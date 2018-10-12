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Есть ли смысл в валютных
депозитах сейчас

Есть ли смысл в валютных депозитах сейчас
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Интересны ли сейчас валютные депозиты?

Есть ли смысл в валютных депозитах сейчас 2.3 5 162
Да, проценты хоть небольшие, но лучше, чем ничего
33%
53
Да, дома хранить страшно, в банке надежнее
18%
29
Нет, за такие копейки пусть сами свои деньги в банках держат!
41%
66
Затрудняюсь ответить
4%
7
У меня валютных депозитов нет и никогда не было, только гривна
4%
7
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 19:14

Я думаю есть, потому что евро - это наиболее стабильная валюта на данный момент, намного сильнее доллара.
fefelova
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 18:37

Под матрац?

chipmunk

Под матрацем деньги не увеличаться. Даже если вы будете стабильно разливать на него воду!

Мы с мужем вложили деньги в банк инвестиций и сбережений. Там процентая ставка хорошая в валюте, и сидим домольные, что деньги не в хайпах, не в пирамидах, а нормально работают!
ingaST
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 сер, 2018 15:22

  barabass написав:
  ol_zy написав:
  barabass написав:с государством в валютные игры играть нельзя, крапка!

запомните уже это наконец и перестаньте наступать на швабру в 10й раз
мало вам было 2008 и 2014?

а что случилось с дол. сбережениями в 2008 и 2014? Как были доллары под матрасом/ в банках на депозитах, так они и остались. Ну разве что при ВА вернули в грн по курсу, так в некоторых случаях курсы возврата были не плохими.

с подматрасными ничего не случится
а с депозитными у скрутні часи государство очень легко превратит вашу валюту в фантики

+1 поддерживаю!
tramplin2
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 10:55

  tramplin2 написав:
  barabass написав:
  barabass написав:с государством в валютные игры играть нельзя, крапка!

запомните уже это наконец и перестаньте наступать на швабру в 10й раз
мало вам было 2008 и 2014?
  ol_zy написав:а что случилось с дол. сбережениями в 2008 и 2014? Как были доллары под матрасом/ в банках на депозитах, так они и остались. Ну разве что при ВА вернули в грн по курсу, так в некоторых случаях курсы возврата были не плохими.

с подматрасными ничего не случится
а с депозитными у скрутні часи государство очень легко превратит вашу валюту в фантики

+1 поддерживаю!

Единственное попадание в валюте было в форуме, который сгорел при искусственно удерживаемом курсе в 13-16, возможно еще какой банк в тот момент отадминистрировали. В основном потери в валюте были минимальны, а иногда и в плюсе это тело, а проценты шли в +. В плохие времена гос-во может и ваше движ. и недвиж. имущество отобрать... причем не только наше гос-во.
Пока что максимум что себе позволили - это возврат досрочно в грн. по курсу.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 10:57

  ingaST написав:chipmunk

Под матрацем деньги не увеличаться. Даже если вы будете стабильно разливать на него воду!

Мы с мужем вложили деньги в банк инвестиций и сбережений. Там процентая ставка хорошая в валюте, и сидим домольные, что деньги не в хайпах, не в пирамидах, а нормально работают!

4,75 в дол на срок свыше 370 дней грязными не самое лучшее предложение с учетом, что банк не во всех обл. центрах представлен... но на суммах до фонда может быть.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 15 вер, 2018 18:29

Разве что в долларовых, потому что он будет в долгосрочной перспективе только расти.
fefelova
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:11

Смотрю что большинство проголосовало не в защиту депозитов и я тоже. Ну серьезно, за такие копейки. Это нужно иметь такие сбережения серьезные, чтоб получать хотя бы прожиточный минимум. Мне кажется лучше имеющиеся деньги пустить в оборот и начать свое дело какое то. К примеру один из вариантов которых я тут https://feelwave.ru/content/biznes-v-ga ... niyu-uslug прочел - это с Китая заказывать товары и перепродавать у нас, либо же вовсе брендировать даже. На самом деле вариантов масса, тут лишь бы желание было и стартовый капитал. Есть еще кучу видео в ютубе вот типо такого обучающего формата https://www.youtube.com/watch?v=781cr52yyVI
sergiys2015
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