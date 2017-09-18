RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від «Кредобанку»

Акції від «Кредобанку»
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 09:40

Переможниця «Домашні перевтілення з KredoBank» отримала 300

Клієнтка Кредобанку Ельзара Абібулаєва стала головною переможницею акції «Домашні перевтілення з KredoBank» та отримала головний приз акції - сертифікат для покупок у мережі магазинів «Епіцентр» на загальну суму 30 000 гривень. Ще 25 клієнтів банку отримали сертифікати цієї ж мережі номіналом 1000 грн.

Акція «Домашні перевтілення з KredoBank» тривала з 15 липня до 15 серпня 2020 року у Програмі винагород Mastercard. Згідно з її умовами, учасникам потрібно було замовити спеціальну пропозицію за 100 балів у каталозі Програми винагород Mastercard, а потім — сплатити картою за товар або послугу на суму не менш як 100 гривень одним чеком.
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... -kredobank
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1511
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 10:32

Переможці акції «30 подарунків за 30 років»

Кредобанк підвів підсумки та визначив переможців першого етапу акції для клієнтів з нагоди 30-ліття банку «30 подарунків за 30 років!», серед яких 5 учасників отримали смартфони iPhone 11.

Ще 5 переможців отримали смарт-годинники Apple Watch 5 series, а ще 5 — навушники Apple AirPods.

Акція «30 подарунків за 30 років!» тривала у два етапи — з 15 липня до 15 серпня 2020 року та з 16 серпня до 15 вересня 2020 року. Згідно з її умовами, учасником міг стати будь-який клієнт банку, який протягом відповідного етапу періоду акції або кожного етапу періоду акції здійснив щонайменше 5 оплат карткою будь-яких товарів чи послуг у торговельно-сервісних мережах або в мережі інтернет будь-яким способом, в тому числі оплати карткою, оцифрованою у NFC-гаманцях.
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... kredobanku
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1511
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 09:46

Вітаємо переможців акції "30 за 5" з новими ґаджетами!

Завершився другий етап акції, який тривав з 16 серпня до 15 вересня 2020 року. П’ять учасників 5 учасників акції отримали смартфони iPhone 11, ще 5 переможців отримали смарт-годинники Apple Watch 5 series, а ще 5 — навушники Apple AirPods.
Вітаємо переможців акції і дякуємо усім, що користуєтесь послугами Кредобанку.
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... abluk-za-5
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1511
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від банку Кліринговий Дім 1, 2, 3
Assistant_Portal » Вів 17 вер, 2019 16:28
20 11720
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 вер, 2020 10:05
Assistant_Portal
Акції від Альфа-Банку 1 ... 17, 18, 19
Assistant_Portal » Пон 18 вер, 2017 16:47
181 32249
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 вер, 2020 09:41
Assistant_Portal
Акції від «RwS bank» 1, 2, 3, 4, 5
Assistant_Portal » Чет 21 гру, 2017 17:35
44 9756
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 вер, 2020 10:43
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89773)
29.09.2020 10:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.