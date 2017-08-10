Акції від «Кредобанку»

Понад 1500 клієнтів «Кредобанку» отримали різноманітні цінні подарунки в акції, приуроченій 5-річчю діяльності програми лояльності Mastercard Rewards в Україні, а тернополянин Роман Кухарський отримав один з чотирьох головних її призів – кавову машину Saeco Incanto.
В акції, що відбувалася з 1 до 31 жовтня 2017 року, могли взяти участь держателі карт MasterСard, підключених до програми лояльності MasterCard Rewards. Для участі клієнтам було достатньо зайти до особистого кабінету програми лояльності та замовити акційний подарунок пропозиції. Акція відбувалася у 4 етапи, головними призами у яких були тест-драйв нової моделі електромобіля Tesla, кавова машина Saeco Incanto, медіа-приставка Sony Playstation 4 Pro та сертифікат на купівлю авіаквитків вартістю 15000 гривень. Кожен учасник міг замовити одну винагороду в кожному етапі за 1000 балів і дізнатися свій подарунок після замовлення.
«Ми в «Кредобанку» дуже раді, що наші клієнти щороку отримують все більше подарунків в акціях програми лояльності Mastercard Rewards. І це логічно – адже «Кредобанк» є чи не єдиним банком в Україні, де до Mastercard Rewards підключено усі картки незалежно від класу, – говорить директор Департаменту карткового бізнесу ПАТ «Кредобанк» Дмитро Лучко. – У рамках цієї унікальної програми кожен держатель карти банку може отримати за розрахунки картою цікаві подарунки, серед яких чимало і цінних призів».
Програма лояльності MasterCard Rewards для карткових клієнтів «Кредобанку» була впроваджена з 2015 року. За час роботи клієнти банку неодноразово отримували головні призи у різноманітних акціях програми, серед яких – поїздка на двох до Австрії, поїздки на Каннський кінофестиваль, квитки на фестиваль Sziget Fest 2017, поїздка на двох до Праги, квитки на концерт групи «Garbage», поїздка до Грузії на двох, романтична вечеря на День святого Валентина та інші.
Згідно з умовами програми, за кожні 12 гривень торгової операції за картою нараховується 1 бал. Якщо учасник програми розрахувався карткою тричі і більше за один день на загальну суму більше 500 гривень, він додатково отримує 20 бонусних балів. Ще по 20 балів нараховується за кожну десяту торговельну трансакцію на суму понад 10 грн. та одноразово за розрахунок картою більш як на 5000 грн. протягом місяця. Окрім того, кожен учасник додатково отримує 50 балів на бонусний рахунок у свій день народження.
Участь у програмі MasterCard Rewards є безкоштовною для всіх учасників. Перевірити кількість нарахованих балів, а також замовити подарунки за каталогом можна в Особистому кабінеті.
«Кредобанк» виступив співорганізатором та партнером українсько-польської соціальної акції «Миколай без кордонів». У рамках проекту, ініційованого та організованого польською громадською організацією linia102.pl, з Перемишля до українських Нижанкович через недіючу залізничну колію європейського стандарту вдруге прибув спеціальний поїзд з подарунками для українських і польських дітей, що мешкають у Старосамбірському районі Львівщини.
У рамках акції волонтери та підприємці з Перемишля зібрали кошти, іграшки, солодощі та фрукти, з яких було сформовано більш як 300 подарункових наборів для дітей. Подарунки приїхали поїздом по колії європейського стандарту Перемишль-Нижанковичі-Хирів, яка не використовувалася з 1994 року та була розчищена з боку Польщі зусиллями добровольців у листопаді 2016 року. Влітку 2016 року українськими залізничниками було відновлено короткий відрізок колії, завдяки чому поїзди з Польщі можуть доїжджати безпосередньо до станції Нижанковичі.
