Акції від «Кредобанку»

Клієнт «Кредобанку» одеситка Надія Мадяра стала переможцем акції «Проведіть смачні вихідні у Луцьку з Програмою винагород Mastercard та KredoBank» та отримала нагоду провести незабутній вікенд на Волині.
Акція «Подорож на фестиваль їжі до Луцька» проводилась для карткових клієнтів банку у період з 25 березня по 19 квітня 2019 р. Для участі в акції необхідно було замовити з каталогу Програми винагород Mastercard подарунок з категорії «спеціальна пропозиція» та здійснити п’ять покупок з використанням платіжної карти на суму не менше п’ятдесят гривень кожна. Головна нагорода включала проїзд до Луцька, проживання у готелі, оглядова екскурсія Луцьком, відвідини головної перлини міста — замку Любарта, участь у фестивалі їжі в Луцьку та поїздка до «тунелю кохання» у м. Клевань.
«Щиро вітаємо переможця акції та сподіваємося, що мандрівка Волинню принесла багато позитивних та незабутніх вражень. Нагадуємо, що отримати приємний сюрприз може кожен держатель платіжної карти банку, оскільки „Кредобанк“ — чи не єдиний банк, який підключив до Програми винагород Mastercard всі платіжні карти для роздрібних клієнтів», — говорить директор департаменту карткового бізнесу АТ «Кредобанк» Дмитро Лучко.
Клієнти «Кредобанку» постійно перемагають у різноманітних акціях Програми винагород Mastercard. Зокрема, у 2019 році вже троє щасливчиків-переможців відвідали кінофестиваль «Berlinale-2019», «Долину нарцисів» та австрійський гірськолижний курорт «Kitzbuhel».
Клієнти «Кредобанку» продовжують перемагати в акціях Програми винагород Mastercard. Киянин Владислав Остапчук та Наталія Мартинович з Буська, що на Львівщині, отримали головні призи щорічної акції «Вигравайте джазові вихідні у Львові» — поїздку до Львова на джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest.
Для участі в акції було достатньо замовити спеціальну пропозицію за 0 балів в особистому кабінеті Програми винагород Mastercard та зазначити свій номер мобільного телефону у формі замовлення. Головний приз включає поїздку залізницею на двох осіб до Львова, проживання в одному з найкращих готелів міста — BankHotel, квитки на двох на два фестивальних дні Leopolis Jazz Fest та обід у ресторації Бачевських.
«Програма винагород Mastercard постійно пропонує цікаві та приємні подарунки своїм учасникам, і вже традиційна поїздка на фестиваль Leopolis Jazz — одна з найкращих із них. Щиро вітаємо всіх переможців та запрошуємо брати участь у нових акціях від банку та Mastercard», — говорить виконавчий директор напрямку роздрібного та електронного бізнесу АТ «Кредобанк» Олександр Овчарук.
Програма винагород Mastercard діє для клієнтів «Кредобанку» вже четвертий рік. До програми підключено всі платіжні карти, емітовані для роздрібних клієнтів. Відповідно до умов програми, за кожні 12 гривень розрахунків карткою в торгово-сервісній мережі нараховується 1 бал. Бонусні бали також можна отримати за окремими спеціальними пропозиціями.
Участь у Програмі винагород Mastercard є безкоштовною для всіх учасників. Перевірити кількість нарахованих балів, а також замовити подарунки за каталогом можна в Особистому кабінеті учасника програми. Серед подарунків — товари для відпочинку, побутова техніка, ґаджети, подарункові сертифікати, поповнення рахунків мобільного зв’язку, сувеніри та багато іншого.
Підведено підсумки акції «Ваша осінь в техно-ритмі» від Mastercard спільно з Кредобанком. Головний приз акції - Електросамокат Xiaomi отримав Мєхєдов Андрій Євгенійович.
Додаткові призи акції отримали ще 215 клієнтів Кредобанку. Зокрема:
5 учасників отримали навушники Apple AirPods 10 клієнтів отримали портативну акустика JBL Charge 4 10 щасливчиків отримали Power Bank Xiaomi ZMI 10 20 переможців отримали Xiaomi Mi Smart Band 4 інші 20 переможців отримали бездротову зарядну станцію Xiaomi Mi Wireless Charger ще по 50 учасників отримали електронні сертифікати на АЗС «WOG», у супермаркет «Сільпо» та у магазин «АЛЛО» Повний список переможців можна побачити ТУТ.
Акція «Ваша осінь в техно-ритмі» тривала з 1 жовтня до 15 листопада 2019 року. Для участі у ній було достатньо в період проведення акції, в рамках Програми винагород Mastercard скористатися функцією «Оплата балами», використовуючи зареєстровану в програмі картку Mastercard.
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Програма Mastercard Більше виходить з відпустки. Отримуйте додаткові бали за кожну транзакцію виконану карткою Mastercard та обмінюйте на нові призи. В програмі беруть участь Foxtrot.ua, Zakaz.ua, OKKO, Uklon, Rozetka, Portmone, Booking.com та багато інших. Розраховуйтеся за будь-які покупки карткою Mastercard від Кредобанку та отримуйте знижки на улюблені товари на послуги.
Що таке Mastercard Більше? Це бонусна програма, в якій учасники накопичують бали за оплати карткою Mastercard. А бали потім можуть обмінювати на пропозиції з каталогу (знижки, участь у розіграшах). Ви отримуєте бали за покупки, що перевищують 50 грн. Умови, каталог подарунків та реєстрацію дивіться на сайті Mastercard.
Після перезапуску програми та підключення до неї банку, необхідно заново пройти процес реєстрації і прив’язати до свого персонального кабінету картки, включаючи ті, які вже були прив’язані в кабінеті першої версії платформи. Якщо карта раніше брала участь в програмі, накопичені бали (в тому числі і за період під час недоступності програми) будуть відображатись в особистому кабінеті.
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Кредобанк розпочав акцію «Домашнє перевтілення» спільно з партнером Mastercard. Отримайте шанс стати власником сертифікату на покупки в мережі «Епіцентр» на 30 тисяч гривень.
Щоб взяти участь в акції потрібно: замовити спеціальну пропозицію «Домашнє перевтілення» у програмі винагород Mastercard за 100 балів; після здійснення замовлення, оплатити карткою довільний товар або послугу на суму не менше 100 грн. Так ви отримаєте шанс стати власником сертифікату на покупки в мережі «Епіцентр». Зараховуються покупки в будь-якій точці продажу або в інтернеті. Шанси високі, адже ми оберемо 26 переможців. Перший щасливчик отримає подарунковий сертифікат на суму 30 000 грн, решту 25 переможців — подарункові сертифікати на суму 1 000 грн.
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Увага! В акції не беруть участі такі транзакції:
переказ коштів із рахунку картки на рахунки фізичних та/або юридичних осіб, зроблені в кредитних і фінансових організаціях; операції, здійснені через АТМ; операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у тому числі через Інтернет, а також платіжні операції на інші картки. Акція діє з 15.07.2020 року до 15.08.2020 року https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... -kredobank