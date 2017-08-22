RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від «Кредобанку»

Акції від «Кредобанку»
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:11

Великодні подарунки від Mastercard та GastroFamily

Ми приготували для вас великодні бокси разом з добрим партнером Дмитром Борисовим. Беріть участь у розіграші подарунків.

Як скористатися пропозицією?
Розраховуйтеся картками Mastercard®
Обмінюйте 5 золотих або 10 срібних балів на участь у розіграші великодніх боксів
Що більше списань, то більше шансів отримати подарунок
Доставка можлива тільки в м. Києві.
Акція діє з 13 квітня 2021 року по 25 квітня 2021 року включно, тільки в м. Києві.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... strofamily
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1960
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:16

2000 балів на «Власний Рахунок» за «Готівку на касі»

Потрібно трохи готівки? Не шукайте найближчий банкомат, адже завдяки послузі «Готівка на касі» від Mastercard ви завжди можете зняти до 500 гривень готівкою на касі супермаркетів «Сільпо». Якщо спробувати, то саме зараз. Адже за перше зняття отримуєте 2000 балів на «Власний Рахунок».

Як скористатися пропозицією
Вибирайте товари в мережі супермаркетів «Сільпо» й на касі проскануйте картку (або додаток) програми «Власний Рахунок».
Скажіть касиру, що бажаєте зняти трохи готівки, та вкажіть суму. Касир додасть її до суми покупки.
Оплатіть покупку карткою Mastercard. Отримайте товар і готівку.
Отримайте 2000 бонусів на «Власний Рахунок» за перше зняття будь-якої суми*.
*Акція діє з 20.04.2021 р. по 20.05.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.

Максимальна сума зняття готівки за один раз — 500 грн.

В акції не беруть участь товари категорії «Тютюнові вироби» та предмети, пов’язані із вживанням тютюнових виробів.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... mastercard
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1960
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від банку Кредит Дніпро 1, 2
Assistant_Portal » П'ят 17 лис, 2017 17:23
19 5189
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 кві, 2021 10:24
Assistant_Portal
Акції від ТАСКОМБАНК 1 ... 7, 8, 9
Assistant_Portal » Пон 04 вер, 2017 16:34
85 29100
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 кві, 2021 10:18
Assistant_Portal
Акції від Мегабанку 1, 2, 3, 4, 5
Ірина_ » Вів 22 сер, 2017 14:45
45 9805
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 кві, 2021 10:13
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32216)
22.04.2021 11:43
Рынок ОВГЗ (2012)
22.04.2021 11:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.