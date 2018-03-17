Україна потопає в автобрухті: чому старі авто так і не...
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это когда в каждой подворотне стоит брошенное авто,что кстати можно наблюдать в питере. а у нас ржавой рамы от велосипеда не найдешь. т.ч. если в чем и потопає,так это в долгах.
Вынужден с Вами согласиться. В Украине на каждом столбе объява: "Куплю авто в любом состоянии" Когда своры хунвейбинов от органов Государственной власти уничтожают любую деятельность приносящую прибыль(несущую добавочную стоимость труда) Население скупает, ремонтирует, разбирает на З/Ч автохлам - остальное в металлолом. Причина - физически недооценённый труд в Украине. Поэтому общение с криминалом о регистрации, перерегистрации, номров двигателя, шасси, и пр. не стоит тех средств, что можно затратить на восстановление авто. Был свидетелем, когда "повёрнутый" собственник автомастерской приобрёл 25 летнюю "5" - и сделал из неё просто "куколку" с "0" - его до сих пор сложно понять по документам старьё, а в живую "самолёт". Скорее всего картинка Украины актуальна это не брошенное во дворе авто. А украденное или ввезённое, не растаможенное на З/Ч и разобранное остальное в металлолом. При скупке металлолома в 5грн за 1 кг остаток не востребованных частей машины с лёгкостью окупается вывозом на металлолом.
Когда в Украине уровень З/П приблизится к возможности приобретения авто за результат официальной работы за 6 месяцев тогда можно будет говорить о каком то налогообложении "старых авто" - сейчас для страны это только лишняя возможность воров сделать богаче, а население вывести за черту граждан.
Если есть у Вас не нужное авто пожалуйста ремонтируйте и отдайте в АТО - здесь транспорт очень нужен, и физический "срок его жизни" короток.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
у нас тоже на металлолом растаскивают все бесхозное металлическое. причем уж где-где а в столице вакансий хватает. но это ж работать нужно, а чтобы работа нормальная, еще что-то в голове иметь, да хотя бы грамотно писать, корректно изъясняться и навыки обычного компьютерного пользователя.
Чтобы утилизация работала нужен ежигодный регистрацинный сбор со всех авто без учёта их техсостояния. Зачем мне сдавать машину на утилизацию и заморачиваться с этим (даже не беру во внимание стоимость) если ее можно или продать за копейку или оставить гнить во дворе или ближайшей посадке? Если бы за неё нужно было бы платить ежигодно, то я бы, конечно, избавился от неё.
У вас в Гомериках ниггеры на таких развалюхах ездют, судя по передаче Экзибита на MTV, что нам ещё до вашего хламья далеко. Хотя бы дыры в кузовах заваривают наши пролетарии и салоны от прошлогодней спермы на потолке чистят в копейках и кадетах с сьеррами. Налог у вас в штате какой на рухлядь, и с какого года пр-ва начисляется зверский?
Надо отменить ограничение про евро-5 и минимум 2010 год - разрешив ввозить например с 2005 года выпуска евро 4, снизив растаможку до 500-1000 долл за авто до 2-2,5 литра. В цене топлива 60% - налоги. Народ нищает - это очевидно всем и нищать будет дальше.
sbrg2015 написав:Надо отменить ограничение про евро-5 и минимум 2010 год - разрешив ввозить например с 2005 года выпуска евро 4, снизив растаможку до 500-1000 долл за авто до 2-2,5 литра. В цене топлива 60% - налоги. Народ нищает - это очевидно всем и нищать будет дальше.
Уже пора думать про электротранспорт.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
это все бред. сейчас наоборот все стараются купить новую машину. Я покупал машину в рассрочку новую через авто так и за время , пока я выплачивал за нее, 4 человека из моего окружения тоже купили там машины себе. Так что я думаю, что новые тачки скоро выщимят старье.