Акції від «Кредобанку»

Акція «Подорож на фестиваль їжі до Луцька» проводилась для карткових клієнтів банку у період з 25 березня по 19 квітня 2019 р. Для участі в акції необхідно було замовити з каталогу Програми винагород Mastercard подарунок з категорії «спеціальна пропозиція» та здійснити п’ять покупок з використанням платіжної карти на суму не менше п’ятдесят гривень кожна. Головна нагорода включала проїзд до Луцька, проживання у готелі, оглядова екскурсія Луцьком, відвідини головної перлини міста — замку Любарта, участь у фестивалі їжі в Луцьку та поїздка до «тунелю кохання» у м. Клевань.
«Щиро вітаємо переможця акції та сподіваємося, що мандрівка Волинню принесла багато позитивних та незабутніх вражень. Нагадуємо, що отримати приємний сюрприз може кожен держатель платіжної карти банку, оскільки „Кредобанк“ — чи не єдиний банк, який підключив до Програми винагород Mastercard всі платіжні карти для роздрібних клієнтів», — говорить директор департаменту карткового бізнесу АТ «Кредобанк» Дмитро Лучко.
Клієнти «Кредобанку» постійно перемагають у різноманітних акціях Програми винагород Mastercard. Зокрема, у 2019 році вже троє щасливчиків-переможців відвідали кінофестиваль «Berlinale-2019», «Долину нарцисів» та австрійський гірськолижний курорт «Kitzbuhel».