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депозитах сейчас Есть ли смысл в валютных депозитах сейчас + Додати

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на тему #<1 ... 3456 Интересны ли сейчас валютные депозиты? Есть ли смысл в валютных депозитах сейчас 2.3 5 162 Да, проценты хоть небольшие, но лучше, чем ничего 33% 53 Да, дома хранить страшно, в банке надежнее 18% 29 Нет, за такие копейки пусть сами свои деньги в банках держат! 41% 66 Затрудняюсь ответить 4% 7 У меня валютных депозитов нет и никогда не было, только гривна 4% 7 Всього голосів : 162 Додано: Нед 10 чер, 2018 19:14 Я думаю есть, потому что евро - это наиболее стабильная валюта на данный момент, намного сильнее доллара. fefelova Повідомлень: 62 З нами з: 31.05.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 чер, 2018 18:37 Под матрац? chipmunk



Под матрацем деньги не увеличаться. Даже если вы будете стабильно разливать на него воду!



Мы с мужем вложили деньги в банк инвестиций и сбережений. Там процентая ставка хорошая в валюте, и сидим домольные, что деньги не в хайпах, не в пирамидах, а нормально работают! ingaST Заблокований Повідомлень: 1 З нами з: 24.05.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 сер, 2018 15:22 barabass написав: ol_zy написав: barabass написав: с государством в валютные игры играть нельзя, крапка!



запомните уже это наконец и перестаньте наступать на швабру в 10й раз

мало вам было 2008 и 2014? запомните уже это наконец и перестаньте наступать на швабру в 10й размало вам было 2008 и 2014?

а что случилось с дол. сбережениями в 2008 и 2014? Как были доллары под матрасом/ в банках на депозитах, так они и остались. Ну разве что при ВА вернули в грн по курсу, так в некоторых случаях курсы возврата были не плохими. а что случилось с дол. сбережениями в 2008 и 2014? Как были доллары под матрасом/ в банках на депозитах, так они и остались. Ну разве что при ВА вернули в грн по курсу, так в некоторых случаях курсы возврата были не плохими.

с подматрасными ничего не случится

а с депозитными у скрутні часи государство очень легко превратит вашу валюту в фантики с подматрасными ничего не случитсяа с депозитными у скрутні часи государство очень легко превратит вашу валюту в фантики

+1 поддерживаю! +1 поддерживаю! tramplin2 Повідомлень: 19 З нами з: 28.10.15 Подякував: 2 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 вер, 2018 10:55 tramplin2 написав: barabass написав: barabass написав: с государством в валютные игры играть нельзя, крапка!



запомните уже это наконец и перестаньте наступать на швабру в 10й раз

мало вам было 2008 и 2014? запомните уже это наконец и перестаньте наступать на швабру в 10й размало вам было 2008 и 2014? ol_zy написав: а что случилось с дол. сбережениями в 2008 и 2014? Как были доллары под матрасом/ в банках на депозитах, так они и остались. Ну разве что при ВА вернули в грн по курсу, так в некоторых случаях курсы возврата были не плохими. а что случилось с дол. сбережениями в 2008 и 2014? Как были доллары под матрасом/ в банках на депозитах, так они и остались. Ну разве что при ВА вернули в грн по курсу, так в некоторых случаях курсы возврата были не плохими.

с подматрасными ничего не случится

а с депозитными у скрутні часи государство очень легко превратит вашу валюту в фантики с подматрасными ничего не случитсяа с депозитными у скрутні часи государство очень легко превратит вашу валюту в фантики

+1 поддерживаю! +1 поддерживаю!

Единственное попадание в валюте было в форуме, который сгорел при искусственно удерживаемом курсе в 13-16, возможно еще какой банк в тот момент отадминистрировали. В основном потери в валюте были минимальны, а иногда и в плюсе это тело, а проценты шли в +. В плохие времена гос-во может и ваше движ. и недвиж. имущество отобрать... причем не только наше гос-во.

Пока что максимум что себе позволили - это возврат досрочно в грн. по курсу. Единственное попадание в валюте было в форуме, который сгорел при искусственно удерживаемом курсе в 13-16, возможно еще какой банк в тот момент отадминистрировали. В основном потери в валюте были минимальны, а иногда и в плюсе это тело, а проценты шли в +. В плохие времена гос-во может и ваше движ. и недвиж. имущество отобрать... причем не только наше гос-во.Пока что максимум что себе позволили - это возврат досрочно в грн. по курсу. ol_zy

Повідомлень: 4575 З нами з: 20.01.15 Подякував: 283 раз. Подякували: 419 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 вер, 2018 10:57 ingaST написав: chipmunk



Под матрацем деньги не увеличаться. Даже если вы будете стабильно разливать на него воду!



Мы с мужем вложили деньги в банк инвестиций и сбережений. Там процентая ставка хорошая в валюте, и сидим домольные, что деньги не в хайпах, не в пирамидах, а нормально работают! Под матрацем деньги не увеличаться. Даже если вы будете стабильно разливать на него воду!Мы с мужем вложили деньги в банк инвестиций и сбережений. Там процентая ставка хорошая в валюте, и сидим домольные, что деньги не в хайпах, не в пирамидах, а нормально работают!

4,75 в дол на срок свыше 370 дней грязными не самое лучшее предложение с учетом, что банк не во всех обл. центрах представлен... но на суммах до фонда может быть. 4,75 в дол на срок свыше 370 дней грязными не самое лучшее предложение с учетом, что банк не во всех обл. центрах представлен... но на суммах до фонда может быть. ol_zy

Повідомлень: 4575 З нами з: 20.01.15 Подякував: 283 раз. Подякували: 419 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 вер, 2018 18:29 Разве что в долларовых, потому что он будет в долгосрочной перспективе только расти. fefelova Повідомлень: 62 З нами з: 31.05.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:11 https://feelwave.ru/content/biznes-v-ga ... niyu-uslug прочел - это с Китая заказывать товары и перепродавать у нас, либо же вовсе брендировать даже. На самом деле вариантов масса, тут лишь бы желание было и стартовый капитал. Есть еще кучу видео в ютубе вот типо такого обучающего формата https://www.youtube.com/watch?v=781cr52yyVI Смотрю что большинство проголосовало не в защиту депозитов и я тоже. Ну серьезно, за такие копейки. Это нужно иметь такие сбережения серьезные, чтоб получать хотя бы прожиточный минимум. Мне кажется лучше имеющиеся деньги пустить в оборот и начать свое дело какое то. К примеру один из вариантов которых я тутпрочел - это с Китая заказывать товары и перепродавать у нас, либо же вовсе брендировать даже. На самом деле вариантов масса, тут лишь бы желание было и стартовый капитал. Есть еще кучу видео в ютубе вот типо такого обучающего формата sergiys2015

Повідомлень: 20 З нами з: 09.11.16 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3456 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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