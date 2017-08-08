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Акції від «Кредобанку»

Акції від «Кредобанку»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 19:59

Отримайте 10 грн. балами Fishka

Забракло готівки? Спробуйте послугу «Готівка на касі» від Mastercard у мережі АЗК «ОККО» і отримайте 10 грн балами у програмі лояльності Fishka.

Як користуватися пропозицією?
• Здійснюючи будь-яку покупку на АЗК «ОККО», скажіть касиру, що ви бажаєте зняти готівку.
• Оплатіть покупку карткою Mastercard та отримайте готівку разом із товаром.
• Мінімальна сума покупки — 10 гривень. Мінімальна сума зняття готівки, за яку нараховуються 10 гривень балами в Fishka — 100 гривень. Максимальна сума зняття за один раз — 500 грн.
• Отримати додаткові бали можна не більше ніж 5 разів на місяць.

Платіть карткою Mastercard та знімайте готівку прямо на касі ОККО

Акція діє з 02.02.2021 р. по 30.04.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... -kasi-okko
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Повідомлень: 1939
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 09:22

Рухайтеся містом у стилі "електро"

Легкий вітерець підхоплює волосся! Ви мчите тротуарами, парками, площами рідного міста. Можливо, кудись поспішаєте. А можливо, просто насолоджуєтесь — ранком, привітними посмішками містян, своєю незалежністю від будь-кого й будь-чого. Ви мчите рідним містом на електротранспорті, який можете виграти, взявши участь у розіграші від Mastercard Більше!

Як скористатися пропозицією:
Реєструйтеся в програмі Mastercard Більше на сайті bilshe.mastercard.ua;
Накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard®
Обмінюйте 20 золотих балів на участь у розіграші одного із призів, що нададуть свободи вашому руху.
Що більше балів ви обміняєте, то більшими є ваші шанси на виграш.

Розігрується по 10 одиниць кожного із видів: електровелосипед, електросамокат, гіроскутер, гіроборд.

Акція діє з 01.03.2021 по 15.04.2021 року на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово окупованої території.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... li-elektro
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Повідомлень: 1939
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 09:26

Почніть життя у стилі wellness

Wellness — це про гармонію з собою, яка має багато складових. Одна з таких — збалансоване харчування. Якщо ви бажаєте краще дізнатися своє тіло, готові прислухатися, що йому потрібно та який раціон підходить саме вам, беріть участь в акції та вигравайте сертифікат на персональну програму харчування та оздоровлення організму у клініці Самойленко.

Як скористатися пропозицією:
Реєструйтеся в програмі Mastercard Більше на сайті bilshe.mastercard.ua
Накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard®;
Обмінюйте 10 золотих балів на участь у розіграші одного із трьох сертифікатів на персональну програму у клініці Самойленко.
Що більше балів ви обміняєте, то вищими будуть ваші шанси на виграш. Дізнатися, який тип балів ви накопичуєте, можна у своєму кабінеті в програмі Mastercard Більше

Сертифікат доступний для використання виключно у місті Києві. Номінал сертифікату 35 000 грн. Термін дії, умови використання та інші деталі буде зазначено у сертифікаті.

Акція діє з 01.03.2021 по 15.04.2021 року на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово окупованої території.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... i-wellness
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Повідомлень: 1939
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 09:50

Перша поїздка на Uklon зі знижкою 99%

Отримайте першу поїздку зі знижкою 99% за оплату карткою Mastercard.

Як скористатися пропозицією
Завантажте додаток Uklon на свій смартфон і додайте картку Mastercard як спосіб оплати. Отримайте промокод на драйвову знижку до 99% на першу поїздку за умови оплати карткою Mastercard.

Акція діє з 10.03.2021 р. по 18.04.2021 р. включно тільки для нових користувачів Uklon на території міст, в яких є можливість скористатися сервісом. Знижка на поїздку, яка надається за промокодом, не може перевищувати 80 грн. Термін дії знижки — 7 днів з моменту реєстрації в сервісі Uklon.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... yzhkoyu-99
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 09:47

Вигравайте промокоди на доставку з Mastercard і Glovo Prime.

