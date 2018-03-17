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Україна потопає в автобрухті:
чому старі авто так і не...

Україна потопає в автобрухті: чому старі авто так і не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 07 лис, 2017 13:16

  Tabak написав:
Україна потопає в автобрухті

это когда в каждой подворотне стоит брошенное авто,что кстати можно наблюдать в питере.
а у нас ржавой рамы от велосипеда не найдешь.
т.ч. если в чем и потопає,так это в долгах.

Вынужден с Вами согласиться.
В Украине на каждом столбе объява: "Куплю авто в любом состоянии"
Когда своры хунвейбинов от органов Государственной власти уничтожают любую деятельность приносящую прибыль(несущую добавочную стоимость труда)
Население скупает, ремонтирует, разбирает на З/Ч автохлам - остальное в металлолом.
Причина - физически недооценённый труд в Украине. Поэтому общение с криминалом о регистрации, перерегистрации, номров двигателя, шасси, и пр. не стоит тех средств, что можно затратить на восстановление авто.
Был свидетелем, когда "повёрнутый" собственник автомастерской приобрёл 25 летнюю "5" - и сделал из неё просто "куколку" с "0" - его до сих пор сложно понять по документам старьё, а в живую "самолёт".
Скорее всего картинка Украины актуальна это не брошенное во дворе авто.
А украденное или ввезённое, не растаможенное на З/Ч и разобранное остальное в металлолом. При скупке металлолома в 5грн за 1 кг остаток не востребованных частей машины с лёгкостью окупается вывозом на металлолом.

Когда в Украине уровень З/П приблизится к возможности приобретения авто за результат официальной работы за 6 месяцев тогда можно будет говорить о каком то налогообложении "старых авто" - сейчас для страны это только лишняя возможность воров сделать богаче, а население вывести за черту граждан.

Если есть у Вас не нужное авто пожалуйста ремонтируйте и отдайте в АТО - здесь транспорт очень нужен, и физический "срок его жизни" короток.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 07 лис, 2017 16:01

Kudrjavuy

у нас тоже на металлолом растаскивают все бесхозное металлическое.
причем уж где-где а в столице вакансий хватает. но это ж работать нужно, а чтобы работа нормальная, еще что-то в голове иметь, да хотя бы грамотно писать, корректно изъясняться и навыки обычного компьютерного пользователя.
galex
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Повідомлення Додано: Вів 07 лис, 2017 17:08

Причина – низкий уровень продаж новых авто. ... за какие деньги новые машины покупать???
сова
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лис, 2017 17:43

  Jack Reacher написав:
  lenta19 написав:В коррумпированной и нищей стране доплаты по 1000 евро?)


Зачем Вы так про Францию?
lenta19
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лис, 2017 18:11

  Dear_Sir написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 2014 року діє закон про утилізацію транспортних засобів. Але за три роки в країні жоден українець не видав автомобіль на переробку.

Дивися повний текст Україна потопає в автобрухті: чому старі авто так і не почали утилізувати.


Чтобы утилизация работала нужен ежигодный регистрацинный сбор со всех авто без учёта их техсостояния. Зачем мне сдавать машину на утилизацию и заморачиваться с этим (даже не беру во внимание стоимость) если ее можно или продать за копейку или оставить гнить во дворе или ближайшей посадке? Если бы за неё нужно было бы платить ежигодно, то я бы, конечно, избавился от неё.

У вас в Гомериках ниггеры на таких развалюхах ездют, судя по передаче Экзибита на MTV, что нам ещё до вашего хламья далеко. Хотя бы дыры в кузовах заваривают наши пролетарии и салоны от прошлогодней спермы на потолке чистят в копейках и кадетах с сьеррами.
Налог у вас в штате какой на рухлядь, и с какого года пр-ва начисляется зверский?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лис, 2017 19:43

Нахрен нам такая поддержка местного производителя

Надо отменить ограничение про евро-5 и минимум 2010 год - разрешив ввозить например с 2005 года выпуска евро 4, снизив растаможку до 500-1000 долл за авто до 2-2,5 литра. В цене топлива 60% - налоги. Народ нищает - это очевидно всем и нищать будет дальше.
sbrg2015
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Повідомлення Додано: Вів 07 лис, 2017 19:48

  sbrg2015 написав:Надо отменить ограничение про евро-5 и минимум 2010 год - разрешив ввозить например с 2005 года выпуска евро 4, снизив растаможку до 500-1000 долл за авто до 2-2,5 литра. В цене топлива 60% - налоги. Народ нищает - это очевидно всем и нищать будет дальше.

Уже пора думать про электротранспорт.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 07 лис, 2017 20:59

Нет в Украине проблем со старыми авто. Все разбирается, утилизируется, и на этом неплохо зарабатывают.
Статья 100% заказная, на прибыльную работу хотят ввести дополнительно налог.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 08 лис, 2017 01:43

  zloy_ukr написав:Нет в Украине проблем со старыми авто. Все разбирается, утилизируется, и на этом неплохо зарабатывают.
Статья 100% заказная, на прибыльную работу хотят ввести дополнительно налог.


получается - все, кто написал "причина - ..... " - тоже заказные писаки? ))


з.ы. в ЕС стимулируют сдачу на утилизацию для поддержки европейского производителя. У нас такой необходимости пока нет ))
galex
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:04

это все бред. сейчас наоборот все стараются купить новую машину. Я покупал машину в рассрочку новую через авто так и за время , пока я выплачивал за нее, 4 человека из моего окружения тоже купили там машины себе. Так что я думаю, что новые тачки скоро выщимят старье.
kdsjfhsifho
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