Україна потопає в автобрухті: чому старі авто так і не...

Додано: Вів 07 лис, 2017 13:16

Tabak написав: Україна потопає в автобрухті

это когда в каждой подворотне стоит брошенное авто,что кстати можно наблюдать в питере.

а у нас ржавой рамы от велосипеда не найдешь.

т.ч. если в чем и потопає,так это в долгах. это когда в каждой подворотне стоит брошенное авто,что кстати можно наблюдать в питере.а у нас ржавой рамы от велосипеда не найдешь.т.ч. если в чем и потопає,так это в долгах.

Вынужден с Вами согласиться.В Украине на каждом столбе объява: "Куплю авто в любом состоянии"Когда своры хунвейбинов от органов Государственной власти уничтожают любую деятельность приносящую прибыль(несущую добавочную стоимость труда)Население скупает, ремонтирует, разбирает на З/Ч автохлам - остальное в металлолом.Причина - физически недооценённый труд в Украине. Поэтому общение с криминалом о регистрации, перерегистрации, номров двигателя, шасси, и пр. не стоит тех средств, что можно затратить на восстановление авто.Был свидетелем, когда "повёрнутый" собственник автомастерской приобрёл 25 летнюю "5" - и сделал из неё просто "куколку" с "0" - его до сих пор сложно понять по документам старьё, а в живую "самолёт".Скорее всего картинка Украины актуальна это не брошенное во дворе авто.А украденное или ввезённое, не растаможенное на З/Ч и разобранное остальное в металлолом. При скупке металлолома в 5грн за 1 кг остаток не востребованных частей машины с лёгкостью окупается вывозом на металлолом.Когда в Украине уровень З/П приблизится к возможности приобретения авто за результат официальной работы за 6 месяцев тогда можно будет говорить о каком то налогообложении "старых авто" - сейчас для страны это только лишняя возможность воров сделать богаче, а население вывести за черту граждан.Если есть у Вас не нужное авто пожалуйста ремонтируйте и отдайте в АТО - здесь транспорт очень нужен, и физический "срок его жизни" короток.