Вручення подарунків відбулося на дитячому святі, організованому у Нижанковицькій загальноосвітній середній школі І-ІІІ ступенів. На свято зібралися понад 300 дітей, батьки яких загинули під час антитерористичної операції на сході України, діти-сироти, діти з багатодітних родин та діти польського походження Старосамбірського району, а також школярі молодших класів Нижанковицької школи.
«Ми в «Кредобанку» дуже раді знову виступити партнером акції «Миколай без кордонів» та допомогти організувати це свято з українського боку, оскільки це справді цікава подія, яка не тільки дарує свято дітям, а й відкриває можливості для дружнього спілкування людей по обидва боки українсько-польського кордону. Ми послідовно підтримуємо культурні та освітні проекти, які заохочують дружні стосунки між Україною та Польщею, та пишаємося, що ініціативи linia102.pl та нинішня акція у Нижанковичах знайшла серйозну підтримку на найвищому рівні в обох країнах,» – говорить перший заступник голови правління ПАТ «Кредобанк» Дам’ян Раґан.
Цьогорічна акція «Миколай без кордонів» відбулася за широкої підтримки влади та бізнесу обох країн. Зокрема, почесний патронат акції надали маршалок Сейму Польщі Марек Кухцінські, голова Верховної Ради України Андрій Парубій, міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Блащак, посол України в Польщі Андрій Дещиця та генеральний консул Польщі у Львові Рафал Вольскі. Партнерами акції також стало ПАТ «Укрзалізниця» та польська компанія Hensfort, яка виготовила нові двері для Нижанковицької школи.
Троє клієнтів «Кредобанку», які замовили спеціальні подарунки-пропозиції в акції «Новий рік яскравіший» бонусної програми Mastercard Rewards, отримали головні призи акції. Так, сертифікати на придбання продуктів до новорічного столу номіналом 2000 грн. напередодні новорічних свят отримали львів’яни Мар’ян Кирик та Віталій Попруженко, а новорічну ялинку ручної роботи – львів’янка Ірина Бінас.
Акція «Новий рік яскравіший з програмою винагород Mastercard» тривала з 1 по 20 грудня 2017 року. Згідно з її умовами, учасникам потрібно було перевірити баланс балів у особистому кабінеті програми винагород Mastercard Rewards та замовити новорічні подарунки з категорії "Спеціальні пропозиції" за спеціальною ціною у балах. Всі учасники, які замовили ці подарунки, автоматично стали учасниками розіграшу головних подарунків акції – святкових оленів з LED-підсвіткою, новорічних ялинок ручної роботи та сертифікатів номіналом 2000 грн для купівлі продуктів до новорічного столу.
Підведено підсумки акції «Відчуйте безпеку будь-де з Kredobank», що мала на меті заохотити до користування сервісом купівлі страхового полісу «Страхування онлайн» від банку. Згідно з результатами, киянин Володимир Безребрий отримав сертифікат на пальне для автомобіля, харків’янин Віталій Шумєєв – сертифікат на купівлю електроніки, а Тетяна Рубін з міста Сокиряни Чернівецької області – дорожню валізу. Для участі в розіграші подарунків потрібно було в період з 1 жовтня до 31 грудня 2017 року скористатися сервісом замовлення страхового полісу онлайн та придбати будь-який страховий поліс. Клієнти, що купували поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, мали шанс виграти сертифікат на купівлю електроніки номіналом 2000 грн, покупці страхування автомобілів «Зелена карта» отримували шанс на подарунок-сертифікат на 2000 грн. на придбання палива, а клієнти, що купували поліс туристичного страхування за кордоном – шанс отримати в подарунок валізу для подорожей.
«Щиро вітаємо всіх переможців акції «Відчуйте безпеку будь-де з Kredobank» з чудовими подарунками, які стали приємним додатком до можливості зекономити час та придбати потрібний страховий поліс без візиту до банку чи страхової компанії. Банк ж і надалі даруватиме сюрпризи всім користувачам сервісів – слідкуйте за анонсами», – говорить директор департаменту електронного бізнесу ПАТ «Кредобанк» Олександр Овчарук.
