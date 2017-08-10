Акції від «Кредобанку»

Додано: Пон 15 жов, 2018 18:18

Mastercard розширює можливості Програми винагород — накопичені бали можна не лише обмінювати на подарунки з каталогу, але й розрахуватися ними за будь-які товари у магазинах України та світу. Клієнти KredoBank, учасники Програми винагород Mastercard, першими в Україні отримають таку можливість. Скористатися перевагами нового функціоналу «Оплата балами» зможуть держателі будь-яких карток Mastercard від KredoBank для фізичних осіб (окрім держателів картки Złotówka).Для того щоб розрахуватися накопиченими балами з карткою Mastercard від KredoBank, перед кожною покупкою необхідно зайти на сайт rewards.mastercard.ua увімкнути оплату балами в Особистому кабінеті та оплатити покупку на суму понад 100 гривень. Після розрахунку на картку користувача повернеться повна сума покупки або її частина — залежить від того, скільки балів було на рахунку учасника програми. Скористатися перевагами нового функціоналу можна буде за умови, якщо на рахунку користувача буде не менше 300 балів. Процес накопичення балів для держателів карток KredoBank залишається незмінним: за будь-які розрахунки карткою в торгових точках та інтернеті учаснику нараховується 1 бал за кожні 12 гривень покупки.«Програма винагород Mastercard працює в KredoBank вже четвертий рік та є популярною серед наших клієнтів — адже до неї автоматично підключені всі картки роздрібних клієнтів незалежно від класу. Ми дуже раді першими впровадити розширений функціонал програми та надати нашим клієнтам свободу вибору у використанні своїх винагород. Особливо приємно, що можливість розрахунку за будь-які товари існуватиме додатково до опцій вибору подарунків з каталогу, і наші клієнти завжди зможуть зробити вибір, вигідніший для них», — говорить Дмитро Лучко, директор департаменту карткового бізнесу ПАТ «Кредобанк».«Уже більше шести років завдяки нашій Програмі винагород держателі карток Mastercard провідних банків України отримують цінні подарунки за безготівкові оплати. Зараз у каталозі програми понад 300 активних пропозицій, серед яких електронні сертифікати, гаджети, товари для дому, краси та спорту та безліч інших подарунків. А відсьогодні ми надаємо повну свободу вибору — з новою функцією «Оплата балами» учасники більше не обмежені каталогом винагород та зможуть обирати улюблені товари, розраховуючись за них балами у будь-якому магазині світу. Ми вдячні нашим партнерам з KredoBank, які першими в Україні надали можливість своїм клієнтам скористатися перевагами нового функціоналу. Такі проекти, у тому числі, є драйвером розвитку найбільш безпечних та зручних безготівкових розрахунків», — зазначила Наталя Байдала, директор з маркетингу Mastercard в Україні.Програма винагород Mastercard діє з 2012 року та доступна для клієнтів 9-ти банків. У вересні 2018 року виповнилося три роки з моменту підключення клієнтів KredoBank до програми. За період дії програми держателі карток Mastercard від KredoBank зробили майже 85 тисяч замовлень подарунків, а найпопулярнішими замовленнями стали сертифікати мережі супермаркетів, професійний набір інструментів, мультиварка, портативні батареї та дитячі іграшки.Детальні умови Програми винагород Mastercard для клієнтів KredoBank за посиланням.