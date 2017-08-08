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Акції від «Кредобанку»

Акції від «Кредобанку»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 08:40

Переможниця «Домашні перевтілення з KredoBank» отримала 300

Клієнтка Кредобанку Ельзара Абібулаєва стала головною переможницею акції «Домашні перевтілення з KredoBank» та отримала головний приз акції - сертифікат для покупок у мережі магазинів «Епіцентр» на загальну суму 30 000 гривень. Ще 25 клієнтів банку отримали сертифікати цієї ж мережі номіналом 1000 грн.

Акція «Домашні перевтілення з KredoBank» тривала з 15 липня до 15 серпня 2020 року у Програмі винагород Mastercard. Згідно з її умовами, учасникам потрібно було замовити спеціальну пропозицію за 100 балів у каталозі Програми винагород Mastercard, а потім — сплатити картою за товар або послугу на суму не менш як 100 гривень одним чеком.
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... -kredobank
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 09:32

Переможці акції «30 подарунків за 30 років»

Кредобанк підвів підсумки та визначив переможців першого етапу акції для клієнтів з нагоди 30-ліття банку «30 подарунків за 30 років!», серед яких 5 учасників отримали смартфони iPhone 11.

Ще 5 переможців отримали смарт-годинники Apple Watch 5 series, а ще 5 — навушники Apple AirPods.

Акція «30 подарунків за 30 років!» тривала у два етапи — з 15 липня до 15 серпня 2020 року та з 16 серпня до 15 вересня 2020 року. Згідно з її умовами, учасником міг стати будь-який клієнт банку, який протягом відповідного етапу періоду акції або кожного етапу періоду акції здійснив щонайменше 5 оплат карткою будь-яких товарів чи послуг у торговельно-сервісних мережах або в мережі інтернет будь-яким способом, в тому числі оплати карткою, оцифрованою у NFC-гаманцях.
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... kredobanku
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 08:46

Вітаємо переможців акції "30 за 5" з новими ґаджетами!

Завершився другий етап акції, який тривав з 16 серпня до 15 вересня 2020 року. П’ять учасників 5 учасників акції отримали смартфони iPhone 11, ще 5 переможців отримали смарт-годинники Apple Watch 5 series, а ще 5 — навушники Apple AirPods.
Вітаємо переможців акції і дякуємо усім, що користуєтесь послугами Кредобанку.
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... abluk-za-5
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 08:35

Яблучні подарунки за Кредо розрахунки

Кредобанк разом з Mastercard продовжують задаровувати Apple ґаджетами. Виграти iPhone, Apple Watch або AirPods можна майже за просто так.

Всього лиш користуватись кредиткою Mastercard від Кредобанку у повсякденних справах. Замовляєте обід, купуєте продукти чи оплачуєте комуналку… всюди розраховуйтесь кредиткою. Достатньо зробити п’ять платежів впродовж місяця.

Ми розігруємо 30 подарунків:

П’ятнадцять iPhone 11;
Дев’ять годинників Apple Watch 5 series;
Шість пар навушників Apple AirPods (2 покоління) with Charging Case.
Тому ваші шанси отримати обновку — високі.

Всі, хто має кредитну картку Mastercard від Кредобанку і здійснить нею щонайменше 5 транзакцій в місяць, у період:

з 1 жовтня до 31 жовтня 2020 року (включно);
з 1 листопада до 30 листопада 2020 року (включно);
з 1 грудня до 31 грудня 2020 року (включно).
https://kredobank.com.ua/private/promo
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:08

В онлайн, як на відпочинок

Кредобанк та Mastercard дарують вам відпочинок у спа.

Що потрібно?
Розраховуватися карткою Mastercard від Кредобанку в інтернеті на суму не менше 100 грн.

Які призи?
У вас є шанс поніжитися в одному з комплексів спа України, отримати валізу для подорожей або фотокамеру з миттєвим друком фотографій. Загалом ми розігруємо:

2 Spa-відпустки для двох осіб на дві ночі;
10 валіз S-розміру для мандрів;
10 фотокамер Fujifilm.
Хто бере участь в акції?
Всі, хто має будь-яку платіжну картку від Кредобанку і розрахується нею щонайменше два рази впродовж п’ятнадцяти днів листопада:

з 1 листопада до 15 листопада (включно);
з 16 листопада до 30 листопада (включно).
https://kredobank.com.ua/private/promo/ ... idpochynok
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 10:51

"Яблучні подарунки за Кредо розрахунки​"

Кредобанк підвів підсумки та визначив переможців першого етапу акції «Яблучні подарунки за Кредо розрахунки»

Завершився перший етап акції, який тривав з 1 жовтня до 31 жовтня 2020 року. П’ятеро учасників акції отримали смартфони iPhone 11, ще троє переможців — смарт-годинники Apple Watch 5 series, а ще двоє — навушники Apple AirPods.

Зокрема, серед переможців:

Микола Гвелесіані
Іванна Кучинська
Юрій Максимчук
Олександр Борзак
Ярослав Гарасим
Михайло Єременко
Ірина Тлуста
Назарій Матчак
Наталія Зазикіна
Руслан Жолондовський
Нагадуємо, що участь в акції можуть взяти усі, хто користується кредитною карткою Кредобра. Потрібно лише нею розраховуватись. Акція триває до 31 грудня.
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... ozrakhunky
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