Нині сервіс «Страхування онлайн» від «Кредобанку» дозволяє придбати поліс обов’язкового страхування цивільної відповідальності власника транспортного засобу, застрахувати автомобіль за програмою «Зелена карта» або ж отримати туристичне страхування для подорожі за кордон. Аби скористатися сервісом, достатньо завітати на Інтернет-сторінку http://onlineinsurance.kredobank.com.ua та зробити три прості кроки: розрахувати вартість полісу та обрати страхову компанію; заповнити необхідні для оформлення полісу поля онлайн-анкети та обрати зручний спосіб оплати і доставки. Сервіс працює для клієнтів усіх українських банків.
Клієнт «Кредобанку» киянин Володимир Алаєв здійснив 100-тисячний запит до послуги «Mastercard Консьєрж». На додачу до відповіді на запитання щодо підбору інтернет-провайдера у Києві він отримав подарунки – набір цікавих книг та можливість провести незабутній вікенд у Львові.
«Послугою «Mastercard Консьєрж», я користуюсь доволі часто, адже це зручно та економить багато мого часу, – говорить Володимир Алаєв. – Але я справді не очікував такого приємного сюрпризу за звичний запит. Щиро дякую «Кредобанку» та Mastercard за чудовий подарунок та надійний сервіс». Тур вихідного дня до Львова для двох осіб включатиме проїзд до Львова і назад швидкісним поїздом «Інтерсіті+», проживання у тризірковому готелі зі сніданком, а також оглядову та тематичну екскурсії містом та відвідини і зустріч з головним редактором одного з провідних львівських видавництв.
«Нам в «Кредобанку» дуже приємно що саме наш клієнт здійснив 100-тисячний запит до послуги «Mastercard Консьєрж», яка справді економить час та суттєво допомагає нашим клієнтам у житті. А така нагорода – добре підтвердження того, що приємний сюрприз може отримати кожен клієнт банку, що користується платіжною картою MasterCard від «Кредобанку», – говорить виконавчий директор напрямку роздрібного та електронного бізнесу ПАТ «Кредобанк» Марцін Мазурек.
Послуга «Mastercard Консьєрж» доступна держателям преміальних карт банку Mastercard Platinum, Debit Mastercard Platinum та Mastercard World Elite та є помічником у вирішенні більшості питань довідкового або організаційного характеру – від найпростіших консультацій до допомоги у складних або критичних ситуаціях. За допомогою сервісу можна купувати авіа- та залізничні квитки, бронювати тури або готелі, купувати квитки на розважальні заходи, замовляти квіти та вирішувати інші питання. Сервіс працює 24 години на добу 7 днів на тиждень.
Клієнти «Кредобанку», що користуються платіжними картками, постійно отримують призи від банку та MasterCard. Серед отриманих цінних подарунків протягом минулого року – поїздку на фестиваль Sziget Fest 2017, поїздка до Праги, подорож в Грузію, поїздка на Alfa Jazz Fest 2017, поїздка до Канн на щорічний Каннський кінофестиваль та багато інших. Додатковою перевагою для клієнтів є участь у програмі лояльності MasterCard Rewards, яка дає можливість отримувати винагороди за розрахунки будь-якою картою фізичної особи незалежно від класу.
Підведено підсумки акцій «Вигравайте поїздку на Leopolis Jazz з Програмою винагород Mastercard» та «Поринь у чарівний світ джазу разом з Програмою винагород Mastercard», відповідно до якої троє клієнтів банку отримали поїздку на джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest до Львова, а ще 10 клієнтів – квитки на одну з подій фестивалю.
