Акції від «Кредобанку»

Клієнтка Кредобанку Ельзара Абібулаєва стала головною переможницею акції «Домашні перевтілення з KredoBank» та отримала головний приз акції - сертифікат для покупок у мережі магазинів «Епіцентр» на загальну суму 30 000 гривень. Ще 25 клієнтів банку отримали сертифікати цієї ж мережі номіналом 1000 грн.
Акція «Домашні перевтілення з KredoBank» тривала з 15 липня до 15 серпня 2020 року у Програмі винагород Mastercard. Згідно з її умовами, учасникам потрібно було замовити спеціальну пропозицію за 100 балів у каталозі Програми винагород Mastercard, а потім — сплатити картою за товар або послугу на суму не менш як 100 гривень одним чеком. https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... -kredobank
Кредобанк підвів підсумки та визначив переможців першого етапу акції для клієнтів з нагоди 30-ліття банку «30 подарунків за 30 років!», серед яких 5 учасників отримали смартфони iPhone 11.
Ще 5 переможців отримали смарт-годинники Apple Watch 5 series, а ще 5 — навушники Apple AirPods.
Акція «30 подарунків за 30 років!» тривала у два етапи — з 15 липня до 15 серпня 2020 року та з 16 серпня до 15 вересня 2020 року. Згідно з її умовами, учасником міг стати будь-який клієнт банку, який протягом відповідного етапу періоду акції або кожного етапу періоду акції здійснив щонайменше 5 оплат карткою будь-яких товарів чи послуг у торговельно-сервісних мережах або в мережі інтернет будь-яким способом, в тому числі оплати карткою, оцифрованою у NFC-гаманцях. https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... kredobanku
Завершився другий етап акції, який тривав з 16 серпня до 15 вересня 2020 року. П’ять учасників 5 учасників акції отримали смартфони iPhone 11, ще 5 переможців отримали смарт-годинники Apple Watch 5 series, а ще 5 — навушники Apple AirPods. Вітаємо переможців акції і дякуємо усім, що користуєтесь послугами Кредобанку. https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... abluk-za-5
Кредобанк разом з Mastercard продовжують задаровувати Apple ґаджетами. Виграти iPhone, Apple Watch або AirPods можна майже за просто так.
Всього лиш користуватись кредиткою Mastercard від Кредобанку у повсякденних справах. Замовляєте обід, купуєте продукти чи оплачуєте комуналку… всюди розраховуйтесь кредиткою. Достатньо зробити п’ять платежів впродовж місяця.
Ми розігруємо 30 подарунків:
П’ятнадцять iPhone 11; Дев’ять годинників Apple Watch 5 series; Шість пар навушників Apple AirPods (2 покоління) with Charging Case. Тому ваші шанси отримати обновку — високі.
Всі, хто має кредитну картку Mastercard від Кредобанку і здійснить нею щонайменше 5 транзакцій в місяць, у період:
Кредобанк та Mastercard дарують вам відпочинок у спа.
Що потрібно? Розраховуватися карткою Mastercard від Кредобанку в інтернеті на суму не менше 100 грн.
Які призи? У вас є шанс поніжитися в одному з комплексів спа України, отримати валізу для подорожей або фотокамеру з миттєвим друком фотографій. Загалом ми розігруємо:
2 Spa-відпустки для двох осіб на дві ночі; 10 валіз S-розміру для мандрів; 10 фотокамер Fujifilm. Хто бере участь в акції? Всі, хто має будь-яку платіжну картку від Кредобанку і розрахується нею щонайменше два рази впродовж п’ятнадцяти днів листопада: