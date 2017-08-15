Акції від «Кредобанку»

Клієнтка Кредобанку Ельзара Абібулаєва стала головною переможницею акції «Домашні перевтілення з KredoBank» та отримала головний приз акції - сертифікат для покупок у мережі магазинів «Епіцентр» на загальну суму 30 000 гривень. Ще 25 клієнтів банку отримали сертифікати цієї ж мережі номіналом 1000 грн.
Акція «Домашні перевтілення з KredoBank» тривала з 15 липня до 15 серпня 2020 року у Програмі винагород Mastercard. Згідно з її умовами, учасникам потрібно було замовити спеціальну пропозицію за 100 балів у каталозі Програми винагород Mastercard, а потім — сплатити картою за товар або послугу на суму не менш як 100 гривень одним чеком. https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... -kredobank