Акції від «Кредобанку»

Забракло готівки? Спробуйте послугу «Готівка на касі» від Mastercard у мережі АЗК «ОККО» і отримайте 10 грн балами у програмі лояльності Fishka.
Як користуватися пропозицією? • Здійснюючи будь-яку покупку на АЗК «ОККО», скажіть касиру, що ви бажаєте зняти готівку. • Оплатіть покупку карткою Mastercard та отримайте готівку разом із товаром. • Мінімальна сума покупки — 10 гривень. Мінімальна сума зняття готівки, за яку нараховуються 10 гривень балами в Fishka — 100 гривень. Максимальна сума зняття за один раз — 500 грн. • Отримати додаткові бали можна не більше ніж 5 разів на місяць.
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Легкий вітерець підхоплює волосся! Ви мчите тротуарами, парками, площами рідного міста. Можливо, кудись поспішаєте. А можливо, просто насолоджуєтесь — ранком, привітними посмішками містян, своєю незалежністю від будь-кого й будь-чого. Ви мчите рідним містом на електротранспорті, який можете виграти, взявши участь у розіграші від Mastercard Більше!
Як скористатися пропозицією: Реєструйтеся в програмі Mastercard Більше на сайті bilshe.mastercard.ua; Накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard® Обмінюйте 20 золотих балів на участь у розіграші одного із призів, що нададуть свободи вашому руху. Що більше балів ви обміняєте, то більшими є ваші шанси на виграш.
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Wellness — це про гармонію з собою, яка має багато складових. Одна з таких — збалансоване харчування. Якщо ви бажаєте краще дізнатися своє тіло, готові прислухатися, що йому потрібно та який раціон підходить саме вам, беріть участь в акції та вигравайте сертифікат на персональну програму харчування та оздоровлення організму у клініці Самойленко.
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