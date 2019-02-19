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Есть ли смысл в валютных
депозитах сейчас

Есть ли смысл в валютных депозитах сейчас
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Интересны ли сейчас валютные депозиты?

Есть ли смысл в валютных депозитах сейчас 2.3 5 173
Да, проценты хоть небольшие, но лучше, чем ничего
34%
58
Да, дома хранить страшно, в банке надежнее
18%
32
Нет, за такие копейки пусть сами свои деньги в банках держат!
39%
68
Затрудняюсь ответить
5%
8
У меня валютных депозитов нет и никогда не было, только гривна
4%
7
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 19:14

Я думаю есть, потому что евро - это наиболее стабильная валюта на данный момент, намного сильнее доллара.
fefelova
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 18:37

Под матрац?

chipmunk

Под матрацем деньги не увеличаться. Даже если вы будете стабильно разливать на него воду!

Мы с мужем вложили деньги в банк инвестиций и сбережений. Там процентая ставка хорошая в валюте, и сидим домольные, что деньги не в хайпах, не в пирамидах, а нормально работают!
ingaST
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 сер, 2018 15:22

  barabass написав:
  ol_zy написав:
  barabass написав:с государством в валютные игры играть нельзя, крапка!

запомните уже это наконец и перестаньте наступать на швабру в 10й раз
мало вам было 2008 и 2014?

а что случилось с дол. сбережениями в 2008 и 2014? Как были доллары под матрасом/ в банках на депозитах, так они и остались. Ну разве что при ВА вернули в грн по курсу, так в некоторых случаях курсы возврата были не плохими.

с подматрасными ничего не случится
а с депозитными у скрутні часи государство очень легко превратит вашу валюту в фантики

+1 поддерживаю!
tramplin2
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 10:55

  tramplin2 написав:
  barabass написав:
  barabass написав:с государством в валютные игры играть нельзя, крапка!

запомните уже это наконец и перестаньте наступать на швабру в 10й раз
мало вам было 2008 и 2014?
  ol_zy написав:а что случилось с дол. сбережениями в 2008 и 2014? Как были доллары под матрасом/ в банках на депозитах, так они и остались. Ну разве что при ВА вернули в грн по курсу, так в некоторых случаях курсы возврата были не плохими.

с подматрасными ничего не случится
а с депозитными у скрутні часи государство очень легко превратит вашу валюту в фантики

+1 поддерживаю!

Единственное попадание в валюте было в форуме, который сгорел при искусственно удерживаемом курсе в 13-16, возможно еще какой банк в тот момент отадминистрировали. В основном потери в валюте были минимальны, а иногда и в плюсе это тело, а проценты шли в +. В плохие времена гос-во может и ваше движ. и недвиж. имущество отобрать... причем не только наше гос-во.
Пока что максимум что себе позволили - это возврат досрочно в грн. по курсу.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 10:57

  ingaST написав:chipmunk

Под матрацем деньги не увеличаться. Даже если вы будете стабильно разливать на него воду!

Мы с мужем вложили деньги в банк инвестиций и сбережений. Там процентая ставка хорошая в валюте, и сидим домольные, что деньги не в хайпах, не в пирамидах, а нормально работают!

4,75 в дол на срок свыше 370 дней грязными не самое лучшее предложение с учетом, что банк не во всех обл. центрах представлен... но на суммах до фонда может быть.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 15 вер, 2018 18:29

Разве что в долларовых, потому что он будет в долгосрочной перспективе только расти.
fefelova
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:18

  sergiys2015 написав:Смотрю что большинство проголосовало не в защиту депозитов и я тоже. Ну серьезно, за такие копейки. Это нужно иметь такие сбережения серьезные, чтоб получать хотя бы прожиточный минимум. Мне кажется лучше имеющиеся деньги пустить в оборот и начать свое дело какое то. К примеру один из вариантов которых я тут https://feelwave.ru/content/biznes-v-ga ... niyu-uslug прочел - это с Китая заказывать товары и перепродавать у нас, либо же вовсе брендировать даже. На самом деле вариантов масса, тут лишь бы желание было и стартовый капитал. Есть еще кучу видео в ютубе вот типо такого обучающего формата https://www.youtube.com/watch?v=781cr52yyVI


Согласен, сейчас вообще в банки нет смысла ложить средства, выгоды никакой. Если бы криптовалютой правительства вплотную занялись, то это другое дело, больше бы людей стали воспринимать это как реальную возможность заработать, но кому это надо чтоб народ зарабатывал)
Spasichnik
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:27

инвестиции в недвижимость !!!

Spasichnik

инвестиции в недвижимость !!! 8)
paradox-13
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:53

  paradox-13 написав:Spasichnik

инвестиции в недвижимость !!! 8)


А как же диверсификация структуры активов?
Недвижимость,валютный депозит, фондовый рынок_ хотя бы так.
bond_2019
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:47

Я думаю что есть, все же лучше чем под матрасом
zechina
 
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