Як взяти участь у розіграші:
Сплачуйте за підписку Glovo Prime картою Mastercard і беріть участь у розіграші промокодів на 500 і 2000 грн на доставку.
Загалом під час акції буде розіграно 60 промокодів на 500 грн. та 12 промокодів на 2000 грн.

Деталі в мобільному додатку Glovo.

Акція діє з 15.03.2021 р. по 15.06.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 09:49

Вигравайте винні набори та сертифікати на онлайн-курс

Вигравайте один з двадцяти комплексних подарунків, кожен з яких містить: винний набір Xiaomi, набір келихів для вина та сертифікат на онлайн-курс «Подорож винами Європи».

Як взяти участь в акції:
Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та платіть карткою Mastercard®
Обмінюйте 1 золотий або 10 срібних балів на участь у розіграші
Вигравайте винні набори та сертифікати на онлайн-курс «Подорож винами Європи»
Що більше балів ви обміняєте, то вищими будуть ваші шанси на виграш.

Акція триває з 20.03.2021 р. по 20.04.2021 р.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... my-yevropy
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Повідомлень: 1939
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 09:45

Особливі пропозиції онлайн-шопінгу від Mastercard

Mastercard пропонує знижки до 20% на онлайн шопінг від партнерів LookFantastic, AllSole, IWOOT, Mankind, TheHut, Zavvi та YOOX. Знижки доступні для держателів таких карток Masterсard®: Prepaid, Debit, Maestro, Standard, Gold, Platinum, World, World Black Edition, World Elite & Business.

Пропозиції доступні до 31 грудня 2021 року.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... ercard-new
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Повідомлень: 1939
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 08:38

Солодкий ARт від Mastercard

А як щодо солодкого мистецтва? Обмінюйте бали на спеціальний AR-десерт від Дмитра Борисова — цілий солодкий всесвіт, що оживає у вас на тарілці. Це саме той випадок, коли смакуєш із широко розплющеними очима. Готові до особливого?

Скористатися пропозицією дуже просто:
Накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard®
Обмінюйте 20 золотих або 50 срібних балів на спеціальний промокод
Приходьте у ресторан Дмитра Борисова та отримуйте AR-десерт
Пропозиція діє з 01.04.2021 р. до 01.05 2021 р.

Важливо! Десерт можна отримати з 3 травня по 9 травня — тільки в тому ресторані, який зазначений у пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 09:23

Безкоштовна доставка з GastroFamily від Mastercard

Щоб смачно поїсти вдома, у Вас є інтернет та картка Mastercard®. А щоб поїсти ще й вигідно — є Мastercard Більше! Адже, якщо Ви живете у Києві, ми візьмемо на себе доставку їжі з ресторанів мережі GastroFamily.

Як скористатися пропозицією?
Обміняйте 1 золотий або 10 срібних балів на промокод.
Сертифікат на 50 грн буде доступний для завантаження у вашому особистому кабінеті.
Оплачуйте сертифікатом доставку з GastroFamily — введіть промокод у відповідне поле.
Промокод діє виключно в м. Києві. Термін дії - до 31.05.2021 р.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... mastercard
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 09:25

З Mastercard на кінопрем'єри з усього світу

Особливе кіно — особливі враження! Адже Mastercard дарує знижку 10% на квитки та абонементи Одеського міжнародного кінофестивалю на oiff.com.ua. Просто сплачуйте карткою Mastercard®.

Як скористатися пропозицією:
з 31 березня по 14 серпня 2021 р. придбайте квиток на Одеський міжнародний кінофестиваль на oiff.com.ua;
розраховуйтеся карткою Mastercard® та отримайте знижку 10%.
Пропозиція діє для держателів карток Mastercard®, емітованих Кредобанком

Акція діє з 31.03.2021 по 14.08.2021 року.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... sogo-svitu
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