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Есть ли смысл в валютных
депозитах сейчас

Есть ли смысл в валютных депозитах сейчас
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Интересны ли сейчас валютные депозиты?

Есть ли смысл в валютных депозитах сейчас 2.3 5 155
Да, проценты хоть небольшие, но лучше, чем ничего
34%
52
Да, дома хранить страшно, в банке надежнее
18%
28
Нет, за такие копейки пусть сами свои деньги в банках держат!
41%
64
Затрудняюсь ответить
3%
4
У меня валютных депозитов нет и никогда не было, только гривна
5%
7
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 19:14

Я думаю есть, потому что евро - это наиболее стабильная валюта на данный момент, намного сильнее доллара.
fefelova
 
Повідомлень: 19
З нами з: 31.05.18
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