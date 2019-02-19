Есть ли смысл в валютных депозитах сейчас

barabass написав:с государством в валютные игры играть нельзя, крапка!
запомните уже это наконец и перестаньте наступать на швабру в 10й раз мало вам было 2008 и 2014?
а что случилось с дол. сбережениями в 2008 и 2014? Как были доллары под матрасом/ в банках на депозитах, так они и остались. Ну разве что при ВА вернули в грн по курсу, так в некоторых случаях курсы возврата были не плохими.
с подматрасными ничего не случится а с депозитными у скрутні часи государство очень легко превратит вашу валюту в фантики
barabass написав:с государством в валютные игры играть нельзя, крапка!
запомните уже это наконец и перестаньте наступать на швабру в 10й раз мало вам было 2008 и 2014?
ol_zy написав:а что случилось с дол. сбережениями в 2008 и 2014? Как были доллары под матрасом/ в банках на депозитах, так они и остались. Ну разве что при ВА вернули в грн по курсу, так в некоторых случаях курсы возврата были не плохими.
с подматрасными ничего не случится а с депозитными у скрутні часи государство очень легко превратит вашу валюту в фантики
+1 поддерживаю!
Единственное попадание в валюте было в форуме, который сгорел при искусственно удерживаемом курсе в 13-16, возможно еще какой банк в тот момент отадминистрировали. В основном потери в валюте были минимальны, а иногда и в плюсе это тело, а проценты шли в +. В плохие времена гос-во может и ваше движ. и недвиж. имущество отобрать... причем не только наше гос-во. Пока что максимум что себе позволили - это возврат досрочно в грн. по курсу.
sergiys2015 написав:Смотрю что большинство проголосовало не в защиту депозитов и я тоже. Ну серьезно, за такие копейки. Это нужно иметь такие сбережения серьезные, чтоб получать хотя бы прожиточный минимум. Мне кажется лучше имеющиеся деньги пустить в оборот и начать свое дело какое то. К примеру один из вариантов которых я тут https://feelwave.ru/content/biznes-v-ga ... niyu-uslug прочел - это с Китая заказывать товары и перепродавать у нас, либо же вовсе брендировать даже. На самом деле вариантов масса, тут лишь бы желание было и стартовый капитал. Есть еще кучу видео в ютубе вот типо такого обучающего формата https://www.youtube.com/watch?v=781cr52yyVI
Согласен, сейчас вообще в банки нет смысла ложить средства, выгоды никакой. Если бы криптовалютой правительства вплотную занялись, то это другое дело, больше бы людей стали воспринимать это как реальную возможность заработать, но кому это надо чтоб народ зарабатывал)