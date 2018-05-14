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Есть ли смысл в валютных
депозитах сейчас

Есть ли смысл в валютных депозитах сейчас
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  #<12345

Интересны ли сейчас валютные депозиты?

Есть ли смысл в валютных депозитах сейчас 2.3 5 154
Да, проценты хоть небольшие, но лучше, чем ничего
34%
52
Да, дома хранить страшно, в банке надежнее
18%
27
Нет, за такие копейки пусть сами свои деньги в банках держат!
42%
64
Затрудняюсь ответить
3%
4
У меня валютных депозитов нет и никогда не было, только гривна
5%
7
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Суб 11 лис, 2017 10:42

  kulikrom написав:Редактор форума 7000$ - оптимистично на 2018, при прогнозе до 32грн/$. Моё видение - больше 5,5-6т$ при нынешнем потолке фонда, на год нельзя.

5000,и то-только по старым столбам.
Под такие ставки и такую надежность это просто глупо. Кстати,пришла рассылка с европейского финансового форума-статья о том,что в Европе и мире эра низких ставок закончилась,даже поляки уже поднимают. А это просто очередной развод.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лис, 2017 10:46

  Surfer написав:Здесь : https://forum.finance.ua/topic177037.html доказано что нынче на гривневых депо можно заработать больше чем в валютных , под 3-4% не вижу смысла вкладываться - разве что как диверсификация сбережений.

Сеня конечно сволочь , которая должна сидеть в тюрьме, но массовый выход из банковской системы - абсурд, во первых это может привести к обвалу банковской системы, то чего добиваются запоребриковые с засланными казачками, а во вторых попросту нет весомой альтернативы для хранения сбережений - матрац , с МММ-шной криптой - "немного" не то

Это именно запоребриковые в нашей БС такие ставки сделали? Вы в этом уверены? Потому что те,кто я думаю что это сделали как-раз декларируют приличные объемы кеша и почему-то в банки не спешат. И это при том,что они получат точно и первыми.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2017 15:59

ГДЕ ВЗЯЛ.ГДЕ ВЗЯЛ?- КУПИЛ

  Сержик написав:Я думаю, ставки по депозитам немного вырастут, если мы не дадим держать себя за дураков и начнем извлекать деньги из банковской системы, не давая олигархам пользоваться ими за бесценок.

золотые слова.
пс-осталось забрать :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2017 18:19

хуторянка
я на вихід коли закінчаться стовпи в наступному році

Всім "європейським" банкірам бажаю Успіхів на ниві збирання депозитів в пенсіонерів)))
Vasyl Velykyy
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2017 19:03

Ще одна причина – підтримати Україну.
Можна вголосувати в п.1 або п.2

От незрозуміло, кого покарають люди, які погрожують вивести гроші з банків? Влада вже ж не промосковська. Не 100% корумпована? Правда ж? Пора би вже хоч якось її підтримати...

В 1917...1919 не підтримали... І втекти за кордон – мало хто зміг...

Чи всі нині сподіваються на безвіз, ніжно погладжуючи свою валютну цеглинку? :)
У нас кожна третя працездатна людина є безробітною.
Або, іншими словами: двоє вкрали право на працю у третього (14млн.людей*5днів=20*3.5). Тому так і живемо...: https://m.facebook.com/groups/261683110 ... 40719&_rdr
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2017 19:08

кого покарають люди, які погрожують вивести гроші з банків?

Банкстерів, що дають депо під 1% за кредит хочуть 50 :twisted: :evil:
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2017 19:43

  chipmunk написав:
кого покарають люди, які погрожують вивести гроші з банків?

Банкстерів, що дають депо під 1% за кредит хочуть 50 :twisted: :evil:

І от нащо Ви це робите? :)
Хіба чесно порівнювати валютне депо і гривневий кредит? Та ще й у різних, мабуть, банках...
Га?

Далі. 1% – це якийсь прибацаний Аваль, що доколупується до людей з питаннями, а нащо їм гроші і де вони взяли 100т.грв.

Ощад давав можливість відкрити малюсінький $депо на 18міс з правом необмеженого поповнення. 4-5%!
УкрГаз видає >150т без питань.
У нас кожна третя працездатна людина є безробітною.
Або, іншими словами: двоє вкрали право на працю у третього (14млн.людей*5днів=20*3.5). Тому так і живемо...: https://m.facebook.com/groups/261683110 ... 40719&_rdr
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2017 16:17

  Bobua написав:
  chipmunk написав:
кого покарають люди, які погрожують вивести гроші з банків?

Банкстерів, що дають депо під 1% за кредит хочуть 50 :twisted: :evil:

І от нащо Ви це робите? :)
Хіба чесно порівнювати валютне депо і гривневий кредит? Та ще й у різних, мабуть, банках...
Га?

Далі. 1% – це якийсь прибацаний Аваль, що доколупується до людей з питаннями, а нащо їм гроші і де вони взяли 100т.грв.

Ощад давав можливість відкрити малюсінький $депо на 18міс з правом необмеженого поповнення. 4-5%!
УкрГаз видає >150т без питань.

Навіщо згадувати минуле?
У Вашому повідомленні про Ощад є важливе слово - "давав".
Навіть таких відсотків вже немає. :mrgreen:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2017 13:13

  ol_zy написав:
  barabass написав:с государством в валютные игры играть нельзя, крапка!

запомните уже это наконец и перестаньте наступать на швабру в 10й раз
мало вам было 2008 и 2014?

а что случилось с дол. сбережениями в 2008 и 2014? Как были доллары под матрасом/ в банках на депозитах, так они и остались. Ну разве что при ВА вернули в грн по курсу, так в некоторых случаях курсы возврата были не плохими.

с подматрасными ничего не случится
а с депозитными у скрутні часи государство очень легко превратит вашу валюту в фантики
barabass
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:10

  lubopytnaya написав:
  Сержик написав:Я думаю, ставки по депозитам немного вырастут, если мы не дадим держать себя за дураков и начнем извлекать деньги из банковской системы, не давая олигархам пользоваться ими за бесценок.

А куда извлекать-то?

Матрасы, груши и банковские ячейки, мало того, что не приносят никакой прибыли, так еще и весьма затратны в плане обеспечения их безопасности.
А, процесс, в результате которого надо тратиться на поддержание безопасности, нельзя назвать "сохранение денег". Не говоря уже о том, что вероятность сохранности составляет лишь анекдотические 50% - или сохранятся, или нет.

Что касается прочих финансовых и бизнес- инструментов, то там риски не меньше, чем в банковской системе, и уж точно нет никаких гарантий.


Вариант с "зеленым тарифом" рассматривается? Тоже риски, но доходность повыше депо.
andndp
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