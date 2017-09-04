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Акції від «Кредобанку»

Акції від «Кредобанку»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 09:52

«Кредобанк» та Mastercard дарують подорож до Луцька

Клієнт «Кредобанку» одеситка Надія Мадяра стала переможцем акції «Проведіть смачні вихідні у Луцьку з Програмою винагород Mastercard та KredoBank» та отримала нагоду провести незабутній вікенд на Волині.

Акція «Подорож на фестиваль їжі до Луцька» проводилась для карткових клієнтів банку у період з 25 березня по 19 квітня 2019 р. Для участі в акції необхідно було замовити з каталогу Програми винагород Mastercard подарунок з категорії «спеціальна пропозиція» та здійснити п’ять покупок з використанням платіжної карти на суму не менше п’ятдесят гривень кожна. Головна нагорода включала проїзд до Луцька, проживання у готелі, оглядова екскурсія Луцьком, відвідини головної перлини міста — замку Любарта, участь у фестивалі їжі в Луцьку та поїздка до «тунелю кохання» у м. Клевань.

«Щиро вітаємо переможця акції та сподіваємося, що мандрівка Волинню принесла багато позитивних та незабутніх вражень. Нагадуємо, що отримати приємний сюрприз може кожен держатель платіжної карти банку, оскільки „Кредобанк“ — чи не єдиний банк, який підключив до Програми винагород Mastercard всі платіжні карти для роздрібних клієнтів», — говорить директор департаменту карткового бізнесу АТ «Кредобанк» Дмитро Лучко.

Клієнти «Кредобанку» постійно перемагають у різноманітних акціях Програми винагород Mastercard. Зокрема, у 2019 році вже троє щасливчиків-переможців відвідали кінофестиваль «Berlinale-2019», «Долину нарцисів» та австрійський гірськолижний курорт «Kitzbuhel».

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... h-do-lucka
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:42

Переможці акції від Mastercard та «Кредобанку» відвідають Le

Клієнти «Кредобанку» продовжують перемагати в акціях Програми винагород Mastercard. Киянин Владислав Остапчук та Наталія Мартинович з Буська, що на Львівщині, отримали головні призи щорічної акції «Вигравайте джазові вихідні у Львові» — поїздку до Львова на джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest.


Для участі в акції було достатньо замовити спеціальну пропозицію за 0 балів в особистому кабінеті Програми винагород Mastercard та зазначити свій номер мобільного телефону у формі замовлення. Головний приз включає поїздку залізницею на двох осіб до Львова, проживання в одному з найкращих готелів міста — BankHotel, квитки на двох на два фестивальних дні Leopolis Jazz Fest та обід у ресторації Бачевських.

«Програма винагород Mastercard постійно пропонує цікаві та приємні подарунки своїм учасникам, і вже традиційна поїздка на фестиваль Leopolis Jazz — одна з найкращих із них. Щиро вітаємо всіх переможців та запрошуємо брати участь у нових акціях від банку та Mastercard», — говорить виконавчий директор напрямку роздрібного та електронного бізнесу АТ «Кредобанк» Олександр Овчарук.


Програма винагород Mastercard діє для клієнтів «Кредобанку» вже четвертий рік. До програми підключено всі платіжні карти, емітовані для роздрібних клієнтів. Відповідно до умов програми, за кожні 12 гривень розрахунків карткою в торгово-сервісній мережі нараховується 1 бал. Бонусні бали також можна отримати за окремими спеціальними пропозиціями.

Участь у Програмі винагород Mastercard є безкоштовною для всіх учасників. Перевірити кількість нарахованих балів, а також замовити подарунки за каталогом можна в Особистому кабінеті учасника програми. Серед подарунків — товари для відпочинку, побутова техніка, ґаджети, подарункові сертифікати, поповнення рахунків мобільного зв’язку, сувеніри та багато іншого.

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... -jazz-fest
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:34

Визначено переможців акції "Відчуйте колорит Одеси"

Визначено переможців Акції «Відчуйте колорит Одеси з Програмою винагород Mastercard та KredoBank».

Нагадаємо, що за умовами акції, потрібно було замовити з каталогу винагород подарунок «Прогулянка по-одеськи» та зробити від 2-х транзакцій на суму від 50 грн.

Переможці отримали зручні валізи для подорожей та головний приз — вікенд в Одесі.

Вітаємо переможців акції.

З переліком переможців можна ознайомитись ТУТ

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... -kredobank
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