Акції від «Кредобанку»

Клієнтка Кредобанку Ельзара Абібулаєва стала головною переможницею акції «Домашні перевтілення з KredoBank» та отримала головний приз акції - сертифікат для покупок у мережі магазинів «Епіцентр» на загальну суму 30 000 гривень. Ще 25 клієнтів банку отримали сертифікати цієї ж мережі номіналом 1000 грн.
Акція «Домашні перевтілення з KredoBank» тривала з 15 липня до 15 серпня 2020 року у Програмі винагород Mastercard. Згідно з її умовами, учасникам потрібно було замовити спеціальну пропозицію за 100 балів у каталозі Програми винагород Mastercard, а потім — сплатити картою за товар або послугу на суму не менш як 100 гривень одним чеком. https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... -kredobank
Кредобанк підвів підсумки та визначив переможців першого етапу акції для клієнтів з нагоди 30-ліття банку «30 подарунків за 30 років!», серед яких 5 учасників отримали смартфони iPhone 11.
Ще 5 переможців отримали смарт-годинники Apple Watch 5 series, а ще 5 — навушники Apple AirPods.
Акція «30 подарунків за 30 років!» тривала у два етапи — з 15 липня до 15 серпня 2020 року та з 16 серпня до 15 вересня 2020 року. Згідно з її умовами, учасником міг стати будь-який клієнт банку, який протягом відповідного етапу періоду акції або кожного етапу періоду акції здійснив щонайменше 5 оплат карткою будь-яких товарів чи послуг у торговельно-сервісних мережах або в мережі інтернет будь-яким способом, в тому числі оплати карткою, оцифрованою у NFC-гаманцях. https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... kredobanku
Завершився другий етап акції, який тривав з 16 серпня до 15 вересня 2020 року. П’ять учасників 5 учасників акції отримали смартфони iPhone 11, ще 5 переможців отримали смарт-годинники Apple Watch 5 series, а ще 5 — навушники Apple AirPods. Вітаємо переможців акції і дякуємо усім, що користуєтесь послугами Кредобанку. https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... abluk-za-5
Кредобанк разом з Mastercard продовжують задаровувати Apple ґаджетами. Виграти iPhone, Apple Watch або AirPods можна майже за просто так.
Всього лиш користуватись кредиткою Mastercard від Кредобанку у повсякденних справах. Замовляєте обід, купуєте продукти чи оплачуєте комуналку… всюди розраховуйтесь кредиткою. Достатньо зробити п’ять платежів впродовж місяця.
Ми розігруємо 30 подарунків:
П’ятнадцять iPhone 11; Дев’ять годинників Apple Watch 5 series; Шість пар навушників Apple AirPods (2 покоління) with Charging Case. Тому ваші шанси отримати обновку — високі.
Всі, хто має кредитну картку Mastercard від Кредобанку і здійснить нею щонайменше 5 транзакцій в місяць, у період:
Кредобанк та Mastercard дарують вам відпочинок у спа.
Що потрібно? Розраховуватися карткою Mastercard від Кредобанку в інтернеті на суму не менше 100 грн.
Які призи? У вас є шанс поніжитися в одному з комплексів спа України, отримати валізу для подорожей або фотокамеру з миттєвим друком фотографій. Загалом ми розігруємо:
2 Spa-відпустки для двох осіб на дві ночі; 10 валіз S-розміру для мандрів; 10 фотокамер Fujifilm. Хто бере участь в акції? Всі, хто має будь-яку платіжну картку від Кредобанку і розрахується нею щонайменше два рази впродовж п’ятнадцяти днів листопада:
Кредобанк підвів підсумки та визначив переможців першого етапу акції «Яблучні подарунки за Кредо розрахунки»
Завершився перший етап акції, який тривав з 1 жовтня до 31 жовтня 2020 року. П’ятеро учасників акції отримали смартфони iPhone 11, ще троє переможців — смарт-годинники Apple Watch 5 series, а ще двоє — навушники Apple AirPods.
Зокрема, серед переможців:
Микола Гвелесіані Іванна Кучинська Юрій Максимчук Олександр Борзак Ярослав Гарасим Михайло Єременко Ірина Тлуста Назарій Матчак Наталія Зазикіна Руслан Жолондовський Нагадуємо, що участь в акції можуть взяти усі, хто користується кредитною карткою Кредобра. Потрібно лише нею розраховуватись. Акція триває до 31 грудня. https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... ozrakhunky
Mastercard та KredoBank розпочинають новорічну акцію та дарують півтори сотні подарунків всім, хто користується програмою винагород від Mastercard.
Що потрібно? Замовити спеціальну пропозицію за 100 балів у каталозі винагород Mastercard в період з 15 грудня 2020 до 15 січня 2021 року (включно).
І ви автоматично станете учасником акції. А ми до 29 січня 2020 року оголосимо переможців за допомогою сервісу генерації випадкових чисел.
Що можна виграти? Ми розігруємо 151 подарунок, зокрема iPhone 12, смартгодинник Samsung Active2, навушники Apple AirPods Pro, зубну щітку Xiaomi Soocas, будильник Xiaomi ZMI Smart Speaker, ваги Xiaomi Yunmai Mini Smart, портативну колонку Xiaomi та інші https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... -kredobank
Кредобанк підвів підсумки та визначив переможців другого етапу акції «Яблучні подарунки за Кредо розрахунки».
Завершився перший етап акції, який тривав з 1 листопада до 30 листопада 2020 року. П’ятеро учасників акції отримали смартфони iPhone 11, ще троє переможців — смарт-годинники Apple Watch 5 series, а ще двоє — навушники Apple AirPods.
Зокрема, серед переможців:
Антон Агафонов Костянтин Скалаух Ольга Шерстобітова Олег Купровський Андрій Козловський Ігор Шаряк Наталія Мініх Микола Бешта Уляна Салій Мирослава Поторейко Нагадуємо, що участь в акції можуть взяти усі, хто користується кредитною карткою Кредобра. Потрібно лише нею розраховуватись. Акція триває до 31 грудня. https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... ozrakhunky
Кредобанк підвів підсумки та визначив переможців третього, завершального, етапу акції «Яблучні подарунки за Кредо розрахунки».
Третій етап тривав з 1 грудня до 31 грудня 2020 року. П’ятеро учасників акції отримають смартфони iPhone 11, ще троє переможців — смарт-годинники Apple Watch, а ще двоє — навушники Apple AirPods.
Зокрема, серед переможців:
Сергій Чевокін Петро Гіке Юрій Заремба Юрій Гупало Дмитро Боярченко Ігор Трач Сергій Осадчий Олександр Матвіїшен Борис Тимофєєв Ірина Бірулін Вітаємо усіх переможців. З закінченням третього етапу завершується вся акція «Яблучні подарунки за Кредо розрахунки». Акція тривала з 1 жовтня до 31 грудня 2020 року. Імена переможців попередніх етапів дізнайтеся за посиланнями тут і тут.
Також пам’ятайте, що картка Mastercard від Кредобанку — це «Щаслива картка», завдяки якій ви отримуєте призи майже за просто так. Долучайтеся до спільноти Кредобанку.