05.2018 включительно. принятием закона считается голосование "за" и подписание президентом. называем окончательную сумму и по рукам.
ок, по рукам. на 100 грн.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
freeze написав: Не то, что не заметил, а не имею понятия. Так как не пользуюсь сам соцсетями. По отзывам детей моих никто из знакомых им из В контакте не спрыгнул. Но это чисто моё субъективное, не могу экстраполировать моё на весь мир, согласен. Насчет друзей казахов и белорусов, то уже ваше субъективное. Сын постоянно общается именно с ними, и активно переписываются, у него группы какие-то по боксу и футболу.
из всех моих контактов в ВК - офлайн после запрета стали только двое, еще один - сначала удалил страницу, а потом снова восстановил и опять онлайн. в мордокниге - я вроде и зареган, но уже не помню и пароль, т.к. заходил туда всего пару раз - не нравится, тоже на счет и одноглазников - убил запрет на использование аватара - должно быть только настоящее фото. так что - кому что нравится - тот то и использует, а все запреты - от лукавого.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
"Не пускайте детей в интернет, он от этого тупеет"(с)
помню исход вконтактеров и одноклассников в фб - это была жесть. лучше пусть дети продолжают сидеть вконтакте, он действительно функционально лучше для этого подходит, чем фб. я как-то заходил ресторил свой профиль вытащить пару старых фоток и слить плейлист - вконтакт показался каким-то корявым и неудобным, дело в привычке.
вконтакте была хорошая группа, там оперативно бросали обзоры матчей прошедшего игрового дня ЛЧ, ЛЕ и топ-первенств по выходным. нашел альтернативу, но она не равноценна, есть еще каналы в ютубе, но там очень быстро выпиливают копирасты.
касательно опасений что наши начнут закручивать гайки - очень сомневаюсь. украинцы вообще не склонны к коллективизму и тоталитарным режимам. даже если все могут дружно мобилизоваться на какое-то время, потом опять начинаются внутренние терки. Так было когда дореволюционные "зрадофилы" скинули Скоропадского, ибо медленно проводил реформы и "росiйськомовних" офицеров держал в армии. И когда ОУН расклеилась на 2 части с взаимным мочиловом, в результате чего в Бабьем Яру помимо евреев, упокоилось еще несколько сотен "бандеровцев". Не факт что выстоим и сейчас.
молодняк не юзает фб не потому что сложно (они в массе своей еще с малых лет умеют в компьютер лучше, чем пенсионное поколение), а потому что он более взрослый и скучный, а контакт более "мультяшный".
galex написав: предлагаю на сотку для ровного счета. хотя не принципиально, тем более спор между виртуальными личностями. До 31.05.2018 включительно. принятием закона считается голосование "за" и подписание президентом. называем окончательную сумму и по рукам.
ок, по рукам. на 100 грн.
что и требовалось доказать. в Украине о всех этих "страстях" с блокировками уже давно забыли.
Согласно проекту, поисковики будут обязаны подключиться к федеральной информационной системе, содержащей реестр запрещенных сайтов.
За выдачу поисковиками ссылок на заблокированные ресурсы граждан будут штрафовать на суммы от трех до пяти тысяч рублей, должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей, юридических лиц — от 500 000 до 700 000 рублей.
собственно потому что эта тема мне попалась в ленте, я и вспомнил о давнем споре. сотку можете какой-нибудь нуждающейся старушке в переходе дать, я не обеднею ))
galex написав: предлагаю на сотку для ровного счета. хотя не принципиально, тем более спор между виртуальными личностями. До 31.05.2018 включительно. принятием закона считается голосование "за" и подписание президентом. называем окончательную сумму и по рукам.
ок, по рукам. на 100 грн.
что и требовалось доказать. в Украине о всех этих "страстях" с блокировками уже давно забыли.
Согласно проекту, поисковики будут обязаны подключиться к федеральной информационной системе, содержащей реестр запрещенных сайтов.
За выдачу поисковиками ссылок на заблокированные ресурсы граждан будут штрафовать на суммы от трех до пяти тысяч рублей, должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей, юридических лиц — от 500 000 до 700 000 рублей.
собственно потому что эта тема мне попалась в ленте, я и вспомнил о давнем споре. сотку можете какой-нибудь нуждающейся старушке в переходе дать, я не обеднею ))
Вот это память!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...