Щасливими власниками головних призів акції стали мешканець Нововолинська Денис Ясінський, жителька Івано-Франківська Галина Носенко та львів’янка Уляна Берт. Вони отримали в подарунок поїздку на двох до Львова, проживання в одному з найкращих готелів міста і доступ до VIP-зони фестивалю. Для участі у розіграші цього подарунка досить було у період з 1 до 30 травня замовити спеціальну винагороду за 0 балів в особистому кабінеті програми винагород Mastercard. Квитки на заходи фестивалю 30 червня отримали 10 переможців акції, які для участі у їх розіграші замовили спеціальну пропозицію акції за 50 балів в особистому кабінеті програми.
«Програма винагород Mastercard постійно пропонує цікаві та приємні подарунки своїм учасникам, і поїздка на фестиваль Leopolis Jazz – одна з найкращих із них. Скористатися програмою може кожен клієнт-фізична особа, що має пластикову карту «Кредобанку» - адже «Кредобанк» чи не єдиний український банк, який підключив до програми винагород MasterCard всі платіжні карти для роздрібних клієнтів. Щиро вітаємо всіх переможців акції та бажаємо активно брати участь у акціях програми», – говорить директор департаменту карткового бізнесу ПАТ «Кредобанк» Дмитро Лучко.
Програма винагород MasterCard для карткових клієнтів «Кредобанку» була впроваджена з 2015 року. За час роботи клієнти банку неодноразово отримували головні призи у різноманітних акціях програми.
Згідно з умовами програми, за кожні 12 гривень торгової операції за картою нараховується 1 бал. Якщо учасник програми розрахувався карткою тричі і більше за один день на загальну суму більше 500 гривень, він додатково отримує 20 бонусних балів. Ще по 20 балів нараховується за кожну десяту торговельну трансакцію на суму понад 10 грн. та одноразово за розрахунок картою більш як на 5000 грн. протягом місяця. Окрім того, кожен учасник додатково отримує 50 балів на бонусний рахунок у свій день народження.
Участь у програмі винагород MasterCard є безкоштовною для всіх учасників. Перевірити кількість нарахованих балів, а також замовити подарунки за каталогом можна в Особистому кабінеті.
Самбірчанка Віра Цодер стала головною переможницею акції «Вирушайте на Oktoberfest з програмою винагород Mastercard та KredoBank» та відвідає відомий пивний фестиваль Oktoberfest, який розпочнеться 22 вересня у Мюнхені.
Акція «Вирушайте на Oktoberfest разом з Програмою винагород Mastercard та KredoBank!» проводилась з 1 серпня по 31 серпня 2018 року. Для участі в ній було потрібно замовити спеціальну пропозицію акції «Oktoberfest 2018» за 50 балів в особистому кабінеті програми винагород Mastercard. Головний приз – поїздка у Мюнхен на Oktoberfest 2018, яка включає в себе проживання у м. Мюнхен на 2 ночі, авіапереліт Київ-Мюнхен-Київ, трансфер аеропорт-готель та готель-аеропорт та 2 вхідні квитки на фестиваль Oktoberfest.
«Кредобанк» регулярно готує та дарує учасникам програми винагород MasterCard приємні сюрпризи, і щоразу ми щиро радіємо кожній перемозі наших клієнтів, – говорить директор Департаменту карткового бізнесу ПАТ «Кредобанк» Дмитро Лучко. – Ми вітаємо Віру з перемогою та бажаємо приємних вражень від поїздки та позитивних емоцій від фестивалю. Нагадуємо, що шанс отримати подарунок від програми має кожен клієнт банку, бо тільки в «Кредобанку» до програми лояльності MasterCard Rewards підключено всі платіжні карти для роздрібних клієнтів».
Програма лояльності MasterCard Rewards для карткових клієнтів «Кредобанку» була впроваджена з 2015 року. За час роботи клієнти банку неодноразово отримували головні призи у різноманітних акціях програми, серед яких – поїздка на двох до Австрії, поїздки на Каннський кінофестиваль та Leopolis Jazz Fest, квитки на фестиваль Sziget Fest 2017, поїздка на двох до Праги, квитки на концерт групи «Garbage», поїздка до Грузії на двох, романтична вечеря на День святого Валентина та інші.
