Акції від «Кредобанку»

Ми приготували для вас великодні бокси разом з добрим партнером Дмитром Борисовим. Беріть участь у розіграші подарунків.
Як скористатися пропозицією? Розраховуйтеся картками Mastercard® Обмінюйте 5 золотих або 10 срібних балів на участь у розіграші великодніх боксів Що більше списань, то більше шансів отримати подарунок Доставка можлива тільки в м. Києві. Акція діє з 13 квітня 2021 року по 25 квітня 2021 року включно, тільки в м. Києві. https://kredobank.com.ua/private/kartky ... strofamily
Потрібно трохи готівки? Не шукайте найближчий банкомат, адже завдяки послузі «Готівка на касі» від Mastercard ви завжди можете зняти до 500 гривень готівкою на касі супермаркетів «Сільпо». Якщо спробувати, то саме зараз. Адже за перше зняття отримуєте 2000 балів на «Власний Рахунок».
Як скористатися пропозицією Вибирайте товари в мережі супермаркетів «Сільпо» й на касі проскануйте картку (або додаток) програми «Власний Рахунок». Скажіть касиру, що бажаєте зняти трохи готівки, та вкажіть суму. Касир додасть її до суми покупки. Оплатіть покупку карткою Mastercard. Отримайте товар і готівку. Отримайте 2000 бонусів на «Власний Рахунок» за перше зняття будь-якої суми*. *Акція діє з 20.04.2021 р. по 20.05.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.
Максимальна сума зняття готівки за один раз — 500 грн.