Есть ли смысл в валютных депозитах сейчас

sergiys2015 написав:

Смотрю что большинство проголосовало не в защиту депозитов и я тоже. Ну серьезно, за такие копейки. Это нужно иметь такие сбережения серьезные, чтоб получать хотя бы прожиточный минимум. Мне кажется лучше имеющиеся деньги пустить в оборот и начать свое дело какое то. К примеру один из вариантов которых я тутпрочел - это с Китая заказывать товары и перепродавать у нас, либо же вовсе брендировать даже. На самом деле вариантов масса, тут лишь бы желание было и стартовый капитал. Есть еще кучу видео в ютубе вот типо такого обучающего формата