Згідно з умовами програми, за кожні 12 гривень торгової операції за картою нараховується 1 бал. Якщо учасник програми розрахувався карткою тричі і більше за один день на загальну суму більше 500 гривень, він додатково отримує 20 бонусних балів. Ще по 20 балів нараховується за кожну десяту торговельну трансакцію на суму понад 10 грн. та одноразово за розрахунок картою більш як на 5000 грн. протягом місяця. Окрім того, кожен учасник додатково отримує 50 балів на бонусний рахунок у свій день народження.
Участь у програмі MasterCard Rewards є безкоштовною для всіх учасників. Перевірити кількість нарахованих балів, а також замовити подарунки за каталогом можна в Особистому кабінеті.
Mastercard розширює можливості Програми винагород — накопичені бали можна не лише обмінювати на подарунки з каталогу, але й розрахуватися ними за будь-які товари у магазинах України та світу. Клієнти KredoBank, учасники Програми винагород Mastercard, першими в Україні отримають таку можливість. Скористатися перевагами нового функціоналу «Оплата балами» зможуть держателі будь-яких карток Mastercard від KredoBank для фізичних осіб (окрім держателів картки Złotówka).
Для того щоб розрахуватися накопиченими балами з карткою Mastercard від KredoBank, перед кожною покупкою необхідно зайти на сайт rewards.mastercard.ua увімкнути оплату балами в Особистому кабінеті та оплатити покупку на суму понад 100 гривень. Після розрахунку на картку користувача повернеться повна сума покупки або її частина — залежить від того, скільки балів було на рахунку учасника програми. Скористатися перевагами нового функціоналу можна буде за умови, якщо на рахунку користувача буде не менше 300 балів. Процес накопичення балів для держателів карток KredoBank залишається незмінним: за будь-які розрахунки карткою в торгових точках та інтернеті учаснику нараховується 1 бал за кожні 12 гривень покупки.
«Програма винагород Mastercard працює в KredoBank вже четвертий рік та є популярною серед наших клієнтів — адже до неї автоматично підключені всі картки роздрібних клієнтів незалежно від класу. Ми дуже раді першими впровадити розширений функціонал програми та надати нашим клієнтам свободу вибору у використанні своїх винагород. Особливо приємно, що можливість розрахунку за будь-які товари існуватиме додатково до опцій вибору подарунків з каталогу, і наші клієнти завжди зможуть зробити вибір, вигідніший для них», — говорить Дмитро Лучко, директор департаменту карткового бізнесу ПАТ «Кредобанк».
«Уже більше шести років завдяки нашій Програмі винагород держателі карток Mastercard провідних банків України отримують цінні подарунки за безготівкові оплати. Зараз у каталозі програми понад 300 активних пропозицій, серед яких електронні сертифікати, гаджети, товари для дому, краси та спорту та безліч інших подарунків. А відсьогодні ми надаємо повну свободу вибору — з новою функцією «Оплата балами» учасники більше не обмежені каталогом винагород та зможуть обирати улюблені товари, розраховуючись за них балами у будь-якому магазині світу. Ми вдячні нашим партнерам з KredoBank, які першими в Україні надали можливість своїм клієнтам скористатися перевагами нового функціоналу. Такі проекти, у тому числі, є драйвером розвитку найбільш безпечних та зручних безготівкових розрахунків», — зазначила Наталя Байдала, директор з маркетингу Mastercard в Україні.
Програма винагород Mastercard діє з 2012 року та доступна для клієнтів 9-ти банків. У вересні 2018 року виповнилося три роки з моменту підключення клієнтів KredoBank до програми. За період дії програми держателі карток Mastercard від KredoBank зробили майже 85 тисяч замовлень подарунків, а найпопулярнішими замовленнями стали сертифікати мережі супермаркетів, професійний набір інструментів, мультиварка, портативні батареї та дитячі іграшки.