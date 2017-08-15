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Акції від «Кредобанку»

Акції від «Кредобанку»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 09:40

Переможниця «Домашні перевтілення з KredoBank» отримала 300

Клієнтка Кредобанку Ельзара Абібулаєва стала головною переможницею акції «Домашні перевтілення з KredoBank» та отримала головний приз акції - сертифікат для покупок у мережі магазинів «Епіцентр» на загальну суму 30 000 гривень. Ще 25 клієнтів банку отримали сертифікати цієї ж мережі номіналом 1000 грн.

Акція «Домашні перевтілення з KredoBank» тривала з 15 липня до 15 серпня 2020 року у Програмі винагород Mastercard. Згідно з її умовами, учасникам потрібно було замовити спеціальну пропозицію за 100 балів у каталозі Програми винагород Mastercard, а потім — сплатити картою за товар або послугу на суму не менш як 100 гривень одним чеком.
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... -kredobank
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