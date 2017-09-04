Акції від «Кредобанку»

Додано: Пон 06 лис, 2017 16:21

Понад 1500 клієнтів «Кредобанку» отримали різноманітні цінні подарунки в акції, приуроченій 5-річчю діяльності програми лояльності Mastercard Rewards в Україні, а тернополянин Роман Кухарський отримав один з чотирьох головних її призів – кавову машину Saeco Incanto.В акції, що відбувалася з 1 до 31 жовтня 2017 року, могли взяти участь держателі карт MasterСard, підключених до програми лояльності MasterCard Rewards. Для участі клієнтам було достатньо зайти до особистого кабінету програми лояльності та замовити акційний подарунок пропозиції. Акція відбувалася у 4 етапи, головними призами у яких були тест-драйв нової моделі електромобіля Tesla, кавова машина Saeco Incanto, медіа-приставка Sony Playstation 4 Pro та сертифікат на купівлю авіаквитків вартістю 15000 гривень. Кожен учасник міг замовити одну винагороду в кожному етапі за 1000 балів і дізнатися свій подарунок після замовлення.«Ми в «Кредобанку» дуже раді, що наші клієнти щороку отримують все більше подарунків в акціях програми лояльності Mastercard Rewards. І це логічно – адже «Кредобанк» є чи не єдиним банком в Україні, де до Mastercard Rewards підключено усі картки незалежно від класу, – говорить директор Департаменту карткового бізнесу ПАТ «Кредобанк» Дмитро Лучко. – У рамках цієї унікальної програми кожен держатель карти банку може отримати за розрахунки картою цікаві подарунки, серед яких чимало і цінних призів».Програма лояльності MasterCard Rewards для карткових клієнтів «Кредобанку» була впроваджена з 2015 року. За час роботи клієнти банку неодноразово отримували головні призи у різноманітних акціях програми, серед яких – поїздка на двох до Австрії, поїздки на Каннський кінофестиваль, квитки на фестиваль Sziget Fest 2017, поїздка на двох до Праги, квитки на концерт групи «Garbage», поїздка до Грузії на двох, романтична вечеря на День святого Валентина та інші.Згідно з умовами програми, за кожні 12 гривень торгової операції за картою нараховується 1 бал. Якщо учасник програми розрахувався карткою тричі і більше за один день на загальну суму більше 500 гривень, він додатково отримує 20 бонусних балів. Ще по 20 балів нараховується за кожну десяту торговельну трансакцію на суму понад 10 грн. та одноразово за розрахунок картою більш як на 5000 грн. протягом місяця. Окрім того, кожен учасник додатково отримує 50 балів на бонусний рахунок у свій день народження.Участь у програмі MasterCard Rewards є безкоштовною для всіх учасників. Перевірити кількість нарахованих балів, а також замовити подарунки за каталогом можна в Особистому кабінеті.