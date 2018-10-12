Есть ли смысл в валютных депозитах сейчас

barabass написав:с государством в валютные игры играть нельзя, крапка!
запомните уже это наконец и перестаньте наступать на швабру в 10й раз мало вам было 2008 и 2014?
а что случилось с дол. сбережениями в 2008 и 2014? Как были доллары под матрасом/ в банках на депозитах, так они и остались. Ну разве что при ВА вернули в грн по курсу, так в некоторых случаях курсы возврата были не плохими.
с подматрасными ничего не случится а с депозитными у скрутні часи государство очень легко превратит вашу валюту в фантики
barabass написав:с государством в валютные игры играть нельзя, крапка!
запомните уже это наконец и перестаньте наступать на швабру в 10й раз мало вам было 2008 и 2014?
ol_zy написав:а что случилось с дол. сбережениями в 2008 и 2014? Как были доллары под матрасом/ в банках на депозитах, так они и остались. Ну разве что при ВА вернули в грн по курсу, так в некоторых случаях курсы возврата были не плохими.
с подматрасными ничего не случится а с депозитными у скрутні часи государство очень легко превратит вашу валюту в фантики
+1 поддерживаю!
Единственное попадание в валюте было в форуме, который сгорел при искусственно удерживаемом курсе в 13-16, возможно еще какой банк в тот момент отадминистрировали. В основном потери в валюте были минимальны, а иногда и в плюсе это тело, а проценты шли в +. В плохие времена гос-во может и ваше движ. и недвиж. имущество отобрать... причем не только наше гос-во. Пока что максимум что себе позволили - это возврат досрочно в грн. по курсу.
Смотрю что большинство проголосовало не в защиту депозитов и я тоже. Ну серьезно, за такие копейки. Это нужно иметь такие сбережения серьезные, чтоб получать хотя бы прожиточный минимум. Мне кажется лучше имеющиеся деньги пустить в оборот и начать свое дело какое то. К примеру один из вариантов которых я тут https://feelwave.ru/content/biznes-v-ga ... niyu-uslug прочел - это с Китая заказывать товары и перепродавать у нас, либо же вовсе брендировать даже. На самом деле вариантов масса, тут лишь бы желание было и стартовый капитал. Есть еще кучу видео в ютубе вот типо такого обучающего формата https://www.youtube.com/watch?v=781cr52yyVI